Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre la Hongrie ; Chelsea parle avec Erling Haaland et Robert Lewandowski ?; Le PSG se rapproche d’Achraf Hakimi ; Jadon Sancho et Manchester United se rapprochent ; Les fans français se trompent de pays ; et plus!

Derrière un but tardif de Leon Goretzka du Bayern Munich, l’Allemagne a obtenu un match nul 2-2 face à une équipe hongroise très coriace. Die Mannschaft affrontera désormais l’Angleterre au stade de Wembley en huitièmes de finale. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Mettons cela de côté : si Goretzka ne commence pas le prochain match, Joachim Löw devrait être immédiatement mis en boîte. Assez avec la loyauté envers Toni Kroos et İlkay Gündoğan, Goretzka doit être dans la formation. Bien sûr, le vainqueur du match de Goretzka était le produit d’un excellent travail initié par Timo Werner et Jamal Musiala, mais c’est ce que Goretzka apporte à la table : la capacité de changer le jeu offensivement et défensivement. Immédiatement après son entrée dans le match, Goretzka a effectué plusieurs courses pour créer des opportunités et ouvrir un espace qu’aucun autre milieu de terrain de l’équipe – même Joshua Kimmich – n’est capable de faire. Gündoğan a été l’un des – sinon le – joueur le moins percutant du onze de départ allemand pour le tournoi. Il est temps pour lui de passer le flambeau à Goretzka. La ligne de front de départ de Serge Gnabry, Leroy Sane et Kai Havertz a fréquemment changé de position sur la ligne de front et ce n’était pas fluide. Ce genre de liberté dans un club ne me dérange pas car il y a beaucoup plus de temps pour nouer des relations et une familiarité, mais pour le jeu international, j’ai l’impression que cela crée de la confusion et des retards. Parfois, il n’y avait aucune créativité ni aucun mouvement de la première ligne de départ et des milieux de terrain centraux. Des trois joueurs de première ligne, Havertz était le meilleur, mais il n’allait pas vraiment enflammer le monde. L’homme de Chelsea mérite cependant le mérite d’avoir marqué le premier but de l’Allemagne à domicile. Gnabry et Sane n’étaient pas géniaux du tout. La même chose pourrait être dite pour Kimmich, Gündo,an et Kroos. Robin Gosens était également assez invisible, mais l’insistance de l’Allemagne à jouer du côté droit l’a probablement dicté cela et lorsque Gosens a eu des opportunités, il a eu du mal. Sane était parfois un vrai gâchis. Je n’ai pas du tout compris la décision de Löw d’éliminer Havertz – après avoir marqué le premier but de l’Allemagne – à la place de Sane, qui a fait un match épouvantable. Il a bien reculé, mais offensivement, il a de gros problèmes. Après une saison de montagnes russes pour le Bayern Munich, les fans devraient probablement être un peu inquiets de ce qu’ils voient de Sane. Après une première mi-temps plate, ne pas faire de remplaçants à la mi-temps était à la limite de l’inexcusable. D’une manière ou d’une autre, Löw a obtenu ce dont il avait besoin dans le match. Il y avait un manque cruel d’urgence dans le jeu de l’Allemagne. C’est constant depuis plus de trois ans. Cela s’est amélioré jusqu’à ce que tous les remplaçants soient entrés. Bien sûr, les choses se sont immédiatement senties plus urgentes lorsque Thomas Müller est entré sur le terrain et a commencé à aboyer des ordres et à faire bouger les choses. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de joueurs comme Timo Werner et Jamal Musiala, mais quand les choses se sont passées, ce sont deux des joueurs qui ont fait bouger les choses. Le duo a lancé le jeu qui a finalement conduit au fantastique but égalisateur de Goretzka. Bien qu’aucun des deux joueurs n’obtienne d’encoche sur la feuille de match, les deux ont contribué à rendre le jeu possible. Mats Hummels a peut-être eu quelques moments de faiblesse – et physiquement, il n’est clairement pas à 100% – mais il a été un rock absolu en tant que leader à l’arrière central. L’équipe a autant besoin de lui là-bas que de Müller en première ligne. Hummels a cependant besoin de se remettre en forme. On pourrait dire qu’il était principalement fautif sur les deux buts de la Hongrie (si vous deviez absolument pointer quelqu’un du doigt). Cela ne me dérangerait pas de voir Niklas Süle rejoindre Hummels sur la ligne de fond contre l’Angleterre, mais Löw a répugné à changer beaucoup de choses. Dans l’ensemble, c’était en fait un match amusant à regarder d’un point de vue sportif, mais un match éprouvant pour les nerfs si vous étiez un fan de l’Allemagne. Pendant tout le match, j’avais l’impression que cela allait être un autre gros match que Löw allait rater. Malgré des décisions extrêmement discutables qui auraient pu empêcher le match de se dérouler comme il l’a fait (ne pas commencer Goretzka, rester avec Sane), le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a tiré les bonnes ficelles avec ses remplaçants et a obtenu le résultat minimum dont il avait besoin pour passer à autre chose. Cela explique quelque chose, je suppose.

Ah… la saison des transferts et Robert Lewandowski du Bayern Munich veut un nouveau contrat. Vous savez tous ce que cela signifie : une folie absolue et totale !

Selon le rapport ci-dessous, Chelsea est «déterminé» à recruter un nouvel attaquant et compte à la fois Lewandowski et Erling Haaland du Borussia Dortmund sur sa liste de souhaits :

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, serait devenu une cible de transfert pour Chelsea. Les Blues sont apparemment déterminés à signer un nouvel attaquant au cours de la fenêtre de transfert de cet été et continuent d’être liés à un mouvement important pour Erling Braut Haaland du Borussia Dortmund. L’équipe de Thomas Tuchel pourrait finalement être exclue d’un accord pour Haaland, et selon Sport1, le club de Premier League a dressé une liste d’alternatives possibles.

Mais attendez, il y a plus !

Haaland, cependant, aurait peut-être accepté des conditions personnelles avec Chelsea – si vous en croyez le journaliste Ian McGarry. L’offre à Dortmund, cependant, fait certainement défaut compte tenu de ce que BVB pourrait réellement vouloir :

L’équipe de l’ouest de Londres aurait convenu de conditions personnelles avec l’attaquant. C’est selon le journaliste Ian McGarry sur le podcast de la fenêtre de transfert. Bien qu’il s’agisse d’un grand pas en avant dans leurs tentatives de signer le leader cet été, des frais doivent maintenant être convenus entre les deux clubs, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Et si les informations selon lesquelles les conditions personnelles ont été convenues sont vraies, les fans de Chelsea seront ravis d’apprendre qu’ils ont fait leur choix pour Haaland. Selon un rapport du journaliste italien Ekrem Konur, Chelsea a déposé une offre pour le tueur à gages de Dortmund Erling Haaland. Le rapport suggère que les champions d’Europe ont offert 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), ainsi que l’attaquante de blues actuelle Tammy Abraham en partie en échange.

Nous avons déjà entendu dire que Haaland aurait peut-être accepté des termes avec le Real Madrid, donc je suppose que sa chanson thème pour l’été est inspirée de “I Get Around” de Tupac Shakur.

Le Paris Saint-Germain est sur le point de conclure un accord avec l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi. Le montant du transfert pourrait être de 75 millions d’euros, plus des bonus :

Le Paris Saint Germain se rapproche d’Hakimi. Dans les prochains jours, l’Inter attend l’élan décisif du club français, également parce que les contacts avec l’agent du joueur sont désormais continus. L’opération n’est pas encore bouclée mais le PSG pourrait atteindre 75 millions, bonus compris, pour le joueur. On verra donc l’évolution des prochains jours, mais Paris se rapproche de plus en plus.

La star allemande des moins de 21 ans Lukas Nmecha reviendra de son prêt au RSC Anderlecht à Manchester City, mais reçoit des offres du RB Leipzig, du VfB Stuttgart et de l’Eintracht Frankfurt :

Le RB Leipzig, Stuttgart et l’Eintracht Frankfurt s’intéressent à Man City et à l’attaquant allemand des moins de 21 ans Lukas Nmecha, selon Sky Germany. #RBL #VfB #SGE #MCFC – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 22 juin 2021

La star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, n’est peut-être pas très éloignée de Gareth Southgate et de l’Angleterre, mais Manchester United est très désireux de faire venir le joueur de 21 ans. Les deux parties seraient sur le point de conclure un accord :

Quelqu’un a trouvé ces fans de France Waze… ou une carte… ou un peu de bon sens :

Un groupe de supporters français a réussi à manquer le match de l’Euro 2020 de son équipe contre la Hongrie ce week-end après s’être non seulement rendu dans le mauvais stade, mais complètement dans le mauvais pays. Les Bleus jouaient dans la capitale hongroise de Budapest samedi après-midi dernier mais, selon le journal roumain Jurnalul National, les six malheureux collègues de travail ont embarqué ce matin-là sur un vol qui a atterri à plus de 500 milles dans la capitale roumaine de Bucarest. Budapest. Bucarest. Vous pouvez voir où réside la confusion.

Lewandowski était déterminé à marquer lors de la défaite 2-1 de la Pologne contre la Suède hier. Tellement déterminé qu’il est allé à peu près 1 contre le pays de la Suède sur ce but :