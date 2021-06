Daily Schmankerl : le Real Madrid veut Joshua Kimmich et Kingsley Coman du Bayern Munich ; Chelsea toujours intéressé par Niklas Süle ; Toni Kroos veut que Sergio Ramos reste au Real Madrid ; et plus!

Le Real Madrid serait en train de préparer une décision pour la star du Bayern Munich Robert Lewandowski, mais Los Blancos n’en a peut-être pas fini de piller l’alignement des Bavarois avec seulement l’attaquant vedette.

Non, selon au moins un rapport, le Real Madrid veut également Kingsley Coman et Joshua Kimmich :

Joshua Kimmich et Kingsley Coman ont un contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023. Pour le moment, l’équipe bavaroise n’est intéressée par le renouvellement d’aucun des deux joueurs.

Permettez-moi d’intervenir ici … rien n’indique que le Bayern Munich ne souhaite négocier avec aucun des joueurs – en fait, les Bavarois étaient déjà en train de négocier avec le camp de Coman avant que la procédure ne se transforme en Kramer contre Kramer. Quant à Kimmich, il est de notoriété publique que le club souhaite verrouiller Kimmich avec un accord à long terme dès que possible. Quoi qu’il en soit, continuez…

Le Real Madrid est conscient de ce qui se passe au sein de l’équipe qui évolue en Bundesliga, en pensant à l’avenir. Avec Mbappé comme objectif principal pour 2021, les Blancs voient d’autres options à moyen terme convaincus que l’économie du club va s’améliorer. Comme Defensa Central l’a appris de sources proches du club, le pivot et l’ailier gauche sont deux joueurs qu’ils souhaiteraient renforcer l’équipe pour 2022.

Désolé, encore moi. La « source » du Real Madrid est illustrée ci-dessous :

Comment dit-on Wile E. Coyote en espagnol ?Photo de Jonathan Newton / The Washington Post via .

Continuer:

Si les Bavarois continuent sans renouveler leurs deux élèves, le Real Madrid pourrait gérer la possibilité de les avoir et négocier leur carte avec l’équipe première pour l’année prochaine. De cette façon, Coman et Kimmich seraient tout près de suivre les traces de leur ancien coéquipier à Munich pour marquer un Alaba. L’Autrichien mettra fin à son contrat avec le club allemand et arrivera gratuitement dans la capitale.

Alors voilà… vous pourriez tout aussi bien commencer à ranger ces maillots Kimmich et Coman tout de suite.

L’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle a de nouveau été mentionné comme cible de transfert pour Chelsea :

L’arrière central du Bayern Munich Niklas Sule est l’une des options qu’ils envisagent, alors qu’ils ont déposé une offre de 56,1 millions de livres sterling pour l’ailier droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi.

Le Borussia Dortmund souhaite prolonger le séjour de Jude Bellingham en Allemagne :

Bellingham est devenu l’une des cibles de transfert les plus populaires pour les clubs anglais. Lorsque BVB finira par vendre le jeune, il devrait réaliser un bon profit.

La star du Real Madrid et milieu de terrain allemand Toni Kroos veut juste que Sergio Ramos reste avec Los Blancos. Séville aurait (ridiculement ?) fait au joueur de 35 ans une offre de contrat de cinq ans :

Plus tôt dans la journée, nous vous avons annoncé que le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, se serait vu offrir un contrat de cinq ans par Séville. Le contrat de Ramos au Real Madrid expirera cet été, mais son coéquipier Toni Kroos dit qu’il souhaite que le vétéran défenseur reste dans la capitale espagnole. “Je ne sais pas comment vont les choses avec le club”, a déclaré le milieu de terrain allemand. “Bien sûr, c’est un excellent collègue et j’ai beaucoup aimé jouer avec lui et j’espère vraiment que nous aurons encore quelques années ensemble”, a déclaré le milieu de terrain aux journalistes. «Mais en fin de compte, ce n’est pas ma décision. Ce que je peux dire, c’est que c’est un gars formidable – et le meilleur capitaine que j’aie jamais eu dans ma carrière.

Il semble que la star du Borussia Dortmund Erling Haaland a récemment déménagé, ce qui, selon certains experts en transfert, signifie qu’il restera certainement avec le BVB la saison prochaine :

L’avenir d’Erling Braut Haaland ne sera pas loin du Borussia Dortmund. Et ce n’est pas seulement la demande épouvantable des Gialloneri qui réclament 200 millions pour leur attaquant, mais aussi la volonté de l’intéressé de rester, au moins pour l’instant, en Allemagne. Selon AS, la volonté du joueur serait renforcée par un récent choix « immobilier ». L’avant-centre norvégien aurait quitté son ancienne résidence en Allemagne. Haaland, qui vivait dans le quartier résidentiel de Hörde près du Westfalkenpark – où se trouve Signal Iduna Park – a maintenant emménagé dans une maison au sud de la ville, dans le quartier résidentiel de Hohensyburg. Il a terminé le mouvement avant de répondre à l’appel de la Norvège, ce qui montrerait son intention de jouer également en Bundesliga la saison prochaine.

Si nous pouvions avoir un épisode de Haaland disant qu’il veut plus de lumière naturelle ou un concept ouvert, ce serait fantastique.