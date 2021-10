Daily Schmankerl : Le statut incertain de Niklas Süle du Bayern Munich ; Le salaire d’Antonio Rüdiger pourrait-il le mettre dans la fourchette du Bayern ? le statut de Sven Ulreich ; Denis Zakaria à Arsenal ?; et plus!

Le statut d’agent libre en attente de l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle est l’un des plus gros problèmes du club en dehors du terrain. Le manager Julian Nagelsmann a essentiellement déclaré que la balle était dans le camp de Süle.

« Cela dépend de son développement et aussi de la situation du marché s’il veut prolonger le contrat ou non », a déclaré Nagelsmann. « Ensuite, nous verrons si cela fonctionne pour les deux côtés. Niki doit encore développer un peu son potentiel et ensuite en tirer le meilleur parti en tant que très bon défenseur central.

La situation de Süle doit être surveillée de près. Le grand gars semble avoir retrouvé la forme après s’être échappé d’une grave blessure au genou au cours de la saison dernière. Perdre l’international allemand gratuitement piquerait vraiment les Bavarois et les fans.

Quelques bonnes nouvelles (pour une fois !) sur le front des blessures pour le Bayern Munich : Sven Ulreich est de retour à l’entraînement avec un ballon :

La star de la Juventus Giorgio Chiellini veut voir Matthijs de Ligt rester avec le club. De Ligt, bien sûr, a récemment été lié à un déménagement :

Pendant ce temps, la star de la Juventus Giorgio Chiellini dit qu’il « adore » le défenseur de Chelsea Matthijs de Ligt, affirmant que la « vraie différence » est sa mentalité. « Il ressemble à Thor et j’espère qu’il pourra être le successeur de la défense de la BBC », a déclaré Chiellini en référence à son partenariat avec Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli. « S’il avait été italien, il aurait été plus facile de le garder pendant de nombreuses années. j’espère Mino [Raiola] peut nous rendre service et le laisser à Turin encore quelques années. « Il a des muscles et des jambes gigantesques. Mais la vraie différence se fait dans sa mentalité. De Ligt a 22 ans, mais a l’esprit d’un trentenaire qui veut encore s’améliorer chaque jour. «Je l’adore, pour avoir vu De Ligt à la fois comme adversaire puis comme coéquipier. Il est vraiment génial.

De Ligt a été lié au FC Barcelone.

Alors que le Bayern Munich se prépare à essayer de faire tomber les toiles d'araignée

Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur le risque qui vient d'être du mauvais côté d'une éruption dévastatrice. Les dernières nouvelles sur ce qui pourrait arriver avec Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, ainsi que le tandem Bayern Munich de Niklas Süle et Kingsley Coman.

Il semble qu’Arsenal s’intéresse de près au milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria :

Le Bayern Munich va devoir essayer de se débarrasser du méchant bombardement qu’il a reçu dans le DFB-Pokal contre Gladbach en se rendant dans la capitale allemande pour un match contre l’Union Berlin.

Avec des jambes lourdes – et potentiellement une confiance ébranlée – le Bayern Munich devra essayer d’atténuer la gêne qu’il ressent probablement après avoir été frappé par Die Fohlen.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de la forme des deux équipes. Un aperçu de la façon dont le Bayern Munich peut se remettre sur les rails. Une estimation de la composition potentielle du Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

Il semble que le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger recherche un salaire d’environ 12 millions d’euros (brut):

Ce salaire pourrait-il mettre Rüdiger en jeu pour le Bayern Munich si Süle part? Les choses pourraient devenir intéressantes.

En parlant d’Arsenal, Bernd Leno veut faire ses valises au plus vite :

Le gardien d’Arsenal Bernd Leno sera « désespéré » de quitter les Emirats après être devenu le deuxième choix du club, selon l’ancien attaquant des Gunners Alan Smith. Leno a commencé contre Leeds lors du quatrième tour de la Coupe Carabao mardi, gardant sa cage inviolée alors qu’Arsenal a gagné 2-0 pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Cependant, le dernier match de championnat du stoppeur allemand a eu lieu fin août, Mikel Arteta ayant choisi de commencer l’été avec Aaron Ramsdale à la place. Leno a commencé la campagne en tant que n ° 1 des Gunners, mais les performances impressionnantes de Ramsdale depuis son arrivée de Sheffield United ne l’ont vu apparaître que dans les compétitions de coupe ces derniers temps.

Juste au cas où vous auriez besoin d’un rappel de l’effondrement de Gladbach – ou si vous vouliez simplement vous lancer dans une thérapie par podcast, c’est parti :