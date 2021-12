Daily Schmankerl : le président du Bayern Munich s’exprime sur l’avenir de Niklas Süle et Kingsley Coman ; Le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid lorgnent Corentin Tolisso ; Manchester United va vendre six joueurs cet hiver ? et plus!

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s’est montré très évasif sur les situations contractuelles de Niklas Süle et Kingsley Coman lorsqu’il a parlé à Sport1.

« Nous parlons à Niklas Süle. Kingsley sait exactement ce qu’il a au Bayern et comment il s’est développé ici. J’ai déjà dit à Kimmich et Goretzka qu’il n’y avait aucune raison de quitter le Bayern. Vous pouvez tout gagner ici », a déclaré Hainer. « Il est légitime que les joueurs veuillent être payés en fonction de leur valeur. Mais c’est aussi légitime pour nous en tant que club de dire que nous ne sommes plus disposés à payer ce genre d’argent. Nous l’avons fait avec David Alaba.

Les deux joueurs ont été excellents cette saison, mais on pourrait dire (je ne le ferais pas, mais vous pourriez…) qu’il y a suffisamment de profondeur organisationnelle pour que le Bayern Munich laisse Süle s’en aller et vende Coman cet été, partisan de garder Süle.

Quant à Coman, j’aimerais le garder aussi… mais… il veut être payé comme Robert Lewandowski et même si l’argent n’a pas d’importance pour moi, c’est sûrement le cas pour le front office du Bayern Munich.

Süle a été lié au Chelsea FC et à Newcastle United, tandis que Coman a eu le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United et Manchester City tous intéressés par lui à un moment ou à un autre ces derniers temps.

Quoi qu’il arrive, il y aura une piqûre si l’un des joueurs partait.

Le Real Madrid, l’Atletico Madrid et le FC Barcelone pourraient être les trois principaux prétendants au milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso. Le Français, qui a besoin d’un nouveau départ, aura des options décentes à regarder cet hiver et l’été prochain :

Barcelone et l'Atletico Madrid fourniraient une rude concurrence au Real Madrid dans la course à la signature de Corentin Tolisso. Selon un rapport du média catalan El Nacional, le Real Madrid pourrait devoir intensifier ses efforts pour signer Corentin Tolisso en raison de la concurrence croissante dans la course à la signature du Français. Le milieu de terrain du Bayern Munich est également une cible pour Barcelone et l'Atletico Madrid.

Il semble plus probable que Tolisso atterrisse en Serie A, mais l’Atletico Madrid pourrait être une option intrigante. Il semblerait que le FC Barcelone et le Real Madrid aient déjà trop de profondeur au milieu de terrain central.

Salut tout le monde! Nous sommes de retour pour un autre podcast d’échauffement du week-end ! Il s’agit de la dernière édition avant la pause de l’équipe, mais rassurez-vous, nous continuerons à avancer péniblement pour vous apporter notre marque de folie BFW même pendant que le Bayern Munich est au maximum et se détend.

En raison de la semaine Uber-condensée, j’ai combiné l’émission d’avant-première de Wolfsburg dans le podcast d’échauffement du week-end. Je crois que c’est ce qu’on pourrait appeler « Plus de Chuck pour votre argent ! »

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un aperçu rapide du Bayern Munich contre Wolfsburg. Retour sur le fiasco du tirage au sort de la Ligue des champions. Un examen des plans A, B et C du Bayern Munich pour l’été. Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles le Bayern Munich doit vraiment mettre le timing au bord du chemin et s’en prendre à Erling Haaland.

Dans le but de dégager une marge budgétaire, le FC Barcelone aurait pris la décision de résilier le prêt du jeune Yusuf Demir :

Barcelone cherchera à résilier le contrat du prodige Yusuf Demir et à écourter son prêt d’une saison, selon Sport. Il a été précédemment rapporté que le joueur de 18 ans était sur la touche alors que le club cherchait à éviter de payer une clause de libération de 8,5 millions de livres sterling dans le contrat des joueurs, ce qui signifierait le signer pour un contrat permanent, s’il en concluait un plus d’apparence. L’international autrichien a figuré neuf fois dans toutes les compétitions depuis son arrivée du club parent Rapid Vienna, et une de plus déclencherait les frais. Barcelone avait la possibilité de signer le joueur de manière permanente en juin, mais choisira de ne pas l’exécuter.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait six joueurs qui voudraient partir pour des pâturages plus verts en janvier – dont Paul Pogba :

Paul Pogba, Anthony Martial, Jesse Lingard, Donny van de Beek, Edinson Cavani et Dean Henderson voudraient tous quitter les Diables rouges à la réouverture du mercato à la fin de l’année.

Ce serait une refonte massive de la liste pendant l’hiver, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement aucun moyen que cela se produise… n’est-ce pas ?

Un autre match, trois autres points pour le Bayern Munich alors que les Bavarois écrasaient Wolfsburg 4-0 dans une performance dominante qui aurait pu être plus sur la malchance des Wolves que sur l’impressionnante équipe à domicile.

Le premier but de Thomas Müller a semblé dégonfler Wolfsburg et les choses ne se sont pas améliorées pour l’équipe de Florian Kohfeldt. De toute évidence, les Wolves ont BEAUCOUP de travail à faire s’ils veulent sauver leur saison.

Voici ce que nous avons en attente :

Un résumé du match. La domination du Bayern Munich et le jeu édenté de Wolfsburg n’ont permis aucun concours. L’effet Nagelsmann. Müller poursuit son excellente saison. Heureusement, Robert Lewandowski a marqué ou il aurait pu exploser (c’est un thème récurrent).