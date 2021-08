Daily Schmankerl : le trio du Bayern Munich classé parmi les meilleurs trios offensifs ; Le FC Bayern Frauen envahit les États-Unis ; Timo Werner veut rester à Chelsea ; Erling Haaland a fumé le terrain le week-end dernier ; Kylian Mbappe au Real Madrid ?; et plus!

The Mirror a tenté d’identifier les meilleurs trios offensifs de tous les temps – pour le club ou le pays – et un trio du Bayern Munich a fait la liste:

Mbappe, Messi, Neymar (PSG) Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo (Brésil) Henry, Bergkamp, ​​Pires (Arsenal) Rooney, Ronaldo, Tevez (Man Utd) Ronaldo, Benzema, Bale (Real Madrid) Messi, Neymar, Suarez (Barcelone) Lampard, Drogba, Anelka (Chelsea) Salah, Firmino, Mane (Liverpool) Eto’, Messi, Henry (Barcelone) Robben, Lewandowski, Ribery (Bayern Munich)

Pas une mauvaise compagnie à garder, je suppose. Le Mirror n’a pas indiqué de période, il est donc difficile de dire s’ils ont pris en compte une époque ou s’il s’est limité à une période spécifique.

Quoi qu’il en soit… qui as-tu ?

Après avoir reniflé l’ailier de l’Eintracht Frankfurt Filip Kostic, la Lazio aurait été autorisée à parler à l’ailier prometteur de Wolfsburg :

Wolfburg a autorisé le départ de Josip Brekalo, qui a encore 2 ans de contrat. Il est évalué à 15 millions d’euros, a été acheté pour 10 millions d’euros en 2016. L’ailier croate INT de 23 ans a récemment déposé une demande de transfert et des clubs comme l’Atletico Madrid et la Real Sociedad étaient intéressés mais toujours aucun mouvement de la Liga. clubs. Maintenant, la Lazio DOF Igli Tare qui envisageait Kostic mais après aucun progrès dans l’affaire, il envisage un transfert pour le Croate qui a également joué pour NT en Euros. Il a joué dans un match de coupe nationale cette saison et a même marqué maintenant est lié à la Lazio selon La Gazzetta dello Sport. Le club de Serie A est intéressé à le faire prêter avec une option de l’acheter définitivement, acceptant les exigences du club de Bundesliga. Produit du Dinamo Zagreb a joué 120 matchs pour le club allemand marquant 22 buts. La Lazio envisage également l’ailier de Bologne Ricardo Orsolini.

Le Bayern Munich était lié à Brekalo au printemps dernier.

Le FC Bayern Munch Frauen est aux Etats-Unis et est prêt pour le tournoi de la Women’s Cup qui se tiendra cette semaine.

De plus, BFW s’assiéra (enfin, zoome, je suppose) avec trois membres de l’équipe pour discuter de ce qui se passe avec le Bayern Munich.

Restez à l’écoute pour plus de détails.

Timo Werner n’a pas été découragé par le méga-accord que Chelsea FC a donné à l’Inter Milan pour obtenir Romelu Lukaku. En fait, Werner est enthousiasmé par l’opportunité car il pourrait jouer un rôle d’attaquant secondaire derrière Lukaku :

News @TimoWerner : Il veut définitivement rester au #CFC cette saison. Il voit même le passage de #Lukaku comme une opportunité, car cela signifie qu’il pourrait passer à sa position préférée derrière lui. @Inter s’est enquis de lui mais aucune chance. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 15 août 2021

Thomas Tuchel n’a aucun problème à déplacer les joueurs et à les utiliser dans plusieurs positions, mais il semble qu’il pourrait y avoir trop de joueurs de qualité le long de la ligne de front pour vraiment garder tout le monde heureux.

Cela semble vraiment amener Werner à vouloir passer à autre chose après cette saison.

Certains fans du Bayern Munich aspirent à ce que Son Heung-min retourne en Allemagne, mais il ne semble pas que cela se produise :

Son Heung-min a admis qu’il ne s’attendait pas à une prolongation de contrat avec Tottenham cet été, mais il est heureux d’avoir l’opportunité de passer une décennie au club. Interrogé par Sky Sports s’il aimerait passer une décennie au club, ayant récemment signé un nouvel accord jusqu’en 2025, il a répondu : « Oui, si je peux rester encore quatre ans et que le football n’est jamais promis, alors voyons. C’est pourquoi j’ai signé car je ne veux plus déménager ailleurs. Je pourrais être ici pendant 10 ans ou plus de 10 ans, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, mais j’essaie d’être concentré chaque jour, j’essaie de m’améliorer chaque jour et chaque saison. Je pense que l’état d’esprit est plus important que le témoignage après 10 ans.

La star du Borussia Dortmund Erling Haaland a atteint 35,9 km/h ce week-end, qui a dominé la Bundesliga :

Lors de sa première « finale » en DFL-Supercup, Julian Nagelsmann se battra pour un trophée en tant que manager de Bayern Munich contre Borussia Dortmund. Dortmund n’est pas son rival préféré ; à maintes reprises, Dortmund a démoli Leipzig, y compris lors de la finale DFB-Pokal.

Les deux équipes doivent faire face à des blessures défensives. Mats Hummels est apparemment absent et Emre Can est également incertain. Une défense de fortune composée de Felix Passlack, Axel Witsel, Manuel Akanji et Nico Schulz. Le Bayern doit faire face à l’absence de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ; apparemment, Josip Stanisic conservera sa place d’arrière droit avant ce match.

Dortmund de Marco Rose pressait sans cesse contre Francfort. Le Bayern n’a pas semblé trop résistant à la presse contre le Borussia Mönchengladbach en revanche. Les Bavarois ont l’air plutôt rouillés et un match de Dortmund pourrait arriver à un mauvais moment pour les charges de Nagelsmann.

Quelques sujets abordés sur ce podcast :

Pourquoi ce match est important pour les deux équipes Un examen de la performance de Dortmund contre l’Eintracht Frankfurt Quelques problèmes dans le match du Bayern contre Gladbach Dayot Upamecano problèmes contre des attaquants physiquement imposants Problèmes à l’arrière pour les deux équipes.

Donc Julian Draxler ne reviendra pas en Allemagne après tout, je suppose :

Le Bayer Leverkusen fait pression pour signer un nouvel ailier/attaquant après que Leon Bailey a quitté le club. Mais la Bundesliga n’est PAS intéressée par Julian Draxler. L’Allemand de 27 ans veut quand même rester à Paris. Il est heureux de jouer dans une seule équipe avec Leo Messi. ⚫️ @SPORT1 – Patrick Berger (@berger_pj) 16 août 2021

La star du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, pourrait être sur le point de faire bouger les choses :