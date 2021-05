Daily Schmankerl: Le Real Madrid lorgne Robert Lewandowski ?; Le Bayern Munich et le RB Leipzig lorgnent Alexander Nübel pour l’échange de Nordi Mukiele ?; Lucas Vazquez du Real Madrid ne déménage pas au Bayern Munich; Harry Kane quitte Tottenham Hotspur ?; et plus!

Enregistrez celui-ci sous des rumeurs «lâches», car le Real Madrid pourrait envisager de prendre une autre course contre la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski:

Robert Lewandowski pourrait être le sujet d’intérêt du Real Madrid au milieu des discussions selon lesquelles il pourrait quitter le Bayern Munich cet été, selon des informations. L’attaquant polonais connaît une autre saison pour les champions allemands, marquant 43 buts en 37 matches à ce jour avec le Bayern sur le point de décrocher un autre titre de Bundesliga. Le joueur de 32 ans a un peu plus de deux ans à gauche sur son contrat et a régulièrement été lié à un déménagement à Madrid depuis qu’il a déménagé pour la première fois au Bayern en provenance du Borussia Dortmund en 2013.

Une fois que Pini Zahavi a jeté un copain dans l’eau, les requins ont tous appelé. Pourtant, il est fort douteux que le Bayern Munich envisage même à distance de vendre son attaquant vedette.

Les relations entre le Bayern Munich et le RB Leipzig n’auraient peut-être pas pris fin avec Julian Nagelsmann. Au moins un rapport indique que les clubs pourraient réunir leurs chefs respectifs pour élaborer un accord d’échange entre Alexander Nübel et Nordi Mukiele:

Alors que le Bayern Munich serait de plus en plus intéressé par l’arrière droit franco-congolais de 23 ans, Nordi Mukiele, la direction du RB Leipzig, selon Kicker, tient au gardien allemand Alexander Nübel (24 ans, sur la photo de gauche). . À cette fin, les deux géants de la Bundesliga pourraient finir par organiser un échange, au cas où Peter Gulacsi quitterait Leipzig pour de bon. Ce dernier, actuel gardien suppléant du Bayern Munich, est quant à lui suivi également par le Borussia Dortmund, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. L’ancien buteur de Schalke 04 est actuellement en accord avec les champions en titre de la CL jusqu’en juin 2025.

Nübel, bien sûr, veut désespérément sortir de l’ombre de Manuel Neuer – et de la place en dessous de lui sur la carte des profondeurs, tandis que Nagelsmann serait un grand fan de Mukiele, un défenseur, qui serait probablement l’ailier droit. si le nouveau patron choisit d’utiliser son alignement préféré «back-three».

Si c’est vrai, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour des joueurs comme Benjamin Pavard, Chris Richards, Lars Lukas Mai et Chris Richards. Pavard pourrait glisser dans la rotation du défenseur central s’il est retenu, mais cela pourrait également pousser un jeune comme Richards et Mai. Quant à Sarr, il reste très difficile de savoir s’il y a autre chose qu’une place de réserve profonde sur la liste pour le Français.

Quoi qu’il en soit, ce type d’accord semble hautement improbable.

Le vétéran du Real Madrid, Lucas Vazquez, était fortement lié au Bayern Munich en raison de son expérience et de sa polyvalence, mais il semble que ces attributs resteront en Espagne:

Lucas Vázquez semble sur le point de rester avec le Real Madrid après la dernière série de pourparlers de renouvellement de contrat entre les deux parties, le mandat du joueur expirant actuellement le 30 juin. L’international espagnol est très recherché avec des personnalités comme le Bayern Múnich et le PSG soumettant des propositions dans le but d’obtenir sa signature. Initialement, le Real Madrid a proposé d’offrir le même accord (environ 3,5 millions d’euros par saison) au joueur polyvalent, mais le club étant également soucieux d’inclure la réduction générale de salaire de 10% qui a été appliquée à tous les joueurs des équipes de basket-ball et de football en tant que conséquence de la perte de revenus due à la pandémie.

Tobi Altschäffl de Sport Bild dit que le Bayern Munich n’a jamais formellement soumis une offre pour Vazquez de toute façon:

Harry Kane en a-t-il assez du manque de trophées à Tottenham Hotspur? Peut-être … et l’attaquant qui a obtenu le meilleur score pourrait en fait penser à passer à autre chose:

Harry Kane (27 ans) remporte les prix individuellement, mais pas avec le Tottenham Hotspur. Il est peu probable que cela change compte tenu de la forte concurrence en Angleterre. Au micro de «Sky Sports», le meilleur buteur a déclaré qu’il voulait gagner des titres avec une équipe, il vient de laisser le nom de l’équipe ouvert. Récemment, il y a eu des spéculations sur un adieu. Le problème du point de vue de Kane: son contrat court jusqu’en 2024, et il est peu probable que le patron de Tottenham, Daniel Levy, laisse partir son joueur le plus précieux.

La Fiorentina souhaite prolonger le contrat de la légende du Bayern Munich Franck Ribéry:

Le contrat de Franck Ribéry avec le club de Serie A de la Fiorentina s’achève, l’avenir n’est toujours pas clair. Au moins, la Fiorentina a maintenant fait une offre à l’ancienne star du Bayern. Cependant, le joueur de 38 ans devrait se passer d’argent. Florence ne prolongerait le runabout de l’aile que pendant un an avec des paiements réduits, comme le rapporte la «Gazzetta dello Sport».

Alors que le Bayern Munich n’est pas en lice pour Philippe Coutinho du FC Barcelone, Everton continue sa poussée – allant même jusqu’à chercher un logement pour le joueur:

On dit qu’Everton est si confiant de réussir un déménagement estival pour Philippe Coutinho qu’un processus de recherche de maison a déjà commencé. Le Brésilien est enfin sur le point d’appeler l’heure de son cauchemar de Barcelone cet été, et les Toffees sont devenus des prétendants à sa signature. Cependant, une source proche du camp de Coutinho a déclaré aujourd’hui à Sportsmail qu’un déménagement à Everton était actuellement “ improbable ” – bien que cela pourrait changer avant la fenêtre de transfert d’été. Coutinho sera mis sur le marché alors que le Barça, à court d’argent, tentera désespérément d’équilibrer les comptes et de chercher à réinvestir des fonds dans l’équipe. Si Coutinho revenait à Merseyside dans le bleu d’Everton, ce serait une décision imprégnée de controverse étant donné le statut emblématique qu’il a atteint pendant son séjour à Anfield. Selon le Sun, le personnel d’Everton a déjà entamé le processus d’examen des conditions de vie possibles pour la star.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Arturo Vidal, aurait refusé une offre de rejoindre l’Olympique de Marseille:

Jouant pour l’Inter Milan depuis septembre dernier, le milieu de terrain international chilien Arturo Vidal (34 ans le 22 mai), qui est sur le point de remporter son cinquième titre national italien, a refusé la tentative de l’Olympique de Marseille de le signer, selon La Provence. Actuellement en accord avec les géants de la Serie A jusqu’en juin 2022, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone, du Bayern Munich et de la Juventus gagne à l’époque 6,5 millions d’euros de salaire annuel.

Vidal était plein de cœur et guerrier pendant la majeure partie de sa carrière, mais ni la capacité technique, ni la vitesse n’ont jamais vraiment été ses atouts les plus puissants. Alors que ces domaines de son jeu régressent davantage, il sera plus difficile pour Vidal de continuer à jouer au plus haut niveau. Espérons que le Chilien pourra trouver un bon club avec un rôle décent qui l’aidera à entrer dans le crépuscule de sa carrière.