Le Real Madrid se lancerait dans l’appel d’offres pour Nico Schlotterbeck, cible présumée du transfert du Bayern Munich.

Schlotterbeck, qui a été fantastique pour le SC Freiburg cette saison, a récemment été nommé défenseur le mieux noté des cinq meilleures ligues européennes par WhoScored.com :

Le Real Madrid et le Bayern Munich seraient désireux de signer Nico Schlotterbeck, évalué à environ 20 millions d’euros par le club de Bundesliga SC Freiburg. Selon un rapport du média espagnol Fichajes, Nico Schlotterbeck fait l’objet de l’intérêt du Real Madrid pour un éventuel transfert dans la fenêtre de transfert d’été. Le défenseur de 22 ans est évalué à environ 20 millions d’euros par le SC Freiburg, le Bayern Munich, champion de Bundesliga, s’intéressant également à lui.

Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria a le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Manchester United et Liverpool tous répertoriés comme parties intéressées :

Le prochain mouvement de Denis Zakaria pourrait bien être le plus important de sa carrière. Il voulait s’éloigner du confort de Gladbach – où il est devenu une célébrité. Et, maintenant, il a l’ultime chance de le faire. Selon Shrager, les options actuellement sur la table sont le Bayern Munich, Manchester United, le Borussia Dortmund et Liverpool. Avec quatre de ces options tentantes à part entière, le choix sera difficile. Et c’est même si Gladbach autorise Zakaria à partir ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, il est préférable d’évaluer les options.

Cela ne semble pas correct, mais des informations en provenance d’Espagne indiquent que le défenseur du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter est en pourparlers « avancés » pour rejoindre le Bayern Munich l’été prochain :

Matthias Ginter serait en pourparlers avancés pour rejoindre le Bayern Munich et préfère arriver à l’Allianz Arena plutôt qu’à Barcelone. Selon un rapport du média catalan El Nacional, Matthias Ginter penche pour rejoindre le Bayern Munich au lieu de Barcelone dans la fenêtre de transfert d’été. Le défenseur du Borussia Mönchengladbach est déjà en pourparlers avancés avec Die Roten pour effectuer un transfert gratuit.

Cela semble surtout peu probable car le Bayern Munich a plusieurs points ouverts à son ordre du jour – dont Niklas Süle – et la position précédente du directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic d’être contre une décision de l’international allemand.

Même si Brazzo n’est pas exactement à bord, Ginter pourrait avoir suffisamment de soutien au Bayern Munich pour qu’un accord soit conclu … le calendrier de ces « pourparlers avancés », cependant, ne semble pas encore réalisable pour l’instant.

Le FC Barcelone rejette ses problèmes financiers et envisage de faire une course contre de grands noms sur le marché des transferts, dont Erling Haaland du Borussia Dortmund :

Le président de Barcelone, Joan Laporta, à nouveau sur Haaland et les grosses signatures pour les prochains mois : « Tout le monde dans le monde devrait se préparer, car nous sommes de retour en tant que grands acteurs du marché. Le Barça est de retour ». #FCB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 janvier 2022

Tottenham Hotspur pourrait préparer un coup pour Antoine Griezmann :

Acheté par Barcelone, à l’Atletico Madrid, à l’été 2019, pour un montant de 120 millions d’euros de transfert, l’ailier et attaquant international français de 30 ans Antoine Griezmann n’a jamais réussi à répondre aux attentes qui lui étaient imposées et a dû rejoindre les Colchoneros. , en période de prêt, il y a quatre mois. À cette fin, la direction de Tottenham, selon les dernières nouvelles au Royaume-Uni, est prête à soumettre à Blaugrana des frais de transfert de 50 millions d’euros, afin de signer le vainqueur de la Coupe du monde 2018. Griezmann touche actuellement près de 18 millions d’euros de salaire annuel.

Le #StepOverKing n’a jamais atteint son potentiel avec le Bayern Munich, mais son transfert au club était essentiellement voué à l’échec dès le début. Un peu immature et peut-être un peu (d’accord, peut-être beaucoup) pétulant, Cuisance n’allait jamais pouvoir montrer ses compétences soyeuses au Bayern Munich en raison de l’abondance de talent déjà sur le tableau des profondeurs.

En cours de route, le Français ne s’est pas vraiment fait aimer des fans avec son penchant pour blesser ses coéquipiers à l’entraînement, son comportement grossier sur le banc et ses singeries sur le terrain. Pourtant, Cuisance a laissé un beau message aux fans du Bayern Munich sur son compte Instagram et a finalement obtenu le coup dont il avait besoin pour aider sa carrière.

Quand je pense au mandat de Cuisance, je pense à quatre choses :

1 – Le sentiment de WTF lorsque le Bayern Munich a annoncé qu’il l’avait signé parce qu’il n’avait absolument pas besoin d’un milieu de terrain – en particulier d’un jeune qui demandait un peu d’entretien.

2 – Son jeu de jambes fluide et ses compétences (nous ne lui avons pas donné le #StepOverKing pour rien).

3 — Aller à Disney et ne pas être reconnu. Cette histoire me fera toujours craquer.

4 — Ce but… qui était une beauté, peu importe ce que vous pensez de lui en tant que joueur :

À la fin, il est venu, il a enjambé et il est sorti.