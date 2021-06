Daily Schmankerl : Leon Goretzka du Bayern Munich n’est pas certain de commencer contre le Portugal ; Kingsley Coman veut jouer en Premier League ; Mises à jour sur Jadon Sancho, Sebastian Rudy et Arturo Vidal ; et PLUS !

Il était clair que le milieu de terrain allemand de Toni Kroos et İlkay Gündoğan a parfois eu du mal contre la France. Cependant, Kroos a eu des moments où il était très bon, tandis que Gündoğan était « absent » pendant presque tout le match.

En espérant que Leon Goretzka du Bayern Munich soit bientôt de retour à pleine puissance:

Selon le manager allemand Joachim Löw (tel que capturé par Sky Sports), le statut de Goretzka en tant que partant pour le Portugal est toujours en suspens.

“Il sera certainement une option samedi, que ce soit déjà pour le onze de départ, vous devez attendre et voir”, a déclaré Löw.

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman veut être payé comme Leroy Sane ou il veut aller en Premier League :

Le désir de Kingsley Coman de jouer en Premier League est l’un des principaux facteurs de sa récente décision de rejeter une nouvelle offre de contrat du Bayern Munich. Sky in Germany rapporte que l’ailier international français est de plus en plus instable au Bayern, où il a demandé une augmentation de salaire significative et se sent sous-estimé.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Sebastian Rudy a mis fin à son contrat avec le désormais relégué Schalke 04. Rudy, bien sûr, a passé les deux dernières saisons en prêt avec Hoffenheim :

Sebastian Rudy a quitté le club après qu’il ait été mutuellement convenu de résilier son contrat ⤵️#SchalkeUS – Schalke 04 États-Unis (@s04_us) 16 juin 2021

Christian Falk de Sport Bild a confirmé les informations de mardi sur le statut de Manchester United avec les négociations pour la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho :

Wolfsburg a réussi à conclure un accord avec Max Philipp pour le garder avec le club jusqu’en 2025. Philipp a eu un solide passage avec les Wolves la saison dernière :

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et du FC Barcelone Arturo Vidal pourrait se voir jouer au Mexique ou aux États-Unis à un moment donné dans le futur :

Arturo Vidal, milieu de terrain chilien engagé ces jours-ci en Copa America, s’ouvre à un éventuel départ de l’Inter Milan en s’adressant à TUDN : « J’attends de voir ce qui va se passer. Je n’ai jamais caché mon envie de jouer au Mexique ou en Amérique. J’espère qu’un jour j’en aurai la chance, avec l’approbation des clubs et l’intérêt mutuel ». Le contrat qui lie le Chilien à l’Inter n’est pas indifférent : 6 millions pour la saison prochaine avec une option sur la suivante. La Gazzetta dello Sport fait également état de l’intérêt pour l’Europe pour le milieu de terrain manifesté par Trabzonspor et, à la fenêtre du marché des transferts, Marseille et leur entraîneur Sampaoli sont également apparus.

La refonte du Bayern Munich II se poursuit alors que Dennis Waidner passera aux Würzburger Kickers :

L’histoire de Robert Lewandowski du Bayern Munich est absolument celle de la persévérance :

Laura Donhauser quitte le Bayern Munich pour le FC Cologne, signant un contrat jusqu’en 2023. Elle a remporté le championnat d’Allemagne avec les U-17 du Bayern, la 2.Frauen Bundesliga avec le Bayern II et la Frauen Bundesliga avec le Bayern. C’est une course incroyable pour un jeune de 19 ans.

“Le FC est un grand club, et j’attends avec impatience les nouvelles expériences et mes futurs coéquipiers”, a déclaré Donhauser. “Je veux me développer davantage au FC et faire ma part pour m’assurer que nous atteignons nos objectifs d’équipe et restons en Bundesliga.”

Donhauser faisait partie des équipes allemandes qui ont terminé deuxièmes aux Championnats d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans.