Daily Schmankerl: Les conséquences de l’Allemagne contre l’Islande; Le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester United suivent tous Moussa Diaby du Bayer Leverkusen ?; David Alaba parle; Le Real Madrid veut Harry Kane; et plus!

L’Allemagne a utilisé un fort contingent du Bayern Munich pour remporter une victoire dominante 3-0 sur l’Islande. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le premier but de Leon Goretzka était parfaitement placé. Serge Gnabry a fait un excellent travail pour retrouver Goretzka, laissé sans surveillance et prêt à frapper. Le jeu a été lancé par un ballon absolument parfait de Joshua Kimmich. Dès le départ, l’Allemagne avait l’air plus fluide et dangereuse qu’elle ne l’avait jamais été dans la mémoire récente. Leroy Sane a parfaitement mis en place Kai Havertz et le joueur de Chelsea s’est converti avec son pied gauche pour mettre l’Allemagne 2-0. Semblable au premier but, Kimmich a donné à Sane une passe parfaite pour vraiment créer l’opportunité. L’Allemagne a clairement vu qu’il y aurait probablement des ouvertures en haut de la boîte et l’a exploitée tôt sur les deux buts. Il y avait une fluidité et une agression offensive dans le jeu de l’Allemagne que nous n’avions pas souvent vues ces derniers temps. Le milieu de terrain de Goretzka, Kimmich et İlkay Gündoğan a bien fait pour contrôler le rythme du match, maintenir la possession et dicter le jeu. Le milieu de terrain avait juste l’air plus puissant et dangereux que ce à quoi nous nous sommes habitués. Kimmich était absolument sensationnel au fait. Kimmich a complété 92% des passes, a eu cinq passes clés et deux de ses trois duels au sol sur le point d’être formidable ce jour-là. Il y avait certainement un certain buzz en ligne sur l’absence de Toni Kroos qui expliquait les performances supérieures du milieu de terrain. Il y a peut-être quelque chose à cela … Il semble y avoir une certaine fluidité dans le positionnement parmi les attaquants allemands. Gnabry, Havertz et Sane semblaient tous se déplacer librement sur la ligne de front. Nous avions vu cela auparavant lorsque Timo Werner était au top. Le changement et le mouvement constants semblent créer de la confusion pour l’opposition (enfin, au moins contre l’Islande). Je pensais que le backline se comportait bien. Emre Can, Antonio Rudiger, Matthias Ginter et Lukas Klostermann ont bien fait pour limiter les menaces dirigées vers Manuel Neuer. Gündoğan a bien fait de placer son tir lointain dans le coin et de donner à l’Allemagne une avance de 3-0. Il faut dire que l’Allemagne mérite le mérite de rester concentrée malgré le drame induit par COVID-19 avec Jonas Hofmann (test positif) et Marcel Halstenberg (contact de catégorie 1)

Le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester United suivraient tous l’ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby. Selon AS, le Real Madrid surveille de près le joueur de 21 ans:

Le Real Madrid continue d’étudier un certain nombre de renforts potentiels sur le marché des transferts et suit un jeune joueur français qui est dans les livres du Bayer Leverkusen. Moussa Diaby, un passionnant ailier de 21 ans, a attiré l’attention de Madrid et de plusieurs autres grands clubs européens. Lors du mercato de l’été dernier, Arsenal et le Borussia Dortmund se sont entretenus avec son agent. Il sera très difficile pour Leverkusen de le retenir, mais ils devraient bien faire de sa vente – Diaby est évalué à plus de 40 millions d’euros. Diario AS comprend que les rapports de dépistage de Madrid sur Diaby sont très positifs. Outre le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich ont suivi ses progrès.

Diaby serait un achat curieux et coûteux pour le Bayern Munich. Beau talent, il semblerait peu probable que le Bayer Leverkusen soit désireux de le vendre aux Bavarois – et encore moins improbable que le Bayern Munich paie un prix qui approche les 20 millions d’euros pour Diaby, et encore moins 40 millions d’euros.

David Alaba du Bayern Munich semble avoir réduit ses choix au Real Madrid et au FC Barcelone, mais il ne donne à personne aucune idée de la façon dont il se penche:

David Alaba: «Le Real Madrid? Bien sûr, vous entendez certaines choses, mais je ne suis pas le genre de personne qui se lève et lit les journaux. Nous verrons ce qui se passera dans le futur ». [@iMiaSanMia] Alaba a un accord verbal [contract until 2024] avec le Real Madrid depuis janvier, pas encore signé. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 mars 2021

Chris Richards portera le n ° 15 pour l’USMNT:

Parce que tout le monde pourrait utiliser un peu plus l’excellence de Robert Lewandowski dans sa vie:

Robert Lewandowski n’a besoin que de 5 buts supplémentaires pour égaler le record de Gerd Müller de 40 buts en une seule saison de Bundesliga (1971-72). ⚽️ À quel point l’attaquant de @FCBayernUS peut-il être mortel? ‍♂️ pic.twitter.com/AwRNUQqkpu – DW Sports (@dw_sports) 25 mars 2021

Si le Real Madrid attaque Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain et Erling Haaland du Borussia Dortmund, cela pourrait faire jouer Harry Kane de Tottenham Hotspur:

Alors que les deux cibles majeures Kylian Mbappé et Erling Haaland se révèlent assez difficiles à intégrer, avant l’été prochain, le Real Madrid est de retour à la poursuite de l’attaquant international anglais Harry Kane (27 ans), selon SER Deportivos. Tottenham ne laisse pas sortir son tueur à gages vedette résident, suivi également par Manchester City, moyennant des frais de transfert inférieurs à 150 millions d’euros.

Vous vous souvenez peut-être de l’ancienne star de l’Union de Philadelphie, Brendan Aaronson, liée à quelques équipes de Bundesliga avant de signer un accord avec le RB Salzburg. Aaronson a pris un départ très solide en Autriche, mais son jeune frère Paxten fait déjà des vagues dans le but de remplir ses chaussures. Cette séquence est de la défaite 3-1 de l’Union contre Orlando City:

Soit dit en passant, Paxten Aaronson n’a que 17 ans.