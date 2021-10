Daily Schmankerl : le PSG considère Corentin Tolisso du Bayern Munich comme une alternative à Paul Pogba ; Le Bayern gourmand et Erling Haaland en veulent toujours plus ; Edin Terzic à Wolfsburg ?; Sac mixte pour les équipes de la semaine de Bundesliga ; et plus!

Le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso pourrait tenter le Paris Saint-Germain comme alternative à moindre coût à Paul Pogba. Les deux joueurs travaillent sur des contrats expirant, mais Tolisso toucherait un salaire bien inférieur à celui de l’homme de Manchester United :

Bien qu’il ait eu plusieurs entraîneurs au cours des dernières années, la vérité est que Tolisso n’a jamais eu l’occasion de remporter le titre incontesté principalement en raison de blessures. Malgré un contrat en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, le Bayern Munich souhaiterait se débarrasser d’un Corentin Tolisso, qui depuis son arrivée à l’été 2017, a disputé un total de 101 matchs, au cours desquels il a marqué 19 buts et 13 passes décisives, passant sans douleur ni gloire par l’équipe bavaroise, qui pourrait désormais profiter du besoin du Paris Saint-Germain pour tenter de récupérer une grande partie de ces 40 millions d’euros payés à l’époque.

Honnêtement, le PSG pourrait faire bien pire que Tolisso. Lorsqu’il est en bonne santé, Tolisso est généralement un joueur fort. Le problème, comme toujours, a été de le maintenir en bonne santé pendant une période prolongée.

Pour ceux d’entre vous à bord du Pavard Hate Train, couvrez-vous les yeux.

Benjamin Pavard, Serge Gnabry et Dayot Upamecano étaient tous les noms de l’équipe de la semaine de Bundesliga de WhoScored :

L’ancien manager du Bayern Munich Felix Magath a expliqué ce qui rend le Bayern Munich si puissant.

« La question n’est pas de savoir si je veux gagner, mais ce que je ferai pour cela : et cela a considérablement diminué ces dernières années dans les autres clubs », a déclaré Magath à Sport1 (tel que capturé par Sport Bild). « Les autres manquent de cupidité, c’est exactement pourquoi le FC Bayern est maintenant si fort avec un (Joshua) Kimmich, (Leon) Goretzka ou (Robert) Lewandowski. »

De même, Magath pense que le propre sens de la cupidité d’Erling Haaland est ce qui fait de lui un joueur si spécial.

« C’est exactement là que Haaland diffère des autres. Avidité! Et pas la capacité », a déclaré Magath. « Il n’a pas la qualité d’un (Marco) Reus, mais Haaland a le double ou le triple de la cupidité de Reus. »

Une autre semaine s’est écoulée et il y a encore plus de nouvelles du Bayern Munich à raconter. Bien sûr, le plus important est la façon dont Joshua Kimmich s’est révélé non vacciné, créant une fracture massive dans la base de fans du Bayern. Nous ne pouvons pas consacrer un podcast entier à cela, mais nous en avons discuté ainsi que de nombreux autres sujets pertinents pour le club et le football allemand en général.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Bild avait une vision différente de sa propre équipe de la semaine de Bundesliga. Dans la version Bild, Upamecano et Thomas Müller ont été récompensés pour leur jeu exceptionnel :

Pendant ce temps, Sportschau n’a sélectionné que Müller du Bayern Munich pour son XI :

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, souhaite garder Yann Sommer pour les années à venir :

Max Eberl a beaucoup à faire ces jours-ci. De nombreux contrats expirent cette saison et la suivante. Mais maintenant, il semble y avoir les premiers résultats. Comme le rapporte Bild, le Borussia Mönchengladbach est sur le point de prolonger le contrat avec le gardien Yann Sommer. Le joueur de 32 ans soutient les Foals depuis 2014 et a hérité de Marc-André ter Stegen, qui a déménagé à Barcelone. « Yann a fait un excellent travail sur les traces de Marc-André ter Stegen. Même à son âge, il est un très bon gardien, leader et vice-capitaine. Oui, nous voulons le garder très longtemps », a déclaré Max Eberl, directeur sportif de Gladbach. Sommer lui-même a toujours montré de bonnes performances pour son Borussia pendant des années. Après une saison dernière décevante, le Suisse est de retour en pleine forme au moins depuis le Championnat d’Europe et reste un solide soutien pour les Foals à 32 ans. « Je suis dans un grand club depuis sept ans. Maintenant, je vais me laisser surprendre et profiter de tout ce qui va arriver », a déclaré Sommer à propos d’une éventuelle prolongation de son contrat, qui expirera en 2023.

Finalement, Upamecano et Gnabry ont atterri sur la liste des kickers :

Edin Terzic a fait un travail fantastique en menant le Borussia Dortmund hors du caniveau la saison dernière et pourrait maintenant être en ligne pour le travail de Wolfsburg :

Agissant actuellement en tant que directeur technique du Borussia Dortmund, après avoir dirigé l’équipe en tant que gardien de décembre 2020 à juin dernier, l’entraîneur germano-croate de près de 39 ans Edin Terzic, selon Sport Bild, a été ciblé par les hauts gradés de Wolfsburg. Ce dernier, qui vient de limoger Mark Von Bommel, après sa dernière défaite contre le SC Freiburg, et malgré sa cinquième victoire consécutive en début de saison, considère en effet Terzic comme un candidat apte à la succession. Tout au long de son parcours de manager à Dortmund, Terzic a conservé un taux de victoires de 62,5% (avec 20 victoires, 4 nuls, 8 défaites), finissant par remporter un titre DFB-Pokal.

Le Bayern Munich a dansé son chemin devant Hoffenheim dans une performance fantastique; le match était terminé à la fin de la première mi-temps puisque Serge Gnabry et Robert Lewandowski avaient marqué à ce moment-là pour donner au Bayern une avance de 2-0. Gnabry a connu une saison très productive à ce jour, marquant à un rythme élevé. Lewandowski était un crieur qui est venu avec la permission de Thomas Müller qui a dominé Chris Richards et a préparé l’attaquant polonais.

En seconde période, les buts des remplaçants Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman ont conclu la performance. Choupo-Moting est un finisseur habile et a tendance à toujours marquer ces jours-ci lorsqu’il vient sur un sous-marin. Le but de Coman a été magnifiquement mis en place par Dayot Upamecano avec une passe à longue distance de l’arrière.