Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre le Portugal ; Les options deviennent plus claires pour Fiete Arp du Bayern Munich; Chelsea, le PSG contre Miralem Pjanic du FC Barcelone; Le Borussia Dortmund lorgne sur Leon Bailey ; et plus!

Après avoir pris du retard tôt, l’Allemagne a montré du… combat (!?) et a riposté pour étrangler le Portugal dans un match où plusieurs joueurs du Bayern Munich ont joué des rôles clés :

Captain Obvious Alert : Cristiano Ronaldo est vraiment très bon. C’est une équipe portugaise talentueuse, mais Ronaldo est toujours leur moteur et au fur et à mesure, ils y vont. J’étais super inquiet des contre-attaques rapides du Portugal et c’est finalement ainsi qu’ils ont marqué leur premier but (par Ronaldo). Joshua Kimmich et Robin Gosens étant les joueurs les plus profonds sur le but de Ronaldo, c’est accablant pour les trois défenseurs centraux. Quel est l’intérêt de jouer avec 5 « défenseurs » si les trois joueurs agissant en tant que fondation ne peuvent pas être suffisamment préparés pour la seule tactique que tout le monde savait être un problème ? Le manque de créativité et de précision de l’Allemagne dans le dernier tiers a de nouveau été un problème majeur au début, mais ça s’est… amélioré ! Bien mieux, en fait ! Thomas Müller était sur son jeu. Quelques secondes avant que Müller, Joshua Kimmich, Robin Gosens et Kai Havertz ne se combinent sur le premier but de l’Allemagne, Müller suppliait Havertz de se diriger vers le but. Le sprint final de Havertz vers le filet a causé un but contre son camp. Ce premier but a suscité la confiance et l’énergie et l’Allemagne, ce qui a provoqué un autre but contre son camp. La pression crée l’offensive et l’Allemagne met un étau sur le Portugal. Honnêtement, j’avais l’impression que le but de Ronaldo et le deuxième but de l’Allemagne auraient facilement pu être déclaré hors-jeu. Les deux auraient été des décisions de hors-jeu marginales, mais un autre jour, je pourrais certainement voir ces décisions aller dans l’autre sens. Le pressing et l’énergie de Müller sont tout simplement immenses pour l’Allemagne. Müller est un catalyseur pour l’Allemagne et a été absolument fantastique ce jour-là. Joshua Kimmich était également formidable. Gosens a poursuivi son jeu solide avec une belle balle sur le but de Havertz – le troisième de l’Allemagne du match. Havertz était à son meilleur lorsqu’il s’élançait vers le but. Les gens ne réalisent pas à quel point il est explosif en tant qu’athlète. Cette rafale sur le troisième but de l’Allemagne a empêché un éventuel hors-jeu si le ballon atteignait Serge Gnabry. Le centre de Kimmich contre Gosens était parfait et a clôturé la journée mondiale de Gosens. Quelle belle tête ! Gosens s’est juste fait de l’argent samedi… comme beaucoup d’argent. C’était une bonne performance car il a porté les couleurs de l’Allemagne. Le deuxième but du Portugal était le résultat d’une défense absolument épouvantable de l’Allemagne. De Ginter gardant le Portugal dans la course à Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg et Emre Can courant comme des poulets avec leurs têtes respectives coupées, c’était… mauvais. Je ne comprends pas pourquoi Niklas Süle est persona non grata partout en Allemagne ces jours-ci. C’était bon de le voir finalement s’enregistrer, avec Leon Goretzka. Les deux joueurs se sont très bien acquittés pendant leur passage sur le terrain. İlkay Gündoğan n’était pas encore génial et il semble qu’il soit temps pour lui de passer le flambeau à Goretzka à partir de ce moment. Il n’y a pratiquement pas de tir que Low met sur le banc de Toni Kroos, mais Gündoğan pourrait potentiellement y aller. Goretzka ajoute juste une autre dimension à la puissance du milieu de terrain allemand. La frustration de Renato Sanches a montré qu’il avait encore du chemin à parcourir avec sa maturation en tant que joueur alors qu’il faisait exploser le panneau publicitaire après un appel injurieux. Sanches est devenu un meilleur joueur sur le terrain, mais je ne suis pas sûr que cela ait jamais été son plus gros problème. Kroos était extrêmement bon ce jour-là. A une époque où il avait absolument besoin d’une bonne performance, il en a donné une. Dans l’ensemble, l’Allemagne avait besoin de cette victoire et elle devait le faire dans le style avec lequel elle l’a fait : forte et intrépide. Il est difficile de dire où va Die Mannschaft. La Hongrie est très redoutable – même sans Dominik Szoboszlai – comme la France l’a découvert. Espérons que ce soit le type de “W” qui donne confiance à l’équipe et se dirige dans la bonne direction.

Si vous avez manqué nos Match Awards, Observations ou Podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

L’avenir de Fiete Arp est en jeu et Kicker dit que les choses ne sont pas encore réglées. Hannover 96 et Holstein Kiel ont tous deux été liés à ce talent prodigieux :

Il a été récemment annoncé que Hannover 96 avait tendu la main à Fiete Arp, qui est toujours lié au FC Bayern jusqu’en 2024. Maintenant, il y a aussi des spéculations selon lesquelles Holstein Kiel est intéressé par le polyvalent offensif de 21 ans. Jusqu’à présent, cela n’a été commenté ni par le directeur sportif de Kiel, Uwe Stöver, ni par le consultant Arp Jürgen Milewski.

Il n’y a rien de pire que d’avoir à voir le talent se perdre. Alors que les blessures et les maladies ont joué un rôle important dans la chute d’Arp, ses combats avec confiance vont potentiellement lui coûter sa carrière. Espérons que, quoi qu’il arrive ensuite, il recommence à montrer les compétences et les capacités pour lesquelles il était autrefois connu.

Voici ce que nous avons au programme cette semaine :

L’Allemagne a laissé tomber un crève-cœur 1-0 contre la France qui n’était pas si mal (!?). Joachim Löw va-t-il changer les choses ou va-t-il rouler ou mourir avec son 3-4-3 ? L’avenir avec Die Mannschaft va avoir un aspect différent alors que Hansi Flick est sur le point d’être le catalyseur de l’aube d’une nouvelle ère. Julian Nagelsmann du Bayern Munich va provoquer une certaine folie de la liste s’il utilise vraiment un 3-4-3. Les dernières nouvelles des transferts.

Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient tous deux intéressés par le milieu de terrain du FC Barcelone Miralem Pjanic, qui a également été brièvement lié au Bayern Munich :

Quittant peut-être le FC Barcelone après une seule saison, le milieu de terrain international bosniaque de 31 ans, Miralem Pjanic, déçu par le temps de jeu que le patron des Blaugrana Ronald Koeman lui a fourni, a été pris pour cible à la fois par Chelsea et le Paris Saint-Germain, selon Le10Sport. L’un ou l’autre club l’avait déjà poursuivi dans le passé, même depuis qu’il jouait pour l’AS Roma. Toujours en contrat avec les géants espagnols jusqu’en juin 2024, l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a été fortement lié à un retour des Bianconeri, où il travaillerait à nouveau sous l’ancien patron de son Massimiliano Allegri. Pjanic a été remis par les géants italiens l’été dernier, dans le cadre d’un accord d’échange impliquant le déplacement d’Arthur dans l’autre sens.

Selon un rapport de Bild, l’ancien espoir du Bayern Munich Marco Friedl s’intéresse à plusieurs clubs de Bundesliga, ainsi qu’à des équipes de Serie A et de Premier League anglaise.

Friedl devrait quitter le Werder Brême et est évalué à environ 7,5 millions d’euros.

Le Borussia Dortmund serait intéressé par l’ailier du Bayer Leverkusen, Leon Bailey :