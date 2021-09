Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre le Liechtenstein ; Liverpool voulait Marcel Sabitzer du Bayern Munich; Lionel Messi n’a reçu aucun amour au Venezuela; Le FC Barcelone voulait vraiment Dani Olmo, mais n’avait aucune chance sur Joao Felix ; et PLUS !

Le premier match de l’Allemagne sous la direction de l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a été un succès. Les Allemands ont dominé la possession et n’ont jamais été menacés dans le match. Dans l’ensemble, une très bonne performance pour Die Mannschaft.

Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’Allemagne a contrôlé le jeu très tôt et a établi sa domination. Le corps d’attaque allemand de Timo Werner, Kai Havertz, Leroy Sane et Jamal Musiala a très tôt créé des problèmes pour le Liechtenstein et a finalement trouvé un moyen de percer la flotte de bus que le Liechtenstein a garés sur le terrain. Niklas Süle avait l’air fantastique. Sa capacité à jouer les deux positions d’arrière central est criminellement sous-estimée. Il est transparent dans la transition d’un côté ou de l’autre et a l’air beaucoup plus fluide et confiant cette saison pour le club et le pays. C’était comme si Kai Havertz était la figure centrale offensivement. Il était très impliqué et libre de se déplacer sur le terrain à sa guise. Il sera intéressant de voir quel rôle il jouera au retour de Thomas Müller. Joshua Kimmich n’a pas été lui-même sur le ballon ces derniers temps. Son pourcentage de passes était élevé (87%), mais il avait l’impression que sa précision sur certaines de ces passes n’était pas tout à fait à son niveau normal. C’est tatillon, je suppose, mais quand un joueur est si constamment bon, même ses jeux quelque peu décalés vous sautent aux yeux. Jamal Musiala a été brillant sur le but de Timo Werner et Werner a terminé très habilement. Très beau travail des deux joueurs. C’est ce que Hansi Flick voulait voir au Bayern Munich, n’est-ce pas ? Werner était très actif la nuit. Flick veut entraîner Havertz et Werner depuis longtemps et il semble faire bon usage des deux joueurs. L’Allemagne était complètement dominante dans tous les aspects du jeu, mais je ne pensais pas que Ridle Baku était génial. Robin Gosens est actif comme l’enfer, mais gaspille beaucoup d’opportunités qu’il a. Le gardien du Liechtenstein Benjamin Büchel était exceptionnel. Le match aurait facilement pu être 4-0 ou 5-0 sans lui. Jonas Hofmann avait l’air bien dans son apparence à l’arrière droit. Nous avons entendu dire que Flick et Julian Nagelsmann l’aimaient pour ce poste. Cette rumeur de transfert pourrait-elle être en jeu l’été prochain? C’était un match très positif pour de nombreuses raisons, mais les supporters allemands pouvaient sentir la positivité au sein de l’équipe. Je suis sûr que la plupart des gens voulaient voir cinq ou six buts, mais commençons par deux et voyons comment les choses évoluent à partir d’ici, hein ?

Il s’avère que le Bayern Munich n’était pas le seul club puissant à courir après Marcel Sabitzer pendant le mercato estival :

Les fans de Liverpool ont été découragés lorsque la fenêtre de transfert s’est fermée. Les Reds n’ont pas fait beaucoup d’affaires du tout. Une signature a été faite et un radeau de joueurs marginaux a quitté le club. Selon Goal, Liverpool a envisagé de signer Marcel Sabitzer avant que le Bayern Munich n’intervienne. Le plus souvent déployé en tant que milieu de terrain central ces dernières saisons, il a passé la première partie de sa carrière en Allemagne sur l’aile droite. Outre sa polyvalence, l’Autrichien est également connu pour sa capacité à garder le ballon, son endurance et son sens du but. Selon Goal, Liverpool a envisagé de remplacer Marcel Sabitzer avant que les géants allemands n’arrivent. Les Reds manquent d’un milieu de terrain fiable après le transfert de Gini Wijnaldum au PSG.

Le FC Barcelone aurait peut-être voulu Joao Felix de l’Atletico Madrid, mais l’Atleti n’avait pas l’intention de laisser partir le jeune talent.

Le Barça, cependant, voulait également Dani Olmo du RB Leipzig, qui était apparemment une cible beaucoup plus atteignable. Le seul problème avec cela était que Die Roten Bullen n’avait aucune intention de laisser partir l’un de leurs joueurs clés :

L’Atletico Madrid n’avait jamais prévu de laisser João Felix quitter le club cet été. Il a toujours été considéré comme intouchable. #Atleti #FCB L’intérêt du Barça pour Dani Olmo était réel – mais le RB Leipzig n’avait absolument aucune intention de le vendre le jour de la date limite. #RBLeipzig – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 septembre 2021

La star du Paris Saint-Germain Lionel Messi (ça fait toujours bizarre) n’a pas reçu un accueil chaleureux du Venezuela :