Daily Schmankerl : le PSG a un plan pour Robert Lewandowski du Bayern Munich ; Timo Werner repense son avenir à Chelsea ; L’Inter Milan veut Matthias Ginter ; et plus!

Il semble que le Paris Saint-Germain ait identifié la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, comme son plan de repli officiel si Kylian Mbappe mettait à exécution ses menaces de quitter le club :

Le Paris Saint-Germain envisage un transfert pour l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski si Kylian Mbappe ne signe pas un nouveau contrat à la fin de la saison.

Le10Sport rapporte que l’équipe de Ligue 1 souhaite faire bouger l’international polonais s’il perdait Mbappe et qu’il ferait de lui l’un des meilleurs salariés du club.

Mbappe, 22 ans, est sans contrat à la fin de la saison, et avec l’intérêt du Real Madrid et un accord contractuel qui ne semble pas plus proche, les Parisiens recherchent des successeurs potentiels.

Lewandowski, 33 ans, préférerait pour le moment un séjour au Bayern, mais n’a pas exclu un éventuel départ de l’Allemagne.