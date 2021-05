Daily Schmankerl: Les conséquences de la victoire de Chelsea en Ligue des champions sur Manchester City; le Bayern Munich chasse le prodige de Hoffenheim, Tom Bischof ; Joachim Löw nie les liens avec le Real Madrid ; et plus!

Ceci est un site du Bayern Munich, donc je ne veux pas plonger trop profondément dans ce match, mais voici quelques points à retenir sur la grande victoire de samedi en Ligue des champions pour Chelsea contre Manchester City :

Je suis d’accord avec le commentaire d’après-match sur Pep Guardiola. L’homme est un manager brillant, mais sa capacité à trop réfléchir aux situations et son incapacité à s’empêcher de devenir trop créatif ont été un véritable préjudice dans les moments clés. Nous avons pu en voir une partie pendant son mandat avec le Bayern Munich, mais cela semble toujours le tourmenter dans les pires moments. Quant à Thomas Tuchel, il l’a joué intelligemment, simple et cohérent – ​​et il a gagné. Quel travail l’ancien patron du Borussia Dortmund a fait dans ce qui était essentiellement un sprint de courte saison après avoir succédé à Frank Lampard. N’Golo Kante était partout … sur … le … terrain. Quelle prestation ! Kai Havertz a fait la course parfaite au bon moment et a gardé son sang-froid quand il en avait le plus besoin. Havertz a été beaucoup décrié par les fans de Chelsea au cours de la saison, mais je pense qu’il est sûr de dire qu’ils pensent qu’il vaut chaque centime maintenant. La balle de Mason Mount à Havertz était formidable. Timo Werner a créé des problèmes pour la ligne de fond de Manchester City, mais était loin d’être sa meilleure forme pour la journée. C’est cependant sa course en diagonale vers la ligne de touche qui a dégagé le centre du terrain pour que Havertz se lance dans le but vainqueur. Au risque de ressembler à un homer, c’était vraiment cool de voir un garçon de Pennsylvanie – Christian Pulisic – ramener le matériel à la maison. Ah… la finale 1-0 de la saison dernière était meilleure, n’est-ce pas ?

Selon un rapport, le Bayern Munich est en lice pour le prometteur Tom Bischof :

Le Bayern prend le poker au sérieux pour le super garçon Tom Bischof (15 ans) de Hoffenheim ! Les champions du record d’Allemagne se battent pour le milieu de terrain offensif aux côtés de Dortmund, de Leipzig et de clubs d’Italie et d’Angleterre. Selon les informations de Tz, les meilleurs talents se sont déjà rendus à Leipzig et à Munich et ont également examiné le campus du FC Bayern en plus du centre de performance des jeunes RB. Le Bayern Munich veut absolument Bischof et lui a montré un chemin clair comment il pourrait faire le saut vers les professionnels.

Qu’est-ce qui distingue réellement Bischof ? Il est techniquement fort et a le calme nécessaire sur le ballon. De plus, le pied gauche brille avec son danger de but dans les coups de pied arrêtés et hors-jeu.