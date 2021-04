Daily Schmankerl: le Real Madrid et l’Atlético Madrid lorgnent Lucas Hernandez; Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig cherchent de nouveaux attaquants; Antoine Griezmann a une précision remarquable; Le cœur d’Erling Haaland est en Angleterre; et plus!

Commençons par dire que nous pouvons prendre cette rumeur avec un gros grain de sel. Selon un rapport d’El Gol Digital capturé par The Hard Tackle, le Real Madrid et l’Atlético Madrid seraient tous deux en train de planifier un mouvement pour le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez:

L’Atletico Madrid est déterminé à ne pas laisser le Real Madrid réussir à signer Lucas Hernandez lors du mercato estival. Le Français, évalué par le Bayern Munich à environ 45 millions d’euros, devrait désormais faire l’objet d’une bataille de transfert madrilène. À l’Allianz Arena, il en a été de même pour le joueur de 25 ans, qui n’a pas encore été un joueur régulier en défense. Jusqu’à ce jour, Hernandez a accumulé 55 apparitions pour les champions actuels de Bundesliga, qui cherchent maintenant à tirer profit de lui lors du mercato estival. Cela a alerté le Real Madrid, mais aussi l’Atletico Madrid. L’intérêt du Real Madrid pour Hernandez a beaucoup de sens, étant donné que Marcelo est sur le point de quitter le club lors de la fenêtre de transfert estivale. Le départ du Brésilien laisserait Zinedine Zidane avec Ferland Mendy comme seul arrière gauche naturel de son équipe, nécessitant ainsi la nécessité d’un autre. Cela a conduit le Real Madrid à parcourir le marché, avec un autre international français, Benjamin Mendy, apparaissant sur leur radar. Pendant ce temps, outre Lucas Hernandez, son frère Theo a également été lié à un possible retour au Real Madrid, qui doit maintenant faire face à la concurrence de ses rivaux locaux, l’Atletico Madrid pour sa signature.

Toujours selon le rapport, le Bayern Munich a un prix de 45 millions d’euros sur la tête d’Hernandez et que le défenseur «pourrait être sur le point de quitter le Bayern Munich après seulement deux saisons à l’Allianz Arena».

Encore une fois, prenez peut-être six ou sept grains de sel avec ce rapport. Considérant que le Bayern Munich a dépensé 80 millions d’euros en 2019 pour Hernandez et que le Bayern Munich perd déjà David Alaba et Jerome Boateng, il semblerait hautement improbable que Hernandez aille n’importe où … au moins pour 2021/2022.

Glasgow Live a capturé un rapport de l’AS indiquant que le Bayern Munich avait un intérêt majeur pour l’attaquant d’Almeria Umar Sadiq:

Umar Sadiq est aligné par le géant allemand du Bayern Munich pour un transfert estival très coûteux, selon un rapport. L’attaquant nigérian a été un flop majeur aux Rangers et est mieux connu à Glasgow pour avoir plongé au lieu de frapper le ballon dans le filet lors de la défaite en demi-finale de la Coupe Betfred contre Aberdeen en 2018. Le joueur de 24 ans a impressionné en Espagne avec 17 buts en 32 matchs cette saison et aurait suscité l’intérêt du Bayern Munich. Le média espagnol AS dit que les géants allemands sont très intéressés par lui, mais Almeria ne veut pas écouter les offres et n’acceptera que sa clause de libération. Cela signifie que le Bayern devrait dépenser 60 millions d’euros au minimum, jusqu’à 80 millions d’euros si Almeria gagne une promotion au sommet.

Hmmm …. pas sûr que j’achète celui-ci du tout.

Le Borussia Dortmund pourrait se préparer au pire alors qu’il commence à lorgner des candidats pour renforcer sa liste si Erling Haaland passe à autre chose:

Le Borussia Dortmund envisage une décision pour l’attaquant du Spartak Moscou Jordan Larsson au milieu d’intenses spéculations sur l’avenir de l’attaquant vedette Erling Haaland, Goal peut confirmer. Cependant, l’équipe de Bundesliga pourrait avoir une bataille pour ses services, car West Ham surveille également l’international suédois. Larsson a marqué 12 buts pour le Spartak en 23 matchs de Premier League russe jusqu’à présent cette saison et a été élu joueur du mois du club pour mars.

Le RB Leipzig est un autre club de Bundesliga à la recherche d’un attaquant. Die Roten Bullen regarderait Patson Daka du RVB Salzburg, Sasa Kalajdzic du VfB Stuttgart et Boulaye Dia du Stade de Reims:

Selon BILD, RB Leipzig veut recruter ENCORE PLUS d’attaquants la saison prochaine. La liste actuelle ressemble à ceci: • Patson Daka du RB Salzburg

• Sasa Kalajdzic de Stuttgart

Le club actuel compte 4/5 attaquants dans l'effectif + Brian Brobbey.

Robert Lewandowski fait du travail, mais il lui faut encore beaucoup plus de temps pour bien faire:

Selon Gunnar Halle, l’ancien entraîneur des jeunes norvégiens d’Erling Haaland, le «cœur» du jeune est en Angleterre.

« Il est difficile de dire avec l’intérêt espagnol et anglais, il y a tellement de choses qui doivent maintenant être considérées avec son agent et tout et l’argent sera bien sûr beaucoup », a déclaré Halle au Daily Star. « Mais bien sûr, je pense qu’un peu de son cœur sera en Angleterre parce que son père jouait là-bas avec Leeds et City, mais aussi sa connexion avec Ole Gunnar, donc je pense que son père jouera peut-être un rôle. »

Que pouvez-vous dire de la prouesse d’Antoine Greizmann à faire naître des enfants le même jour pendant trois années différentes: