Daily Schmankerl : Leon Goretzka du Bayern Munich, une option de repli pour Manchester United ; L’AC Milan veut Marcel Sabitzer ; partitions de Fiete Arp; Romelu Lukaku à Chelsea ; Renato Sanches au FC Barcelone ; et plus!

Les rumeurs selon lesquelles Manchester United poursuivrait le milieu de terrain du Bayern Munich sont probablement vraies, mais les Diables Rouges savent qu’éloigner l’international allemand des Bavarois est une tâche difficile.

Pour l’instant, Manchester United fera de Goretzka une option de repli car il poursuivra la cible de transfert présumée du Bayern Munich et le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga comme son premier choix :

Le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka est une cible potentielle pour United après avoir entamé la dernière année de son contrat au stade Allianz. Le joueur de 26 ans pourrait être une alternative à Camavinga, Sport Witness ayant rapporté que l’adolescent semble désormais prêt à rester à Rennes. Goretzka offrirait dynamisme et dynamisme depuis le milieu de terrain ainsi qu’une menace pour les buts – ayant marqué huit buts dans toutes les compétitions la saison dernière et publié neuf passes décisives. Il est évalué à 63 £ par Transfermarkt, ce qui en fait une option plus abordable qu’une autre cible Declan Rice, dont le prix est trop élevé pour United cet été.

L’AC Milan poursuivrait également le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer, mais l’Autrichien voudrait un séjour plus long en Bundesliga :

Milan s’est intéressé à Marcel Sabitzer comme remplaçant potentiel de Hakan Çalhanoğlu. Cependant, un accord pour amener Sabitzer en Italie est difficile car l’intention du milieu de terrain autrichien est de rester en Bundesliga. [@MilanNewsit] pic.twitter.com/JogMROZRK3 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 août 2021

Ce fut une semaine folle en termes d’actualités du Bayern Munich et nous parlons des plus grandes histoires absolues !

Que s’est-il passé, demandez-vous? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le savoir. Les sujets brûlants que nous avons abordés cette semaine incluent :

La pré-saison de Joshua Zirkzee a été mauvaise, mais il aura une chance de recommencer avec un prêt au RSC Anderlecht. Joshua Kimmich et Leon Goretzka pourraient tous deux prolonger leurs contrats avec le club sous peu. La rumeur selon laquelle le Bayern Munich poursuit le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer.

Il semble que Romelu Lukaku va passer de l’Inter Milan à Chelsea :

Romelu Lukaku est désormais à deux doigts de rejoindre Chelsea. L’Inter et Chelsea sont sur le point de conclure un accord pour 115 millions d’euros comme frais définitifs [no player included, at the moment]. @SkySport #CFC Lukaku a un accord personnel avec Chelsea. 12 M€ nets par saison en salaire. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 août 2021

Les choses ont progressé rapidement depuis les premiers rapports :

Romelu Lukaku sera bientôt à Londres pour signer son contrat en tant que nouveau joueur de Chelsea. Travaux en cours pour planifier le voyage, les soins médicaux et le dévoilement la semaine prochaine. #CFC Après Lukaku, Chelsea se concentrera sur la prochaine signature – Koundé toujours l’option préférée en tant que défenseur central mais pas encore d’accord. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 août 2021

Bien que ce soit une grande nouvelle en soi, cela a également de grandes ramifications sur quelques favoris de Schmankerl : Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic. Alors que ces joueurs jouent tous plusieurs rôles et positions, le noyau offensif de Chelsea est un peu plein… et il pourrait y avoir des débordements.

Werner semble être le plus susceptible de passer à autre chose. Ce serait bien s’il avait un bon point d’atterrissage confortable où il pourrait travailler avec un entraîneur familier.

Fiete Arp a inscrit son nom sur la feuille de match de Holstein Kiel pendant ses 60 minutes de jeu alors qu’il transformait un penalty :

Selon un rapport de Le 10 Sport, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich est sur le point de déménager au FC Barcelone. Le problème, c’est que Barcelone doit conclure un accord avec Lille pour se procurer Sanches. Pour contourner certains de ses problèmes financiers, le Barça aimerait obtenir un accord de “prêt avec option d’achat” pour Sanches.

Sanches, bien sûr, a récemment été lié à un retour au Bayern Munich – ce qui semble ridicule compte tenu des événements qui ont conduit à son départ initial.

Il est peut-être blessé en ce moment, mais Alphonso Davies du Bayern Munich a été nommé l’un des 5 meilleurs Nord-Américains de la Bundesliga par le site Web de la ligue.

Les autres membres comprenaient :

Gio Reyna, Borussia Dortmund Tyler Adams, RB Leipzig Julian Green, Greuther Fürth Joe Scally, Borussia Mönchengladbach

Nous avons trouvé quelques omissions surprenantes :

Jon Brooks, Wolfsbourg Chris Richards, Bayern Munich

Je veux dire, je prendrais Brooks et Richards sur Green et Scally à ce stade, mais ce n’est que moi. Scally a été impressionnant contre le Bayern Munich pendant cette pré-saison et Greuther Fürth vient d’être promu, il y avait donc peut-être un biais de récence.