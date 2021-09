Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre l’Arménie ; Le Real Madrid poursuit Robert Lewandowski et Erling Haaland ; Chelsea, Leicester City exhortés à obtenir Leroy Sane;

L’Allemagne s’est occupée des affaires à Stuttgart contre l’Arménie lors d’une victoire 6-0 où les visiteurs n’ont jamais eu la moindre chance. L’Allemagne de Hansi Flick semble nettement plus dangereuse et confiante que tout ce que nous avons vu depuis 2014.

Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Voir Flick sur le banc instille un peu plus de confiance en Allemagne ces jours-ci. Thilo Kehrer s’est levé pour cette tête précoce qui est allée juste haut. Quelle combinaison de Timo Werner à Leon Goretzka en passant par Serge Gnabry sur le but de “Le Chef”. C’était une passe parfaite de Goretzka et une finition de premier ordre de Gnabry. L’Allemagne a l’air tellement plus meurtrière (et oui, en reconnaissant qu’elle a joué contre l’Arménie – mais vous souvenez-vous de la dernière série de qualifications ?). Le deuxième but de Gnabry était le résultat de l’attaque incessante de l’Allemagne et était un peu fortuit, mais ils comptent tous de la même manière sur la feuille de match. La touche de Werner à Marco Reus était formidable et Reus martelait le troisième but de l’Allemagne. Werner est martelé par les médias, mais il était à son meilleur contre l’Arménie. Le voir figurer à nouveau sur la feuille de match ne peut qu’aider son niveau de confort et de confiance. La passe décisive de Goretzka sur le but de Werner était également habile. Niklas Sule était très bon comme il semble toujours l’être de nos jours. Jonas Hofmann avait absolument l’air de pouvoir jouer à l’arrière droit pour une équipe de qualité. Mis à part son but, il était très solide défensivement et semblait n’avoir aucun problème à trouver un moyen de contribuer offensivement. Florian Wirtz et Jamal Musiala ont fait une très belle prestation. Le travail entre Wirtz et Karim Adeyemi sur le but d’Adeyemi était fantastique. Dans l’ensemble, c’était un effort exceptionnel pour les Allemands, qui clôtureront cette trêve internationale contre l’Islande mercredi.

Avec l’émergence de Jamal Musiala, cela devait arriver : des rumeurs de transfert tourbillonnent autour de Leroy Sane. Chelsea FC, Arsenal FC et Tottenham Hotspur ont tous été liés à Sane – et Chelsea pourrait envisager un échange :

Chelsea a la chance d’avoir une énorme équipe pleine de talent, mais s’ils veulent signer Sane du Bayern Munich, ils devront peut-être en laisser partir. Il n’a marqué que six fois en Bundesliga – un total terne compte tenu des talents d’attaquant des précédents ailiers de Munich. Cela a conduit à parler du fait que Sane pourrait être de retour en Premier League très bientôt et que Chelsea a été lié. Arsenal et Tottenham ont également été liés tandis que Julian Nagelsmann se demande comment tirer le meilleur parti du joueur de 25 ans. Un joueur qui pourrait aller dans l’autre sens est Callum Hudson-Odoi, qui est depuis longtemps sur le radar du Bayern. Un autre joueur dans une situation troublante à Stamford Bridge est Hakim Ziyech, un talent de premier plan mais qui pourrait trouver la tactique de Tuchel difficile pour son poste de n ° 10 ou l’ailier inversé Christian Pulisic est un autre qui pourrait finir par aller en Bavière avec le nombre de joueurs attaquants à Chelsea, empêchant l’Américain d’avoir une forme constante dans l’équipe première.

Ce mouvement ne se produira jamais, mais si je devais prendre Hudson-Odoi, Ziyech ou Pulisic, donnez-moi le club de football Pride of PA Classics sept jours sur sept.

Cependant, ce ne sont pas seulement Chelsea, Tottenham et Arsenal qui jettent un coup d’œil à Sane. Leicester City est également incitée à faire un pas :

L’un des noms qui devraient figurer sur la liste restreinte des cibles du patron de City est l’ancien ailier de Manchester City, Leroy Sane. Bien qu’aucun lien formel n’ait été établi entre les Renards et Sane, c’est une suggestion qui a beaucoup de sens. Cela semble une proposition plutôt étrange étant donné que le nombre de buts de l’homme large en Bundesliga était supérieur à son taux de buts attendu, et il a produit trois passes décisives de plus que ses statistiques de passes décisives attendues (6,4xA) dans lesquelles il l’avait classé.

C’est reparti… Le Real Madrid veut la star du Bayern Munich Robert Lewandowski… mais seulement en tant que “plan B” s’il ne peut pas avoir la star du Borussia Dortmund Erling Haalnd :

Selon un rapport de la publication espagnole AS, le Real Madrid a jeté son dévolu sur la superstar du Bayern Munich Robert Lewandowski comme plan B au cas où sa poursuite d’Erling Haaland échouerait à l’été 2022. Le Real Madrid a de grands projets de construction d’une force de frappe ” Galactico ” pour la saison prochaine et a identifié Kylian Mbappe du PSG et Haaland du Borussia Dortmund comme leurs ajouts prioritaires en 2022. Mbappe, étant donné qu’il est dans la dernière année de son contrat et a son à cœur de s’installer dans la capitale espagnole ne devrait pas poser de problème en vue d’un transfert l’été prochain. Cependant, les choses pourraient se compliquer avec la poursuite de Haaland. Le joueur de 21 ans, qui a pillé 63 buts en 64 matchs pour Dortmund depuis son arrivée en janvier de l’année dernière, verra une clause libératoire d’une valeur de 75 millions d’euros l’été prochain. Alors que le Real Madrid est considéré comme le leader dans les premiers stades, Manchester United et Manchester City sont également très intéressés.

Le journaliste italien Rudy Galetti est également intervenu avec ses propres informations :