Daily Schmankerl: le Milan AC lorgne Jerome Boateng du Bayern Munich; L’Inter Milan a dit d’aller chercher Leon Goretzka; Arsenal suit Philippe Coutinho du FC Barcelone et Achraf Hakimi de l’Inter; plus PLUS!

L’AC Milan examinera la récolte d’agents libres cet été pour renforcer sa liste et Jerome Boateng du Bayern Munich sera sur la liste des signatures potentielles:

Enfin, il y a quelques noms de France qui suscitent l’intérêt de Milan et tous deux sont actuellement à Marseille. L’ailier Florian Thauvin fait partie des profils suivis par les Rossoneri, tout comme l’arrière latéral Jordan Amavi.

L’arrière central du Real Betis, Aissa Mandi, est mentionnée comme étant suivie par l’Inter et Milan, tandis que Jerome Boateng du Bayern Munich pourrait également quitter le Bayern Munich avec l’Inter, Milan et la Juventus sur les traces du défenseur allemand.

Calciomercato.it a examiné en profondeur certains des joueurs européens qui devraient devenir des agents libres à la fin de la saison, et ils ont mentionné Milan comme étant des prétendants potentiels pour un certain nombre d’entre eux.

L’AC Milan est toujours à la recherche d’opportunités pour ajouter des joueurs sur des offres avantageuses, et le club surveille un certain nombre de joueurs.

Parmi les autres noms répertoriés dans le rapport figuraient Sergio Aguero de Manchester City, Lucas Vazquez du Real Madrid et le duo olympique de Marseille composé de Florian Thauvin et Jordan Amavi.

Il a été conseillé à l’Inter Milan de trouver un milieu de terrain comme Leon Goretzka du Bayern Munich.

Il a été suggéré depuis un certain temps que l’ancien patron des Blues, Antonio Conte, cherchera à lancer un raid sur Stamford Bridge pour un visage familier, mais la légende de Nerazzurri, Giuseppe Bergomi, estime que des options plus créatives doivent être privilégiées.

Il a été conseillé à l’Inter de mettre de côté tout intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante et de se concentrer plutôt sur l’atterrissage d’un meneur de jeu dans le moule de Leon Goretzka.

Parmi ces rôles – vous l’avez deviné – un milieu de terrain comme Goretzka:

«Et enfin, un milieu de terrain avec six à huit buts dans les jambes. UNE [Lothar] Matthaus. Ou, en regardant les choses aujourd’hui, comme une Goretzka.

Arsenal aurait prévu de faire une course contre l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et actuel patient en réadaptation du FC Barcelone, Philippe Coutinho:

Comme ils l’ont fait avec Alexis Sanchez, il y a près de sept ans, Arsenal envisage d’aller chercher un autre membre de première ligne pas si régulier du FC Barcelone, à savoir le milieu offensif international brésilien Philippe Coutinho (28 ans), et de faire de lui les pierres angulaires de leur équipe. Toujours sur un accord avec les géants espagnols jusqu’en juin 2023, l’ancien meneur de jeu du Bayern Munich et de Liverpool est toujours suivi par Tottenham également, et partira peut-être, cette fois pour de bon, sur une offre de 35 millions d’euros.