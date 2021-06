Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre l’Angleterre ; le prix demandé par le Bayern Munich pour Kingsley Coman ; Dani Olmo du RB Leipzig au Real Madrid ?;

La défaite de l’Allemagne contre l’Angleterre hantera probablement Thomas Müller du Bayern Munich plus que la plupart des joueurs, mais chaque joueur allemand qui a pris le terrain à l’Euro a assurément contribué à la performance de mardi.

Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Au cours des 12 premières minutes environ, l’Allemagne a complètement ébranlé l’Angleterre. Et puis… pour une raison inconnue, Die Mannschaft a levé le pied sur le gaz et a totalement laissé les Trois Lions se rassembler, se rajeunir et tourner l’élan en leur faveur. Pour moi… le jeu était perdu à ce moment-là. Peu importe qu’il s’agisse essentiellement de va-et-vient, l’Allemagne le ralentit, joue méthodiquement, et permet à l’Angleterre de reprendre ses sens comme un boxeur qui ne parvient pas à repousser son adversaire. La plupart des gens indiqueront les échecs de Timo Werner et Müller comme les principales raisons de la défaite de l’Allemagne, mais de nombreux facteurs – et joueurs – ont contribué à la défaite. Müller s’est vraiment bagarré dans le match… idem pour Werner. L’Allemagne n’a vraiment pas réussi à gérer efficacement la presse anglaise. Alors que les milieux de terrain Toni Kroos et Leon Goretzka n’étaient pas mauvais, ils n’étaient pas non plus très efficaces pour faire face à la pression. Matthias Ginter était triste. Werner, Serge Gnabry et Leroy Sane ne pouvaient tout simplement pas être comptés dans le tournoi. Tous les trois ont de grandes capacités, mais tous trois ont laissé tomber l’équipe avec leurs performances respectives. En espérant qu’ils puissent tous s’améliorer sur ce point. Mats Hummels était absolument exceptionnel. Pour de larges pans du jeu, Robin Gosens et Joshua Kimmich ont disparu. De même, après un départ extrêmement solide, Goretzka s’est également un peu évanoui. Car aussi ennuyeux que l’Angleterre était parfois dans le match, ils ont joué avec beaucoup plus d’urgence que l’Allemagne. Le thème dominant des trois dernières années sous Joachim Löw était l’absence totale et totale d’urgence. Peut-être que ce que nous avons appris, c’est que Kai Havertz était le meilleur attaquant allemand de ce tournoi. Havertz s’est très bien montré contre hier. Maintenant que le tournoi est terminé pour l’Allemagne, nous pouvons affirmer avec confiance que le 3-4-3 n’était pas idéal pour cette formation. Au moins, nous n’aurons pas à nous soucier du fait que le Bayern Munich utilise un tel désordre d’alignement… euh, oh, ouais, peu importe. Quant à Löw, il occupera toujours une place dans l’histoire allemande pour la Coupe du monde 2014, mais on peut affirmer qu’il a perdu le sens de la meilleure façon de gérer l’Allemagne après la Coupe des confédérations 2017. Ce fut son dernier grand moment de gloire. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de faux pas et d’erreurs. Quoi qu’il en soit, l’Allemagne aura toujours 2014 au Brésil.

Avec des rumeurs selon lesquelles Hansi Flick pourrait être intéressé à l’avoir dans son équipe pour l’Allemagne, Edin Terzic a prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund :

Le Borussia Dortmund annonce qu’Edin Terzic sera leur entraîneur jusqu’en 2025. Quelques mots de Terzic : « Si, en tant que manager, je peux aider un peu en étroite coordination avec le staff et la direction sportive, le scoutisme et l’équipe de jeunes pour assurer que le Borussia Dortmund continue d’avoir du succès et s’améliore encore petit à petit, alors je suis parfaitement heureux. C’est seulement mon objectif.

Alors que certains rapports citent le prix demandé par le Bayern Munich pour Kingsley Coman à 50 millions d’euros, Sky Germany dit que vous pouvez le doubler – ou plus :

Depuis que son conseiller a changé, il y a eu des spéculations selon lesquelles Kingsley Coman quitterait le FC Bayern cet été. Plus récemment, une offre de Liverpool a été signalée. Sky Sport s’éclaircit. Le contrat de Kingsley Coman avec le FC Bayern court jusqu’en 2023. Il n’y a pas encore eu de percée dans les négociations pour une prolongation de contrat, également parce que le joueur de 24 ans n’est pas satisfait du salaire offert par l’équipe de Munich, selon les informations de Sky. Le Français aimerait évoluer dans les sphères salariales d’un Leroy Sane et donc il y a toujours des spéculations sur un éventuel départ cet été. Sport1 rapporte maintenant que le Liverpool FC a déjà approché l’ailier, la Gazzetta dello Sport rapporte également que les Reds auraient fait une offre d’environ 40 millions d’euros. Selon les informations de Sky, il n’y a cependant toujours pas d’offre concrète pour l’ailier et les champions d’Allemagne n’ont pas l’intention de soumettre le buteur vainqueur de la finale de Ligue des champions 2020 contre le PSG. En conséquence, l’appel de Munich au moins 100 millions d’euros pour Coman, peut-être aussi 120 millions d’euros. Une somme qu’aucun club ne mettra sur la table pour le dribbleur de tempo en temps de Corona. KPMG estime sa valeur de marché à 76 millions d’euros. Un transfert de Coman est donc extrêmement improbable.

Liverpool FC, Manchester United et Chelsea FCare font partie des clubs qui seraient intéressés par Coman.

Le Real Madrid veut ramener Dani Olmo du RB Leipzig :

Tel que rapporté par Bild, le Real Madrid examine attentivement les performances de Dani Olmo à l’Euro2020. Actuellement du côté allemand du RB Leipzig, le talent espagnol de 23 ans a débuté au Dinamo Zagreb, en Croatie. Olmo a réussi à marquer 8 buts en 44 apparitions pour les Red Bulls, assurant ainsi une place dans la formation de départ de Luis Enrique pour les deux premiers matchs de la phase de groupes.

Gareth Bale pourrait-il déménager dans le LA Galaxy?

LA Galaxy a rejoint la course pour Gareth Bale du Real Madrid avec quatre autres clubs, selon le Daily Mirror. Avant l’Euro 2020, le joueur de 31 ans a déclaré qu’il avait pris une décision sur son avenir mais qu’il attendrait la fin du tournoi avant de le rendre public car cela « provoquerait le chaos ». Bale a marqué 16 buts pour Tottenham au cours de la saison 2020/21 mais devrait revenir au Real Madrid, où son contrat expire à l’été 2022.

Cela demande un peu de maths et beaucoup de crédulité, mais voilà :

La star des Brooklyn Nets Kevin Durant est copropriétaire de l’Union de Philadelphie + James Rodriguez étant mécontent partout où il va + photo ensemble à New York = James à l’Union !

Bon… maintenant, si vous savez ce que j’ai ressenti à propos du mandat mouvementé de James en Allemagne, vous pouvez imaginer mon manque d’enthousiasme pour cette photo IG.

Pouvez-vous imaginer, cependant, que James me voit au Wawa et me demande de sortir et de jeter les mains ?

Seulement à Philly…