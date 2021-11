Daily Schmankerl : Le Real Madrid va offrir 35 millions d’euros à Kingsley Coman du Bayern Munich ? ; Arsenal veut Gareth Bale ; Newcastle United veut Marc-André ter Stegen ; Kylian Mbappe à Liverpool ?; et plus!

Le Real Madrid serait prêt à entrer dans la mêlée des enchères pour l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City et Manchester United ont tous été liés à Coman jusqu’à présent :

Le Real Madrid serait désireux de signer Kingsley Coman et serait prêt à payer jusqu’à 35 millions d’euros pour débarquer l’attaquant du Bayern Munich, 25 ans. Selon un rapport du média espagnol Defensa Central, le Real Madrid a rejoint la course pour recruter Kingsley Coman du Bayern Munich. Les géants espagnols seraient prêts à offrir jusqu’à 35 millions d’euros pour éloigner le joueur de 25 ans des champions de Bundesliga.

Coman aura assurément beaucoup de prétendants, mais 35 millions d’euros semblent un peu bas pour un talent aussi dynamique (mais fragile).

L’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic a été lié au Bayern Munich, à la Juventus, à Tottenham Hotspur et à d’autres clubs de haut niveau, mais le Serbe ne veut pas bouger pendant cette fenêtre de transfert :

L’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic ne veut pas quitter le club en janvier malgré l’intérêt de la Juventus et d’Arsenal. Le Corriere Fiorentino a rapporté que même si la Fiorentina aimerait vendre le joueur en janvier, ils le vendent simplement à un prix élevé et parce que sa valeur diminue chaque jour qui passe. Mais l’attaquant et ses agents tiennent à ce qu’il reste dans le mercato hivernal. La Juventus considère Vlahovic comme un remplaçant de Cristiano Ronaldo, mais il sera difficile pour la Juve de payer des frais élevés. À moins qu’ils n’essaient de le signer de la même manière qu’ils ont signé Federico Chiesa, l’accord pourrait bien être impossible pour les Bianconeri.

Une partie du budget soudainement augmenté de Newcastle United pour la saison prochaine pourrait être consacrée au gardien de but du FC Barcelone et international allemand Marc-André ter Stegen :

Les nouveaux riches de Newcastle United commencent à préparer des plans concrets pour la prochaine fenêtre de transfert. Selon le journal espagnol El Nacional, le gardien national allemand Marc-André ter Stegen devrait figurer en tête de liste des Magpies. Les Anglais devraient être prêts en janvier à payer l’équivalent de 54 millions d’euros. A Newcastle, ils sont très intéressés à passer au poste de gardien de but et Mönchengladbacher, 29 ans, devrait être le premier choix. Selon le rapport, le FC Barcelone en difficulté financière devrait être ouvert à une offre pour son numéro un. Néanmoins, un changement de Ter Stegens est plutôt irréaliste, car Newcastle ne joue pas à l’international et se bat contre la relégation de la Premier League. Selon le rapport, Ter Stegen lui-même a déclaré qu’il se sentait très à l’aise à Barcelone et aimerait rentrer chez lui en Allemagne après son séjour à Barcelone.

Les matchs contre le SC Freiburg sont rarement faciles ; mais le Bayern Munich a trouvé le moyen de battre l’équipe fribourgeoise de Christian Streich 2 – 1. Leon Goretzka, excellent ce jour-là, a ouvert le score ; Robert Lewandowski a ajouté une seconde en retard, ce qui aurait beaucoup d’importance, car Fribourg obtiendrait un but en retard via Janik Haberer.

Voici nos points de discussion :

Les changements apportés par les deux entraîneurs. L’importance de Leroy Sané et comment Julian Nageslmann le déploie dans l’équipe. Le rôle évolutif de Robert Lewandowski dans cette équipe. La position du SC Fribourg dans le tableau et pourquoi ce n’est pas un hasard. Ce que le SC Freiburg a vraiment bien fait dans ce match.

Dayot Upamecano a réalisé une bonne performance contre le SC Freiburg après quelques sorties difficiles le mois dernier. A quel point est ce bien? Eh bien, il a remporté la possession dans le tiers défensif à 13 reprises contre l’équipe de Christian Streich :

Dayot Upamecano a remporté la possession dans le troisième défensif à 13 reprises lors de la victoire 2-1 du Bayern Munich sur Fribourg samedi, un record dans un match de Bundesliga cette saison pic.twitter.com/NCsq08FHeD – WhoScored.com (@WhoScored) 7 novembre 2021

Il a été largement admis que si Kylian Mbappe quitte réellement le Paris Saint-Germain, il déménagera au Real Madrid. Maintenant, cependant, Liverpool pourrait être une destination plus attrayante pour le Français car il veut jouer pour Jurgen Klopp.

Alors, Mbappe ira-t-il à Liverpool ou Klopp déménagera-t-il au Real Madrid pour que cela se produise? Quoi qu’il en soit, vous devez aimer les médias espagnols (tels que capturés par Sport1) :

Tout semblait déjà clair : Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l’été prochain. Mais comme le rapporte désormais le journal espagnol El Nacional, des doutes sur un changement auraient dû surgir au sein de l’international français. Selon le rapport, Mbappé aurait imposé la condition qu’il ne vienne dans la capitale espagnole que si Jürgen Klopp est l’entraîneur des Madrilènes – mais c’est extrêmement improbable pour le moment. Mbappé serait déçu de l’apparition du Real sous Carlo Ancelotti cette saison. Le joueur de 23 ans ne serait pas un fan du style de jeu italien et préfère apparemment le football offensif de Klopps. Le président de Mbappé Real, Florentino Pérez, aurait même conseillé à l’entraîneur vedette allemand d’être embauché.

Nous y sommes… voici le bip que nous sommes ! C’est le podcast d’échauffement du week-end qui vient de sortir d’une grosse semaine pour le Bayern Munich. Après quelques grosses victoires et juste avant une nouvelle trêve internationale, les Bavarois semblent revenir à la normale. Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide coup d’œil sur les succès remportés la semaine dernière dans l’élimination de l’Union Berlin et de Benfica. Un peu de frustration sur le manque de rotation dans certains spots clés de Julian Nagelsmann. Pourquoi Marcel Sabitzer devrait jouer plus, même s’il n’a pas été génial. Idem pour Jamal Musiala, qui devrait également avoir plus de temps de jeu. Les dernières nouvelles sur la situation du contrat de Niklas Süle et les rumeurs d’intérêt de Newcastle United.

Arsenal pourrait préparer un coup pour Gareth Bale :

Gareth Bale fait l’objet de l’intérêt des géants londoniens pour un mouvement surprise dans la fenêtre de transfert d’hiver. Arsenal est prêt à offrir 5 millions d’euros pour signer l’attaquant du Real Madrid et a déjà approché Los Blancos pour un éventuel transfert en janvier. La campagne 2021/22 a été inoubliable pour Gareth, qui n’a joué que trois fois jusqu’à présent, marquant une fois, avec des blessures qui gâchent sa saison jusqu’à présent. Le joueur de 32 ans, cependant, semble prêt à quitter Los Blancos en tant qu’agent libre, étant entré dans la dernière année de son contrat avec le Real Madrid. Et sa prochaine destination pourrait bien être le PL, les Gunners s’intéressant à l’ailier gallois. L’intérêt des Gunners est un peu surprenant. Premièrement, son histoire avec Tottenham signifie que la signature de Gareth pourrait être un processus compliqué. De plus, ses problèmes de blessures n’ont montré aucun signe de disparition, ce qui soulève la question de savoir comment l’ailier s’avérerait être une signature précieuse pour Arsenal. Néanmoins, il semble que les Gunners poursuivent sérieusement une démarche pour Gareth, avec une offre de 5 millions d’euros en préparation. Bien que l’offre imminente soit un petit chiffre, il est peu probable que Los Blancos récupère beaucoup de la vente d’un footballeur qui figure à peine pour eux.

