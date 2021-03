Daily Schmankerl: Leon Goretzka du Bayern Munich pourrait-il «déverrouiller» Kai Havertz à Chelsea ?; Le FC Barcelone veut Andre Silva, mais se bat contre TikTok; Chelsea pense à Romelu Lukaku si la poursuite d’Erling Haaland échoue; et plus!

Dans ce qui pourrait être qualifié de tronçon complet, The Express pense que la «clé» pour débloquer Kai Havertz de Chelsea à Londres sera de signer Leon Goretzka du Bayern Munich pour jouer derrière Havertz au milieu de terrain. Mais attendez … il y a plus!

L’Express pense également que Goretzka, dont l’accord expire en 2022, pourrait être disponible « à un prix réduit cet été, le Bayern devant subir de grands changements avec un certain nombre d’acteurs sur des contrats expirant. »

Ouais … on y va:

Cela ne s’est pas déroulé comme prévu pour Kai Havertz depuis son transfert de 70 millions de livres sterling du Bayer Leverkusen l’été dernier. Lampard et maintenant Tuchel ont utilisé l’Allemand dans un certain nombre de positions, ce dernier l’utilisant plus récemment comme avant-centre. Mais Tuchel peut avoir une indication sur la façon de faire prospérer Havertz, en le regardant en mission internationale. L’attaquant a marqué lors de la victoire 3-0 de l’Allemagne contre l’Islande, avec Joachim Low le jouant à l’écart dans un trois avant. Étant donné la liberté de contrôler l’attaque de l’Allemagne, Havertz a l’air plus expressif et détendu sur le ballon. Et une grande partie de cela est due au rôle de Leon Goretzka pour l’Allemagne jouant juste derrière Havertz au milieu de terrain. La situation contractuelle de Goretzka n’a pas encore été résolue avec les géants de la Bundesliga et son contrat actuel expire en 2022.

Si Chelsea ne parvient pas à décrocher Erling Haaland du Borussia Dortmund, le club de Premier League se tournera vers Romelu Lukaku de l’Inter Milan comme plan d’urgence:

Toute l’Europe poursuit le super clipper de Dortmund Erling Haaland (20)! Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone – pratiquement aucun club de haut niveau n’est associé au méga-attaquant norvégien. Bien sûr, aussi là-bas: le Chelsea FC! Le club du milliardaire russe Roman Abramovich a investi 220 millions d’euros dans de nouveaux joueurs la saison dernière, et maintenant son portefeuille pourrait être encore plus ouvert pour Haaland. Cependant, si un transfert Haaland ne fonctionne pas, le club de l’entraîneur Thomas Tuchel a déjà un plan B dans sa poche. Comme l’écrit le journal anglais «Telegraph», Romelu Lukaku (27 ans) sera alors attiré vers Stamford Bridge.

Je veux dire … c’est vrai, non? #STORMTANK:

Aaron Ramsey était lié au Bayern Munich à un moment donné, mais maintenant qu’il serait sur le point de quitter la Juventus, le joueur de 30 ans a pas mal de prétendants. Par Fabrizio Romano, cependant, Liverpool ne sera pas l’un d’entre eux:

Il n’y a rien entre Liverpool et Aaron Ramsey à ce jour, malgré les rumeurs. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal pourrait quitter la Juventus cet été – mais il n’y a pas de négociations ou de contacts avec le conseil d’administration du #LFC pour le moment. #Liverpool #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 mars 2021

Le FC Barcelone ne se bat pas seulement contre le Real Madrid et l’Atletico Madrid pour la suprématie de la Liga, ni n’est-il seulement dans une lutte contre leurs propres problèmes financiers. Non, le Barça se bat également … TikTok. Plus précisément, ceux qui sont de gros utilisateurs (TikTok-ers?):

Barcelone veut renforcer la sécurité sur son terrain d’entraînement pour empêcher les joueurs d’être harcelés, ont déclaré des sources à ESPN, avec Lionel Messi et d’autres stars ciblées par les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux TikTok. En plus d’être constamment filmés de près, ils sont souvent insultés à la recherche d’une réaction. Messi a perdu son sang-froid plus tôt ce mois-ci au milieu de la provocation des utilisateurs de l’application, un endroit où les gens peuvent partager et télécharger de courts clips vidéo. « Vous avez déjà fait une tonne des mêmes vidéos, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à faire des vidéos de moi », a-t-il déclaré. Antoine Griezmann et Frenkie de Jong ont été pris pour cible, tandis que le défenseur Samuel Umtiti a été accosté à un feu de signalisation, sortant brièvement de sa voiture avant de rentrer, alors qu’il quittait l’entraînement par un groupe de jeunes criant «Allez au Barca B». à lui. Le milieu de terrain Pedri a été recherché à son domicile et plusieurs joueurs ont trouvé des personnes qui les attendaient à l’aéroport de Barcelone-El Prat cette semaine alors qu’ils partaient pour le service international cette semaine.

Inutile de dire que le FC Barcelone cherche à améliorer les mesures de sécurité sur ses terrains d’entraînement.

La star de l’Atalanta et l’international allemand Robin Gosens pourraient avoir deux puissances à la Juventus et à Manchester City en train de se battre pour lui:

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus et Manchester City suivent l’ailier gauche international allemand Robin Gosens (26 ans). Atalanta, la centrale au score élevé, vaut environ 40 millions d’euros.

Andre Silva, de l’Eintracht Francfort, a eu toute une saison et maintenant, le joueur de 25 ans attire l’attention de certains méga-clubs … dont le FC Barcelone:

A l’Eintracht Francfort, l’attaquant de haut niveau André Silva (25 ans) s’est quant à lui rendu indispensable. Le Portugais frappe comme sur la chaîne de montage, a déjà inscrit 21 buts cette saison en Bundesliga. Il va sans dire que certains clubs à l’étranger s’y intéressent depuis longtemps. Le FC Barcelone aurait également contacté l’attaquant. Ceci est rapporté par le portail espagnol «El Gol Digital», mais écrit en même temps que Silva ne devrait pas être le premier choix des responsables.

L’Allemagne a utilisé un but de Lukas Nmecha à la 84e minute pour remporter un match nul 1-1 avec les Néerlandais: