Daily Schmankerl: le Real Madrid aurait accepté les termes d’Erling Haaland; Le groupe de garçons DFB dirigé par Joshua Kimmich du Bayern Munich chante Four Non Blondes; Sergio Ramos à l’AS Rome ?; Nouveau Robin Gosens aux grondements du FC Barcelone; et plus!

Nous avons entendu dire que le Bayern Munich pourrait préparer une mission incognito pour débarquer l’as du Borussia Dortmund Erling Haaland en remplacement de Robert Lewandowski, mais – comme prévu – il y a de nombreux prétendants au phénomène norvégien, dont le Real Madrid.

Selon le journaliste Alfredo Pedulla, le Real Madrid a déjà accepté les termes de Haaland, mais a simplement besoin de convaincre le Borussia Dortmund de son prétendu prix demandé de 175 millions d’euros :

Donc… apparemment, un boys band se forme au camp d’entraînement allemand avec Joshua Kimmich, Kevin Trapp, Serge Gnabry, Kevin Volland et Mats Hummels :

Je ne peux pas expliquer pourquoi… mais cette vidéo me fascine. Je ne sais pas si c’est parce qu’ils chantent une chanson apparemment aléatoire des années 90 (alors que la plupart sont probablement nés après la sortie de la chanson) ou si c’est juste un regard intérieur sur ce que ces gars font pour tuer le temps.

Si vous me demandez, Kimmich a besoin d’une présence sur scène comme Fiete Arp :

Je m’en voudrais de ne pas demander au Bayern Munich de LIBÉRER LA BANDE !

Une autre histoire lie le FC Barcelone à la prise de contact avec l’agent de Robin Gosens. De plus, kicker cite un rapport du Corriere dello Sport indiquant que les frais pour Gosens pourraient s’élever à 40 millions d’euros :

L’Inter Milan s’attend à ce que le Paris Saint-Germain dégage plus d’argent pour Achraf Hakimi :

L’ancien pilier du Real Madrid Sergio Ramos pourrait-il rejoindre l’AS Roma ?

Selon un rapport de Calciomercato (tel que capturé par HITC), les Rangers pourraient chercher à faire venir l’ancien espoir du Bayern Munich Niklas Dorsch :

Il semble presque grossier de souligner que, avec Dorsch cherchant à quitter le KAA Gent après une seule saison dans le football belge, les offres arriveront.

Selon Calciomercato, Gand ne lui fera pas obstacle non plus, exigeant environ 6 millions de livres sterling pour un homme qui a attiré l’attention de la Fiorentina, Sassuolo et des champions de Ligue 1 Lille. Les géants de Glasgow de Steven Gerrard étaient liés à Dorsch tout au long de l’été 2020, via InFranken, et sa disponibilité soudaine ne passera probablement pas inaperçue.

Surtout avec les Rangers à la recherche d’un milieu de terrain polyvalent dans le moule Ryan Jack. Et, comme vous l’avez peut-être deviné à partir de ces comparaisons avec Bastian Schweinsteiger, Dorsch est un homme qui peut tout faire – protéger la défense, tirer les ficelles et découper les défenses de l’opposition avec ces passes parfaites.