Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre le Danemark ; Le Bayern Munich est prêt pour l’extension Choupo-Moting; Kramaric parle de retrouvailles avec Nagelsmann; Accord d’échange d’oeil Manchester City-Tottenham impliquant Kane, Sterling; Hazard rechigne au retour de Chelsea; et plus!

Thomas Müller du Bayern Munich et Mats Hummels du Borussia Dortmund ont fait leurs retours respectifs dans la formation allemande, mais une victoire n’était pas au rendez-vous car Die Mannschaft a obtenu un match nul 1-1 avec une équipe danoise persistante. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La formation – et le personnel au sein de cette formation – a connu un démarrage agité. J’ai l’impression que Joachim Löw va changer la formation – et le personnel – d’un match à l’autre. Je ne suis pas sûr que cette formule fonctionnera avec ce groupe. J’ai aimé la façon dont le backline de Niklas Süle, Hummels et Mattias Ginter a joué pour la plupart. Bien sûr, il y a eu une panne qui a conduit au but égalisateur de Yussuf Poulsen (que Löw semblait épingler sur Süle, mais dans l’ensemble, l’unité défensive semblait être le moindre des soucis de l’équipe. Cette passe de Christian Eriksen à Poulsen… wow L’attaque de l’Allemagne était très agitée. Il y avait quelques bonnes idées, mais on a quand même l’impression qu’il y a un manque d’urgence dans le dernier tiers. Les trois premiers allemands de Muller, Serge Gnabry et Leroy Sane n’avaient pas l’air très à l’aise dans cette configuration. Le 3-4-3 jouait en fait beaucoup plus comme un 3-4-1-2 et le duo de Sane et Gnabry n’avait pas l’air très fluide ensemble jouant plus au centre. Gnabry a arnaqué cela beau curleur, mais l’Allemagne n’a pas été trop créative dans le dernier tiers – et quand ils ont pris des risques, soit une passe était hors cible, soit le destinataire de la passe était juste “hors”. Gosens peut remplir athlétiquement les fonctions d’ailier dans cette formation… Je doute qu’il y ait assez de temps pour camp pour que tout le monde soit suffisamment synchronisé pour fonctionner efficacement dans cette formation, en particulier les ailiers. Aucun des deux joueurs ne s’est imposé hier, mais l’équipe a été dysfonctionnelle pendant la majeure partie du match. D’accord… laissons l’Allemagne passer à un 4-2-3-1. Cela ne peut pas être pire. Florian Neuhaus a été le meilleur joueur allemand en première mi-temps et a ensuite marqué au début de la seconde mi-temps. Löw peut-il seulement jouer 10 milieux de terrain et Neuer ? Neuhaus a fini comme le meilleur joueur d’Allemagne de la journée et il est probablement cinquième au classement général derrière Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leon Goretzka et İlkay Gündoğan, ce qui signifie qu’il jouera probablement à peine l’Euro.

L’attaquant d’Hoffenheim, Andrej Kramaric, a déclaré que cela ne le dérangerait pas de travailler à nouveau avec l’entraîneur du Bayern Munich. Le duo s’est bien connu alors qu’ils étaient tous les deux à Hoffenheim :

Dans une interview accordée au portail sportif croate « sportske.jutarnji.hr », l’attaquant, dont le contrat expire en 2022 et ne sera probablement pas renouvelé, a déclaré qu’il aimerait retravailler avec son ancien entraîneur. « Bien sûr, ce serait bien de retravailler avec lui. Dans quel club et quand nous verrons », explique Kramaric, qui a établi son précédent record avec 20 buts en 28 matchs la saison dernière.

Le Bayern Munich et Eric Maxim Choupo-Moting sont tous prêts pour une prolongation car le joueur de 32 ans n’a plus qu’à noter sa signature :

Actualité Choupo-Moting : 100 % corrigé ! Il prolongera son contrat jusqu’en 2023 (!). Tous les détails ont été négociés, le contrat sera signé bientôt. Nagelsmann voulait vraiment le garder comme remplaçant expérimenté pour Lewandowski. @SPORT1 #FCBayern – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 2 juin 2021

Manchester City et Tottenham Hotspur seraient en train de jouer avec l’idée d’un accord d’échange impliquant Harry Kane, Raheem Sterling et Gabriel Jesus :

Tout le monde sait déjà que Harry Kane est sur le point de quitter Tottenham dans cette prochaine fenêtre de marché des transferts, mais Tottenham demande au moins 150 millions d’euros. Peu d’équipes peuvent se permettre ce genre d’argent et les deux plus grands prétendants en ce moment sont Manchester United et Chelsea. Le finaliste de la Ligue des champions, Manchester City, participe désormais également au combat et The Sun rapporte que Pep Guardiola est prêt à proposer à deux joueurs importants de baisser le prix : Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Ces deux derniers joueurs ont perdu du temps de jeu ces derniers temps, Pep ayant décidé de jouer davantage avec un «faux neuf» comme Foden, mais c’est certainement une offre que Tottenham pourrait être prêt à écouter.

La France avait un fort contingent du Bayern Munich pour son onze de départ mercredi contre le Pays de Galles. Le milieu de terrain Corentin Tolisso, l’arrière gauche Lucas Hernandez et l’arrière droit Benjamin Pavard faisaient tous partie de la formation de Didier Deschamps :

La France a gagné 3-0.

