Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre la France ; Philippe Coutinho à Leicester City ou Everton ?; Le Borussia Dortmund rejette l’offre de Manchester United pour Jadon Sancho ; et plus!

L’Allemagne était propulsée par plusieurs joueurs du Bayern Munich, s’est battue avec acharnement et a probablement joué beaucoup mieux que prévu, mais a tout de même perdu 1-0 face à une très forte équipe de France. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’Allemagne a fait ce qu’elle devait faire très tôt pour établir le contrôle et la possession. Il était clair que le plan de match de Joachim Löw était de ralentir et d’impatienter la France. La France a fait du bon travail en coupant les voies de dépassement dans le dernier tiers, mais j’ai l’impression que l’Allemagne était d’accord avec ça… pendant trop longtemps. Finalement, il est devenu évident que Die Mannschaft n’avait pas de réponse pour résoudre le problème. Le premier carton jaune à Joshua Kimmich aurait pu être désastreux. Pour moi, il était trop tôt pour cela et l’appel a été forcé. C’était une faute à coup sûr, mais pas un jaune. Les combats entre Kimmich et Lucas Hernandez rappelaient beaucoup Kimmich contre Arturo Vidal lors de la Coupe des Confédérations 2017. Ce but contre son camp de Mats Hummels était tellement malheureux. La France était plus dangereuse à ce stade du match, mais l’Allemagne tenait bon. Un moment tellement dégonflant. Le travail défensif de Serge Gnabry et Thomas Müller au début était fantastique. Ils étaient parfois deux des meilleurs joueurs allemands sur le terrain avec Joshua Kimmich. Gnabry, cependant, s’est arrêté au fur et à mesure que le jeu avançait et a été remplacé en conséquence. Gnabry avait un jeu bizarre avec moi. Parfois, il bougeait et faisait bouger les choses, mais il – comme à peu près tous les attaquants utilisés par l’Allemagne – n’avait aucune réponse sur la façon de créer un problème pour la défense française. Comment Benjamin Pavard s’est relevé de ce coup, je ne le saurai jamais. C’était irresponsable de le garder dans le match. Robin Gosens a eu des moments en début de match, mais s’est évanoui. Les arrières extérieurs/ailiers de l’Allemagne ont besoin d’aide. L’effort de l’Allemagne en seconde période a été impressionnant. Il y avait tellement de combats et d’agressivité offensivement qu’ils manquaient de précision dans à peu près tout. Cela a été un thème récurrent pour les Allemands pendant un certain temps. Mis à part le but contre son camp, Hummels a été formidable. Son tacle glissé sur Kylian Mbappe était magistral. Je n’ai eu aucun problème avec le jeu de la ligne de fond. Mis à part le but contre son camp, les défenseurs ont été bons ce jour-là. Ginter et Antonio Rüdiger étaient très bons. Les coups francs allemands de Toni Kroos et Leroy Sane étaient… horribles. Rüdiger mord Paul Pogba était pour le moins étrange. Dans l’ensemble, je dirais que c’était un bon effort pour l’Allemagne. Ils ont joué dur, ils ont joué intelligemment, ils étaient parfois dangereux et ils contenaient une très forte attaque française… ils n’ont tout simplement pas ce qu’il faut pour les pousser au-delà de la ligne d’arrivée à ce stade.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho serait suivi par Leicester City et Everton (The Coutinho-James Connection à former ???):

Lié à un retour en Premier League plus d’une fois, au fil des ans, Coutinho, qui a rejoint les géants espagnols pour la première fois en janvier 2018, serait désormais en train de devenir une cible majeure de Leicester City. Les renards l’avaient déjà interrogé il y a quelques années, et le leur pourrait finir par être un bon endroit pour Coutinho pour recommencer et rafraîchir sa carrière. Toujours en contrat avec le Barça jusqu’en juin 2023, Coutinho, qui a fait sa percée en jouant dans les rangs de Liverpool, sous l’actuel gaffer de Leicester Brendan Rodgers lui-même, a également joué pour des clubs tels que le Bayern Munich (pour lequel il a remporté la Ligue des champions en 2019/20 ) et l’Inter Milan. Auparavant poursuivi par Arsenal, le meneur de jeu né en 1992 est également suivi par Everton à l’époque.

Les coéquipiers de Chelsea, Timo Werner et Christian Pulisic, sont peut-être amis, mais ils n’apprécient pas le même type de musique d’avant-match. Pulisic, originaire d’une région rurale de Pennsylvanie, préfère la musique country, mais Werner n’approuve pas :

Il n’y a pas de mot sur ce que Werner aime, mais j’espère que ce sont les bandeaux pour les cheveux.

L’ailier de l’AS Roma Cengiz Under serait une cible de transfert de la Fiorentina, ce qui déclenche l’alarme liée au Bayern Munich. Under, bien sûr, était autrefois une cible de transfert des Bavarois, mais plus important encore, un déménagement à la Fiorentina pourrait potentiellement avoir un effet négatif sur le statut de la légende du Bayern Munich Franck Ribéry :

La Fiorentina envisage une décision pour Cengiz Under après son retour à Rome après un prêt infructueux avec Leicester City. Sky en Italie rapporte que Under tient à persuader le nouvel entraîneur-chef de la Roma, Jose Mourinho, qu’il mérite une place dans son équipe. Mais la Fiorentina, rivale de Serie A, a Under sur une liste de trois cibles de milieu de terrain offensif avec Nico Gonzalez de Stuttgart et Goncalo Guedes de Valence. Under a rejoint Leicester en prêt en septembre dernier, mais il n’a pas pu prétendre à une place régulière dans les plans de Brendan Rodgers en Premier League.

Le Borussia Dortmund aurait rejeté l’offre de Manchester United d’environ 77 millions d’euros. Les Diables rouges devraient contrer avec une proposition de 90 millions d’euros :