Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord ; Le Borussia Dortmund bat le Bayern Munich, Liverpool, le FC Barcelone pour Karim Adeyemi ?; Manchester United prépare les offres pour Erling Haaland et Jude Bellingham ; et PLUS !

Grâce aux buts de Timo Werner et Kai Havertz du Chelsea FC, ainsi que de Jamal Musiala du Bayern Munich, l’Allemagne s’est éloignée de la Macédoine du Nord pour une victoire 4-0. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’Allemagne a été négligente dès le début. La Macédoine du Nord était impatiente de se battre et il semblait qu’il avait fallu un peu de temps aux Allemands pour se débarrasser des toiles d’araignée. La Macédoine du Nord était très agressive avec le ballon et ne laissait souvent pas le temps à l’Allemagne de respirer. Les deux équipes ont en fait été bâclées et ont joué dans un état un peu agité au début du match. Kai Havertz a plusieurs cas où il a pu montrer son jeu de jambes. Est-ce moi ou est-ce que l’arbitre ressemblait à la version discount de Marc-André ter Stegen ? C’était la première fois que l’équipe apparaissait un peu à plat sous Hansi Flick. Parfois, il semble que la polyvalence de Niklas Süle ait permis au défenseur du Bayern Munich et à Lukas Klostermann d’échanger sur la ligne de fond. Dans l’ensemble, la défense a connu quelques écarts, mais elle a été bonne. Si Havertz était resté plus large, il aurait fait partie d’un but marquant à la 30e minute lorsque Süle a chargé fort sur le terrain et a finalement levé un centre. Havertz, cependant, était trop étroit. C’est dommage qu’une pause à deux contre un ait été déjouée par une balle avec un peu trop de rebond. Serge Gnabry et Timo Werner auraient eu une chance de faire quelque chose, mais une mauvaise touche (combinée à un terrain bâclé) a rendu le ballon à la main pour Gnabry, qui a perdu pied à quelques reprises sur le gazon glissant. Je sais qu’il y a eu beaucoup de pluie, mais mec, ce terrain était vraiment en désordre. La prise de décision de l’Allemagne dans le dernier tiers n’était pas excellente. Ils ont eu des chances, mais ont souvent envoyé des passes inexactes ou ont simplement pris la mauvaise décision trop souvent. Quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, Thomas Müller a mené une pause à trois contre deux et a glissé une passe parfaite à Havertz, qui a finalement donné l’avantage à l’Allemagne. On pouvait dire qu’un poids énorme avait été enlevé des épaules de l’Allemagne. Flick a utilisé Karim Adeyemi comme ailier, donc pour ceux qui espéraient le voir sur le flanc offensif à Munich, c’était votre aperçu. Adeyemi s’est bien affirmé. David Raum n’est pas encore prêt pour un rôle de titulaire, mais c’était bien d’avoir une vue élargie de son jeu. J’avais l’impression qu’il prenait trop de décisions et qu’il jouait juste un peu nerveux (comme on peut s’y attendre pour un jeune joueur). Sans paraître trop négatif, l’ensemble de l’unité allemande d’attaquants et de milieux de terrain a été terne pendant la majeure partie du match… jusqu’à ce que l’interrupteur s’enclenche pour #TimoTime. Werner a mis un point d’exclamation sur ce qui était un match assez blasé, avec une superbe frappe d’une demi-volée pour le deuxième but de l’Allemagne. C’était aussi un film tout simplement brillant de Müller. Joshua Kimmich a besoin de repos. Il avait l’air de porter un piano sur son dos et a fait des erreurs très inhabituelles. Comme vous pouvez le constater, le Raumdeuter a récolté des passes décisives sur les deux premiers buts. Le deuxième but de Werner était tout aussi magistral. Juste à l’intérieur du coin gauche de la surface, Werner a caché son tir au deuxième poteau. Florian Wirtz a eu la passe décisive. Jamal Musiala a mis la cerise sur le gâteau avec son décompte tardif. Adeyemi a eu la passe décisive. Moi avant le match entendant toutes les calomnies de Timo Werner :

Moi après le match quand tous les gars se sont mis à hurler sur eux-mêmes en essayant de minimiser le doublé parce que ce n’était que contre la Macédoine du Nord.

Dans l’ensemble, c’était un effort très plat jusqu’au milieu de la seconde mi-temps. Il semblait que l’alignement était dans l’état d’esprit « ne peut pas être obsédé » pendant la majeure partie du match, mais lorsqu’il a fallu marquer, l’équipe a réussi.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Le Borussia Dortmund serait en train de devenir sérieux dans sa poursuite présumée de Karim Adeyemi. L’avenir d’Erling Haaland étant incertain, Dortmund pourrait offrir un bon point d’atterrissage avec une chance de temps de jeu immédiat pour l’international allemand :

Dès janvier, le FC Bayern veut tenter de ramener Karim Adeyemi à Munich, ont récemment rapporté ‘Spox.com’ et ‘Goal.com’. Un prêt de retour à Salzbourg est envisageable. En tout cas, il semble plus qu’approprié de faire un effort précoce pour recruter l’attaquant de 19 ans. Parce que la concurrence ne dort jamais. Selon les informations de ‘Bild’, le Borussia Dortmund veut notamment « tout essayer » pour signer Adeyemi. Le joueur national allemand (deux missions, un but) devrait venir, qu’Erling Haaland (21 ans) change ou reste. Selon les rapports, Adeyemi est également un sujet spécifique au FC Barcelone, au FC Liverpool et au RB Leipzig. 30 à 40 millions d’euros sont négociés comme un éventuel transfert. A Salzbourg, le pied gauche est sous contrat jusqu’en 2024

Adeyemi a également le Bayern Munich, le FC Barcelone, Liverpool et le RB Leipzig à ses trousses.

Manchester United pourrait préparer une décision pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham. L’Anglais impressionne les clubs de son pays natal :

Manchester United est en pole position pour signer Jude Bellingham, après avoir jeté les bases d’un futur accord avant que le milieu de terrain adolescent ne rejoigne le club actuel du Borussia Dortmund, selon des informations parues dans le Sunday Mirror. L’international anglais de 18 ans est lié à un retour dans son pays natal l’été prochain, mais Dortmund a l’intention d’assurer son avenir à long terme avec l’offre d’un nouveau contrat. Chelsea, Liverpool, Manchester United et Manchester City ont tous été liés à l’ancienne star de Birmingham, qui est sous contrat à Dortmund jusqu’à l’été 2025. Chelsea surveillerait Jude Bellingham alors que les Blues préparent un transfert pour le milieu de terrain comme alternative à Declan Rice de West Ham. Les Londoniens de l’ouest n’ont réalisé jusqu’à présent que deux acquisitions sur ce marché estival.

L’Allemagne s’en est plutôt bien sortie jusqu’à présent et continue sur sa lancée de sa victoire contre la Roumanie dans le match contre la Macédoine du Nord. L’entraîneur Hansi Flick aura sans aucun doute plusieurs maux de tête en matière de sélection, et la défense serait un domaine qu’il voudrait bien maîtriser. Pendant ce temps, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard n’ont pas vraiment passé un bon moment avec la France et le Bayern Munich. Seront-ils capables de renverser la vapeur et de commencer à performer régulièrement au plus haut niveau ? Ça reste à voir.

Lorsque le Bayern et la Bundesliga sont impliqués, il y a toujours tellement de choses à dire, c’est pourquoi dans ce module, nous examinerons également les formes d’autres clubs BuLi. Nous ne vous parlerons évidemment pas de tout ici, car nous aimerions que vous écoutiez et entendiez par vous-même ! Mais voici un résumé de ce que nous avons couvert dans le module :

Parler de la forme de Leverkusen et Fribourg en Bundesliga. la situation de l’Allemagne en matière de défense ; La situation du Bayern en défense. Le manque de rotation de Nagelsmann. Pourquoi Timo Werner ne devrait pas partir pour l’Allemagne. Transferts gratuits et pourquoi le Bayern devrait arrêter de le faire. Newcastle et la prise de contrôle de Sheikh… L’EPL est le nouveau champ de bataille de l’État du pouvoir — amirite ? Se faufiler dans quelques plaisanteries d’Arsenal à la fin.

Eh bien… Manchester United se prépare également à mettre Erling Haaland du Borussia Dortmund en tête de sa liste de souhaits :

L’avenir d’Erling Haaland n’est toujours pas clair. Le Norvégien peut quitter le BVB l’été prochain moyennant des frais de transfert fixes. Selon les informations de SPORT1, cela peut s’élever jusqu’à 90 millions d’euros. Haaland figure sur la liste de tous les meilleurs clubs et Manchester United est également intéressé par le joueur de 21 ans. Les Red Devils ont maintenant apparemment clarifié en interne un éventuel engagement à Haaland au cours de l’été prochain. Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est mis d’accord avec le directeur sportif John Murtough pour donner la priorité à Haaland sur une éventuelle signature de Harry Kane, selon Manchester Evening News. Haaland devrait être une priorité à Solskjaer. Solskjaer connaît toujours bien Haaland depuis leur temps ensemble au Molde FK. Là, il était l’entraîneur de son compatriote. Même avant que Haaland ne déménage à Dortmund à l’hiver 2020, United était très intéressé par la signature.

Le Real Madrid semble être dans les premières étapes des manœuvres financières pour son intersaison et Antonio Rüdiger du Chelsea FC rejoint Erling Haaland et Kylian Mbappe comme l’une des principales cibles de Los Blancos :

Il n’est pas surprenant qu’Antonio Rüdiger soit actuellement l’un des défenseurs centraux les plus recherchés au monde. La star de Chelsea est en grande forme – et gratuitement après la saison en cours. Alors si les Bleus n’arrivent pas à renouer avec le joueur national allemand dans les prochains mois, Rüdiger peut presque choisir son nouveau club. Entre autres choses, l’intérêt du FC Bayern Munich est documenté – mais de nombreux autres grands clubs sont également en lice pour la star défensive. Selon le journal espagnol ABC, cela inclut également le Real Madrid, dont la défense n’a plus l’air solide après le départ de Sergio Ramos au PSG cet été. En plus de la superstar du PSG Kylian Mbappé, Rüdiger est le favori royal pour la saison à venir.

Comme indiqué ci-dessus, Rüdiger est également surveillé par le Bayern Munich. Le défenseur a récemment déclaré qu’il ne pensait pas à un mouvement à ce stade, mais… qu’est-ce qu’il est censé dire ?