Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre la Lettonie ; Chelsea ciblant Niklas Süle et Kingsley Coman du Bayern Munich, plus Erling Haaland, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku et Declan Rice ; et plus!

L’Allemagne a finalement montré un peu de vie – et oui, nous savons que c’était contre la Lettonie. Propulsé par certains joueurs du Bayern Munich, Die Mannschaft a étranglé les visiteurs 7-1 :

Mettons ça de côté… Kai Havertz était une BÊTE. Si son intention était de montrer qu’il devrait faire partie du onze de départ… eh bien, c’est exactement ce qu’il a fait. Havertz était créatif, rapide et implacable. Je ne suis pas pris dans un match, mais si vous me demandez aujourd’hui, je commence au moins avec Havertz contre Sane contre la France. Cela a-t-il été formidable de voir Thomas Müller revenir sur la feuille de match pour l’Allemagne ? Müller était à nouveau bon. Mats Hummels n’avait pas l’air de souffrir de sa blessure à la rotule. Il avait l’air fluide et montrait une grande anticipation. Sa passe sur le but de Serge Gnabry était ridiculement bonne. Robin Gosens a enfin montré ce que Joachim Low a apparemment vu depuis un bon moment maintenant. Il était rapide et menaçant sur le côté gauche et a pu contribuer aux deux extrémités du terrain. Au cas où vous auriez désactivé le jeu à la mi-temps, il est redevenu #TimoTime alors que Timo Werner a marqué sur une belle alimentation de Joshua Kimmich. Il semble également que Kimmich cultive un Fu Manchu … est-ce qu’il rejette les principales vibrations de Johnny Cakes? (voir ci-dessous)

(Le texte dans le tweet ne fait pas référence à Kimmich, mais heureusement pour moi, c’était facile à trouver sur Twitter)

C’était bien de voir Gnabry et Leroy Sane figurer sur la feuille de match. Félicitations à Manuel Neuer pour sa 100e sélection. Dans l’ensemble, l’Allemagne était dominante, mais les choses vont se compliquer. La Lettonie n’est pas la France… La Lettonie n’est pas le Portugal. L’Euro sera un tout autre match de football, mais c’était quand même bien de voir l’Allemagne jouer avec confiance et créativité.

L’arrière central du Bayern Munich, Niklas Süle, figurerait sur la « liste des personnes les plus recherchées » du manager de Chelsea Thomas Tuchel pour cette fenêtre de transfert d’été :

Malgré une arrière-garde aussi brillante sous Tuchel depuis janvier, Chelsea cherche à signer un demi-centre avec Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta qui entrent tous dans la dernière année de leurs contrats. L’Athletic dit que Süle du Bayern Munich a été sondé avec l’avenir à long terme de l’Allemand au Bayern Munich en l’air. Le joueur de 25 ans n’a plus que 12 mois pour son contrat avec les champions d’Allemagne malgré 20 apparitions en Bundesliga pour le Bayern en 2020-21. On pense qu’il pourrait donc être prisé de l’Allianz Arena à un coût abordable d’environ 30 millions de livres sterling. Les alternatives à Süle pour Chelsea incluent Maxence Lacroix de Wolfsburg, le défenseur de l’Atletico Madrid Jose Gimenez, Pau Torres à Villarreal et Jules Kounde de Séville.

Outre Süle, les trois autres joueurs de la liste seraient Romelu Lukaku et Achraf Hakimi de l’Inter Milan, ainsi que Declan Rice de West Ham United.

Chelsea n’en a peut-être pas fini d’essayer de se procurer Süle, cependant. Kingsley Coman continue également d’avoir un sport sur son radar :

Chelsea et Manchester United seraient intéressés par la signature de l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman cet été. Mais selon le média allemand Bild, ce sont les Bleus qui mènent la course à sa signature en raison des connexions de Tuchel en Bundesliga. L’Allemand a passé deux ans à la tête du Borussia Dortmund, mettant la main sur le DFB-Pokal en 2017. Coman, qui a encore deux ans sur son contrat avec le Bayern, a marqué le but vainqueur contre le PSG de Tuchel en finale de la Ligue des champions 2020.

Y a-t-il quelqu’un dont Chelsea ne veut pas ? Erling Haaland du Borussia Dortmund est également toujours une priorité pour eux, mais ses exigences salariales sont davantage considérées comme un obstacle que ses frais de transfert :

Re: Erling Haaland Chelsea travaille d’arrache-pied pour obtenir Erling Haaland.

Il est considéré comme le joueur “manquant” pour les faire défier pour le titre PL la saison prochaine.

Frais très élevés, mais confiance que cela peut être résolu.

Le principal obstacle pourrait être la structure des salaires à Chelsea – Jan Aage Fjortoft ️‍ (@JanAageFjortoft) 7 juin 2021

Le Borussia Dortmund a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne prévoyait pas non plus de vendre Haaland. C’est peut-être le plus gros obstacle auquel Chelsea est confronté.

Pour faire bonne mesure, Christian Falk est également intervenu sur le sujet :

Le milieu de terrain offensif du Bayern Munich II a été transféré au SC Freiburg, où il débutera — initialement — avec le SC Freiburg II, qui vient d’être promu en 3. Liga :

Daniels Ontuzans quitte le FC Bayern II pour le SC Freiburg II. Le milieu offensif de 21 ans arrive en transfert libre et est initialement destiné à la réserve du Breisgauer, promu pour la première fois de la Regionalliga Südwest en 3e division. Ontuzans devrait se recommander à l’équipe de Bundesliga là-bas.

