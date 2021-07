Daily Schmankerl : Le FC Barcelone voulait autrefois Philipp Lahm du Bayern Munich ; Le Borussia Dortmund ne vend pas Erling Haaland ; Marcel Halstenberg au BVB ?; Chelsea a rejeté l’offre de Federico Chiesa; et plus!

Il était une fois, le FC Barcelone voulait faire venir la légende du Bayern Munich Philipp Lahm :

“Une fois que je l’ai traité plus spécifiquement”, a déclaré Lahm à Sport Bild (tel que capturé par Tz). « Cela aurait été le FC Barcelone, numéro un en Europe à l’époque. Mais ensuite j’ai décidé de rester avec Munich. Avec Barcelone, j’aurais peut-être gagné plus souvent la Ligue des champions, mais c’était important pour moi de le faire avec mon club. Je me serais reproché toute ma vie si j’étais parti et le Bayern à un moment donné aurait remporté la Ligue des champions sans moi.

Le front office du Borussia Dortmund ne semble pas prêt à laisser Erling Haaland s’éloigner du Chelsea FC, du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester City ou de n’importe qui d’autre cet été :

Les Championnats d’Europe sont terminés et maintenant l’attention se porte pleinement sur Bayern Munichles préparatifs de cette saison. Julian Nagelsmann travaille actuellement avec une équipe dépouillée, mais le jeune entraîneur profite au maximum de ce temps.

Dans cet épisode, nous parlons de ce qui suit :

La finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre. Les rumeurs liant Robert Lewandowski à Real Madrid, Chelsea FC, et Manchester City. L’avenir incertain de Michaël Cuisance en Bavière. L’histoire complètement improbable du Bayern Munich offrant 80 millions d’euros pour Federico Chiesa.

Les rumeurs concernant un transfert potentiel de Marcel Halstenberg du RB Leipzig au Borussia Dortmund se font plus fortes :

Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont en pourparlers au sujet de Marcel Halstenberg, selon Sport1. Malgré beaucoup d’intérêt, aucun club n’a fait d’approche pour Marcel Sabitzer du RB Leipzig.#RBL #BVB – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 16 juillet 2021

Thomas Müller du Bayern Munich et l’ancien ailier bavarois Franck Ribéry font partie des meilleurs joueurs pour les « passes décisives par minute » :

Vous êtes-vous déjà demandé quels footballeurs possèdent le meilleur ratio de minutes par passe décisive au cours de la dernière décennie ? 1️⃣7️⃣9️⃣ ngel Di Maria

1️⃣8️⃣1️⃣ Franck Ribéry

1️⃣8️⃣9️⃣ Kevin De Bruyne

1️⃣9️⃣6️⃣ Lionel Messi

1️⃣9️⃣6️⃣ Thomas Muller Si vous êtes un avant-centre, Ángel est votre homme. Données : u/Gabs289 (Reddit) pic.twitter.com/d7fVgWkDOI – Ces Football Times (@thesefootytimes) 16 juillet 2021

Liverpool serait-il proche d’avoir Renato Sanches ? Jurgen Klopp pourrait demander à son homme de remplacer Gini Wijnaldum de Lille :

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait enfin avoir son remplaçant Gini Wijnaldum à Renato Sanches, les Reds étant apparemment prêts à signer le milieu de terrain portugais de Lille cet été (Daily Express).

Chelsea aurait déposé une offre de 99 millions d’euros pour l’ailier de la Juventus Federico Chiesa, mais a été fermement rejetée par The Old Lady (qui parmi nous… ai-je raison ?) :

La Juventus a rejeté une offre de 85 millions de livres sterling de Chelsea pour Chiesa, selon des informations ❌ – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 16 juillet 2021

Lukas Nmecha déménagerait à Wolfsburg :