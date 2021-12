Daily Schmankerl : le Real Madrid abandonne Robert Lewandowski du Bayern Munich ; Tottenham Hotspur et Newcastle United affronteront l’AS Roma pour Corentin Tolisso ; Le Borussia Dortmund se rapproche de Denis Zakaria ; Chelsea encre un nouveau défenseur ? ; et plus!

Le Real Madrid a l’œil sur la star du Bayern Munich Robert Lewandowski depuis un certain temps, mais la récente déclaration du Bayern Munich selon laquelle il souhaite conserver les services du tueur à gages polonais, fait que Los Blancos se sentent vides :

Le Real Madrid a reçu un coup dur dans sa poursuite de Robert Lewandowski alors que le Bayern Munich envisage de conserver les services de l’international polonais. Selon un rapport de Defensa Central, les espoirs du Real Madrid d’obtenir la signature de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski ont subi un coup dur avec le président du club allemand, Oliver Kahn, admettant qu’ils avaient l’intention de le garder longtemps. Lewandowski s’est fermement établi comme l’un des attaquants les plus meurtriers du jeu au cours de son passage en Bundesliga, d’abord avec le Borussia Dortmund puis le Bayern. Le joueur de 33 ans a joué un rôle essentiel dans le succès remporté par Die Roten depuis qu’il a rejoint le club en 2014, remportant plusieurs distinctions personnelles en cours de route.

Pour l’instant, il semble qu’il y ait un intérêt mutuel de Lewandowski et du Bayern Munich à signer une prolongation, mais Pini Zhavi rendra sans aucun doute cela douloureux.

L’AS Roma joue pour le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, mais Tottenham Hotspur et Newcastle United pourraient également jouer pour le milieu de terrain français :

Corentin Tolisso est prêt à quitter le Bayern Munich en janvier avec son équipe de Bundesliga prête à vendre l’objectif de transfert de Newcastle et Tottenham, selon Foot Mercato. FCB tient à décharger le Français lors du marché de mi-saison pour éviter que Tolisso ne parte gratuitement l’été prochain. Son contrat à l’Allianz Arena expirera en juin et aucune prolongation n’est prévue de part et d’autre. Le départ de Tolisso est inévitable dans l’état actuel des choses en Bavière, donc le Bayern espère gagner une forme de compensation. Le milieu de terrain est devenu leur record de club au moment de sa capture de Lyon en 2017 pour 41 millions d’euros (35 millions de livres sterling).

Le Bayern Munich affrontera le FC Barcelone à l’Allianz Arena dans un match mettant en vedette une équipe qui n’a rien à gagner contre une équipe qui a tout à perdre. On pourrait normalement penser que ce genre de désespoir ferait ressortir le meilleur d’une équipe comme le Barça… mais je vais dire qu’ils se coucheront comme un accordéon.

Julian Nagelsmann détient les cartes ici … et c’est le patron du Bayern Munich qui peut déterminer s’il veut faire sa part pour envoyer le Barca faire ses valises de la compétition. Bien sûr, Benfica pourrait encore s’étouffer et garder le FC Barcelone en vie, mais cela ne devrait pas empêcher Nagelsmann de faire les bonnes choses et d’essayer d’enterrer le Barca.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 FC Barcelone

(Ne fous pas en l’air Benfica !)

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions est arrivée, mais le Bayern Munich n’a que de la fierté à jouer. C’est certainement une bonne motivation, mais pas par rapport aux enjeux en jeu pour le FC Barcelone. Les Catalans ONT BESOIN d’une victoire car cela leur garantirait probablement une qualification pour les huitièmes de finale – une nécessité presque existentielle compte tenu de leurs problèmes financiers. Bien sûr, ils pourraient également tabler sur une défaite de Benfica dans l’autre match, mais leur nouvel entraîneur semble être du type plus courageux. Cela devrait être un concours intéressant.

Voici nos points de discussion avant le match :

Les problèmes majeurs à Barcelone, à commencer par leur configuration de base. Comment les choses ont changé depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman. De quoi Barcelone a-t-il besoin en ce moment ? La réponse va vous choquer ! Le Bayern Munich devrait-il laisser les joueurs au repos contre le Barça ? Pourquoi les performances du Bayern en Ligue des champions sont plus importantes que jamais. Est-il enfin temps pour Niklas Sule de recommencer une partie ? Doit-il être pour Upamecano ou Benjamin Pavard ? Jamal Musiala – qui devrait-il banc dans la formation et pourquoi est-ce Leroy Sane? Comment le nouveau style de jeu du Barca sous Xavi pourrait réellement aider le Bayern à les briser. Qui est actuellement le joueur le plus dangereux du Barça ? Astuce : il y a en fait une bonne réponse cette fois ! Réflexions finales sur l’ironie du Bayern déclenchant une crise d’identité au Barça.

Nous avons vu mardi que le Bayern Munich allait prendre au sérieux la poursuite du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, mais le Borussia Dortmund reste le favori :

Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach est associé à un transfert depuis l’été. Le contrat du joueur de 25 ans expire l’été prochain. Le joueur national suisse a suscité beaucoup d’intérêt en Europe et en Bundesliga avec ses bonnes performances. Selon Sky, un intérêt concret devrait désormais venir de Dortmund. D’après cela, le Borussia Dortmund aurait déjà eu de « très bonnes discussions » avec Zakaria et serait même d’accord avec le milieu de terrain « sur des points clés ». A Dortmund, Zakaria, qui flirte avec un passage en Premier League ces derniers temps, rencontrerait son ancien entraîneur Marco Rose. Le directeur sportif de Foal, Max Eberl, s’est montré à plusieurs reprises combatif lors de la conférence de presse avant le match contre le SC Fribourg : « Je me bats pour ces joueurs comme je me suis toujours battu pour ce club. » Si Eberl ne parvient pas à convaincre Zakaria de prolonger son contrat, c’est aussi une option pour céder Zakaria en hiver. Ce serait la dernière chance de générer un transfert avec le milieu de terrain.

Les joueurs du Bayern Munich Frauen Lea Schüller, Maximiliane Rall et Giulia Gwinn ont été nommés dans l’équipe de la semaine Frauen Bundesliga d’Elfen Magazine :

Chelsea aurait signé le défenseur hongrois Attila Szalai, bien que rien d’officiel n’ait été annoncé. Si cela est vrai, il semble que le club londonien aborde partiellement son plan d’urgence si Andreas Christensen et Antonio Rüdiger quittent le club :

Selon l’entraîneur national hongrois Marco Rossi, Chelsea s’est assuré les services du professionnel de Fenerbahce Attila Szalai. Le défenseur central hongrois devrait rejoindre les Blues en janvier et signer un contrat à long terme. « Évidemment, il a été suivi par beaucoup de grands clubs, mais il semble que son déménagement à Chelsea soit une affaire conclue. Il aurait également été un grand joueur pour le football italien », a déclaré le joueur de 57 ans cité par Calciomercato. Chelsea aurait réagi très tôt à la situation contractuelle incertaine d’un duo de défenseurs centraux. Les contrats de l’ex-Gladbacher Andreas Christensen et du joueur national allemand Antonio Rüdiger expirent l’été prochain. Les pourparlers contractuels avec les deux joueurs sont difficiles et traînent en longueur depuis l’été. Le cas Rüdiger en particulier est apparemment compliqué, la principale raison étant les énormes différences dans les attentes salariales. L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel espère toujours que les deux joueurs prolongeront leurs contrats. Tuchel a récemment déclaré à propos de Rüdiger : « Pour moi, c’est un grand joueur et il est exactement au bon endroit. Il fait partie de la ligue la plus compétitive au monde et fait partie d’un club où gagner est important, alors soyons un peu patients et espérons que nous aurons une fin heureuse.

Une autre semaine d’action liée au Bayern Munich s’est écoulée et elle a fourni beaucoup de matière à réflexion. Julian Nagelsmann frappe le premier speedbump de son mandat, alors que les blessures et les absents s’accumulent tandis que les performances deviennent de plus en plus désespérées. Pendant ce temps, Robert Lewandowski s’est de nouveau fait voler un Ballon d’Or bien mérité, et la Bundesliga n’est plus autorisée à avoir des spectateurs. Pas de bonnes nouvelles, tout bien considéré.

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Pourquoi Julian Nagelsmann fait sa meilleure impression de Carlo Ancelotti en ce moment. Les problèmes avec la configuration tactique du Bayern – à commencer par le positionnement d’Alphonso Davies et les conséquences du pseudo-trois arrière. Le rôle étrange de Thomas Muller, et comment il affecte négativement le reste du système. Le problème avec Leroy Sane en ce moment – ​​est-ce la fatigue ou un autre marasme ? Où sont les jeunes joueurs ? Pourquoi Musiala ne joue pas plus souvent ? Nagelsmann vs Flick – il manque quelque chose à cette équipe du Bayern Munich. Sujets changeants, parlant de l’impact du retour des jeux fantômes sur la Bundesliga. Pourquoi avoir fermé des stades n’a tout simplement aucun sens (y compris une diatribe d’INNN). Clôturant le chapitre sur le Ballon d’Or – comment Robert Lewandowski a été volé et pourquoi les performances de la Ligue des champions comptent plus que jamais pour l’image du club.