Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre l’Arménie ; Le FC Barcelone lorgne Christian Pulisic de Chelsea, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech ; Le Barça ramène aussi Neymar ?; La clause libératoire de Matthijs de Ligt est folle ; et plus!

Sans son alignement normal jonché de joueurs du Bayern Munich, l’Allemagne a terminé son tour de qualification pour la Coupe du monde avec une solide victoire 4-1 sur l’Arménie.

Les Allemands ont commencé tôt et n’ont jamais perdu le contrôle du match. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La victoire 4-1 était confortable, mais agitée. Les choses n’ont pas toujours été fluides, mais l’Allemagne s’est appuyée sur son talent supérieur et sa profondeur pour s’éloigner de l’Arménie. Kai Havertz est un autre joueur qui a semblé augmenter sa productivité sous Hansi Flick. Avec l’objectif d’ouverture du match, Havertz semble encore une fois être un gros contributeur sous Flick. İlkay Gündoğan est intervenu avec un doublé. Pour penser, l’homme de Manchester City était prêt à s’éloigner du jeu international il y a quelques mois à peine – et maintenant il pense être dans le mélange avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le temps de jeu. Florian Neuhaus devra peut-être quitter Gladbach pour retrouver sa forme de jeu. Jonas Hofmann a inscrit le quatrième et dernier but de l’Allemagne. Hofmann est toujours en train de devenir un habitué de l’Allemagne et n’a probablement pas beaucoup nui à son cas avec cet effort. Dans l’ensemble, l’impact de Flick sur cette équipe est indéniable. Balayer chaque match depuis qu’il prend la barre est pour le moins impressionnant. L’Allemagne répond à Flick et Flick tire le meilleur parti de sa liste. Vous ne pouvez vraiment pas demander beaucoup plus à ce stade.

Le FC Barcelone envisagerait trois joueurs du Chelsea FC pour renforcer son effectif :

Tout d’abord, c’est Callum Hudson-Odoi (21 ans). Le FC Bayern s’était déjà (plusieurs fois) intéressé par l’ailier. Mais : Au cours des cinq derniers matches de championnat, il a fait partie du onze de départ à quatre reprises. Cependant, ce n’était que contre les enfants du sous-sol de la Premier League. Le deuxième joueur de la liste est l’ex-star du BVB Christian Pulisic (23 ans). L’Américain vient de se remettre d’une blessure et a fait sa rentrée face à Burnley (1-1). Last but not least, Hakim Ziyech (28 ans) devrait également susciter de l’intérêt. Lors de sa deuxième saison à Londres, le Marocain fait toujours la navette entre le terrain et le banc de réserve. Après tout, il était dans la formation de départ dans trois des quatre matchs de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne signifie certainement pas que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt serait probablement une cible de transfert populaire s’il était abordable, mais un rapport suggère que les frais pour se procurer De Ligt sont de 125 à 140 millions d’euros :

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt bénéficiera d’une clause de libération active à la fin de la campagne en cours. Cela vient du Corriere dello Sport, qui affirme que l’avenir de De Ligt à la Juve est incertain et que sa clause libératoire de 125 à 140 millions d’euros deviendra active l’été prochain. Les Bianconeri et Mino Raiola seront bientôt sur la table pour parler de l’avenir du joueur. La direction de la Juventus ne le considère pas vendable cet été, mais l’intérêt pour le joueur ne manque pas et l’avenir du Néerlandais n’a pas encore été décidé.

Au RB Leipzig, Hee-Chan Hwang n’a pas pu convaincre, en Premier League pourtant, le nœud sud-coréen semble avoir éclaté. Hwang a déjà marqué quatre buts en huit matchs de Premier League avec les Wolverhampton Wanderers. Pas étonnant que les premiers grands clubs anglais aient remarqué l’attaquant rapide. Comme le rapporte le Mirror, Liverpool et Manchester City auraient gardé un œil sur Hwang. Le joueur de 25 ans est actuellement prêté par RB aux Wolves, mais ils devraient avoir une option d’achat, qui, selon Telegraph, devrait avoisiner les 16,5 millions d’euros. Les Wolves veulent les retirer dès janvier afin d’obtenir à l’avance d’éventuelles parties intéressées.

Le FC Barcelone pourrait également penser à faire revenir Neymar pour aider à reconstruire son effectif :

Joan Laporta a été surpris par le patron du PSG, Al Khelaifi, selon El Nacional. Il serait désireux de vendre Neymar à Barcelone, mais uniquement par le biais d’intermédiaires. Le PSG veut se débarrasser de lui car il n’a pas réussi à les convaincre. En près de mille minutes en Ligue 1, il n’a inscrit que trois buts. Il n’a pas encore marqué pour les Parisiens en Ligue des champions, où ils ont le plus besoin de lui. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils veulent qu’il parte. Cette décision est également influencée par ses problèmes hors du terrain. Le Barça, en revanche, pourrait ne pas être intéressé. Leur relation avec le Brésilien est officiellement terminée, à leur avis. Ils ne peuvent même pas se permettre ses 80 millions d’euros de frais de transfert, sans parler de son salaire. Barcelone lance une nouvelle entreprise dans laquelle il n’a aucune implication.