Daily Schmankerl: le journal allemand spécule que Julian Nagelsmann voudrait Timo Werner pour le Bayern Munich; Les plans d’extension de contrat de RB Leizpig; Florian Wirtz re-signe avec Leverkusen; et plus!

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, voulait faire venir Timo Werner l’été dernier avant que le joueur de 25 ans ne signe avec Chelsea, mais maintenant Tz spécule que Julian Nagelsmann envisagerait de jouer pour l’ancienne star du RB Leipzig.

Avant de plonger trop profondément, répétons simplement qu’il s’agit de pure spéculation de Tz. Voici le rationnel derrière la spéculation:

Nagelsmann était très bon avec Werner – et vice versa. Encore plus: lorsque Werner l’été dernier ne voulait plus terminer la Ligue des champions pour les Saxons et se rendait à Chelsea plus tôt, son entraîneur de l’époque l’a défendu de manière démonstrative. «C’est un grand sportif», déclarait Nagelsmann à la mi-juin 2020: «J’aurais aimé l’avoir là-bas, mais je peux aussi comprendre le côté de Timo. Le changement met fin à une grande période de sa vie et en ouvre en même temps une nouvelle. Il a dit que c’était «son droit» de ne pas terminer la saison pour RBL et de s’installer à la place dans un nouveau pays avec une nouvelle langue et un nouvel environnement. Avec (Thomas) Tuchel, en revanche, il y a eu des discussions récentes, même sur le terrain. Y a-t-il une possibilité de retourner auprès de l’ancien mentor? Dans tous les cas, ce sera passionnant dans les semaines à venir alors que Nagelsmann explore d’éventuels renforts pour le champion du record.

Pendant ce temps, Sky rapporte que Tuchel aimerait renforcer le groupe d’attaquants de son équipe, mais soutient également Werner pour qu’il se remette sur les rails:

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il aimerait renforcer sa ligne d’attaque cet été, mais a également soutenu Timo Werner pour retrouver la forme.

Ce que nous savons, c’est ceci:

Nagelsmann aime Werner. Le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic (prétendument) n’aime pas Werner. Si Nagelsmann met en œuvre sa formation standard, la valeur de Werner pour le Bayern Munich est améliorée. Chelsea voudrait probablement trop de frais de transfert pendant une période où les Bavarois ne veulent pas dépenser.

Si – et c’est énorme si l’on considère que Tz ne fait que spéculer – Nagelsmann veut Werner, il devrait probablement attendre 2022 et donner à la liste un an pour se débarrasser du nouveau patron.

Le Bayern Munich garderait un œil sur le milieu de terrain d’Aston Villa Carney Chukwuemeka:

Le Bayern Munich est en pole position pour signer la sensation d’Aston Villa Carney Chukwuemeka cet été, a compris Football Insider. L’avenir de Villa du milieu de terrain de 17 ans est dans un doute majeur, bien que Dean Smith ait affirmé que le club avait un plan clair pour son développement en une star de la première équipe. Une source de Villa a déclaré à Football Insider que Chukwuemeka était poursuivi par plusieurs clubs d’élite, dont le Bayern, Liverpool et Man City.

Voici une vidéo pour quiconque ne connaît pas Chukwuemeka:

Malgré un démenti de Nagelsmann, il a été dit que plusieurs joueurs du RB Leipzig pourraient potentiellement suivre leur entraîneur au Bayern Munich. Pour essayer d’éviter que cela ne se produise, cependant, RB Leipzig cherche à conclure de nouveaux accords pour des acteurs clés tels que Marcel Sabitzer, Emil Forsberg et Marcel Halstenberg:

Le RB Leipzig entamera sérieusement des négociations avec 3 joueurs «plus âgés» de longue date dont les contrats sont en cours en 2022: Marcel Sabitzer, Emil Forsberg et Marcel Halstenberg. Club à la recherche de clarté avant les Euros le 11 juin. – Derek Rae (@RaeComm) 3 mai 2021

Tyler Adams de RB Leipzig a reçu le traitement Red Bull complet:

Voici une vidéo de l’ancien joueur du Bayern Munich Arturo Vidal célébrant le titre de Serie A de l’Inter Milan. La vraie star de cette vidéo est la légende avec la barbe, cependant:

Private Meisterparty bei Vidal! Weniger Corona-konform ging es in der Innenstadt Mailands zu: Rund 30.000 Fans haben den ersten Meistertitel von Inter seit 2010 teils ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand gefeiert. Die Polizei musste eingreifen. pic.twitter.com/rtZbc4TNnH – DW Sport (@dw_sport) 3 mai 2021

L’autre élément clé est la rapidité avec laquelle le chien sort lorsque le champagne éclate.

Quoi qu’il en soit, c’est une vidéo cool.

Le phénomène du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, a signé une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2025/2026 le jour de son 18e anniversaire (lundi):

⚫️ ✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Florian Wirtz a signé une prolongation de contrat pour ses 18 ans! pic.twitter.com/3V01PJDLVQ – Bayer 04 Leverkusen (@ bayer04_en) 3 mai 2021

Wirtz est certainement l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Allemagne et devrait être un bon fleuret pour le Bayern Munich pour les années à venir.