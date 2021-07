Daily Schmankerl : les 3 joueurs de Chelsea offriront le Bayern Munich à Robert Lewandowski ; Le FC Barcelone lorgne sur Renato Sanches ; Chelsea cherche à vendre Timo Werner ; Tottenham Hotspur s’intéresse à Matthew Hoppe ; et plus!

Si vous êtes enclin à croire réellement ces rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC enchérit sur Robert Lewandowski du Bayern Munich, alors vous adorerez ces « options » que le club de Thomas Tuchel propose – prétendument – ​​pour un accord d’échange :

Chelsea aurait tourné son attention vers Robert Lewandowski du Bayern Munich dans une nouvelle tentative de faire franchir la porte à un attaquant de première classe cet été. Leur poursuite très médiatisée d’Erling Haaland est peut-être dans une impasse, et le club semble envisager d’autres options. La chef des transferts, Marina Granovskaia, a vu une offre joueur plus cash, impliquant Tammy Abraham, rejetée par le Borussia Dortmund cette semaine. En tournant leur attention vers Lewandowski, ils ont identifié l’un des deux seuls hommes à avoir battu Haaland en Bundesliga la saison dernière.

Alors… quels étalons Chelsea offrira-t-il ? Mont maçon ? Kai Havertz ? Timo Werner ?

Et Tammy Abraham, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi ?

Retour à la table à dessin, Londoniens !

Après seulement une saison, Chelsea chercherait à se débarrasser de Timo Werner :

Chelsea est prêt à décharger Timo Werner dans la fenêtre de transfert d’été – selon Sky Germany. Les Blues ont demandé à un certain nombre de grands clubs européens de trouver un prétendant potentiel pour le joueur de 25 ans, qui a connu des difficultés lors de sa première saison à Stamford Bridge. Si Werner est vendu, Chelsea prévoit d’utiliser l’argent pour financer sa poursuite du leader du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Il sera intéressant de voir à quel point Chelsea prend au sérieux la vente de Werner.

Le FC Barcelone serait en compétition avec Liverpool pour l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches :

Au Bayern, le talent portugais Renato Sanches (23 ans) n’a pas du tout retrouvé sa forme, a énormément floppé pendant son passage avec les champions du record et a quitté Munich en 2019. Deux ans plus tard, les meilleurs clubs européens se disputent la star lilloise ! Dernier prospect : le FC Barcelone. Le vainqueur de la coupe du record d’Espagne veut attirer le milieu de terrain au Camp Nou, selon le Daily Mail. L’entraîneur du Barça Ronald Koeman (58 ans) veut un joueur “dynamique” pour le milieu de terrain central – Sanches devrait être en tête de sa liste de souhaits. Selon le français « L’Équipe », Jürgen Klopp (54 ans) et Liverpool, ainsi que l’Arsenal FC, s’intéressent également aux Portugais.

Sanches au FC Barcelone serait quelque chose. Peut-être un peu plus mature qu’il ne l’était à Munich (et assurément plus qu’il ne l’était lors de son prêt avec Swansea City), Sanches pourrait enfin être prêt pour les lumières vives et la grande scène d’un club de haut niveau.

L’attaquant de Schalke 04, Matthew Hoppe, serait sur le radar de Tottenham Hotspur :