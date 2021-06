Daily Schmankerl: le Real Madrid lorgne Jamal Musiala du Bayern Munich et Erling Haaland du Borussia Dortmund; Bayern sur Achraf Hakimi; Kylian Mbappe timide sur l’avenir du PSG; Robert Lewandowski en tant que T-Rex ? ; et plus!

Au cours des trois derniers jours, nous avons vu des histoires avec le Real Madrid – prétendument – ​​intéressé par Robert Lewandowski du Bayern Munich, Joshua Kimmich, Kingsley Coman et maintenant….Jamal Musiala.

D’accord, d’accord… gardez votre rire bas. Voici le « rapport » :

Madrid a le nom de Musiala à l’ordre du jour depuis un certain temps. Malgré son jeune âge, 18 ans, il a disputé cette saison 39 matchs, marquant 7 buts. De bons chiffres pour un milieu de terrain qui pourrait venir combler le vide laissé par Isco. On dit qu’il pourrait être la star de l’Allemagne du futur, mais jusqu’à présent, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités avec l’absolu. Seulement trois apparitions, il devra donc tirer le meilleur parti de ses options cet été.

Le Real Madrid serait également “sérieux” à propos d’une décision d’Erling Haaland du Borussia Dortmund :

Le Real Madrid prend Erling Haaland au sérieux. Selon ABC, les Merengues doivent lever 160 millions d’euros sur le marché avant de pouvoir vraiment opter pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Parmi les joueurs destinés à partir figurent Sergio Ramos et Raphael Varane. Ce montant serait ensuite réinvesti dans l’achat d’un attaquant. Haaland est la première cible, bien qu’elle soit la plus chère. L’attaquant norvégien a un contrat jusqu’en 2024 et est valorisé à 115 M€, somme à laquelle il faut ajouter 30 M€ pour les commissions de son agent Mino Raiola. L’alternative est Kylian Mbappé du PSG, valorisé à 130 millions d’euros.

Nous avons en quelque sorte tous supposé cela de toute façon, mais Achraf Hakimi de l’Inter Milan est trop coûteux pour le Bayern Munich :

Il est peu probable que le Bayern Munich tente de recruter l’ailier marocain Achraf Hakimi de l’Inter. Ceci est rapporté par l’édition imprimée d’hier du journal allemand Bild, où le directeur sportif du Bayern Herbert Hainer déclare que le Bayern n’est pas intéressé à faire des achats importants dans la fenêtre de transfert d’été. Avec les arrivées du manager Julian Nagelsmann et du défenseur Dayot Upamecano du RB Leipzig cet été, ainsi que l’effet de la pandémie de COVID-19, le club bavarois ne pourra probablement pas sérieusement envisager de faire de gros achats cet été. Peu de clubs pourraient raisonnablement se permettre de signer le Marocain, et l’exclusion du Bayern supprime l’une des destinations les plus viables pour le joueur.

Kylian Mbappe est un talent surnaturel, mais il pourrait avoir besoin d’une formation en relations publiques. Même s’il se sent vraiment de cette façon, peut-être trouver un moyen d’être beaucoup plus évasif en répondant à la question :

Dans une interview accordée à France Football, Mbappé a encore plus alimenté les rumeurs sur son avenir. L’attaquant : « Je suis dans un endroit où je me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je ne sais pas encore.” Mbappé a un contrat jusqu’en 2022. Sa valeur de marché est de 160 millions d’euros. S’il ne renouvelle pas, Paris ne pourra réaliser un transfert que cet été – il pourrait se libérer en 2022. Le président du PSG, Nasser al-Khelaifi, avait récemment prononcé un mot de pouvoir pour changer : « Je l’ai dans la tête. Kylian Mbappé continuera de jouer à Paris. Nous ne le vendrons jamais, il ne sera pas approuvé.

