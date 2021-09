Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Allemagne contre l’Islande ; Toni Kroos du Real Madrid ne pense pas au retour de la Mannschaft; Le PSG rejoint le Bayern Munich, le Real Madrid et la Juventus à la poursuite d’Antonio Rüdiger de Chelsea ; et PLUS !

Les garçons du Bayern Munich rentrent enfin chez eux.

L’Allemagne a battu l’Islande 4-0 dans un match qui n’a jamais été vraiment compétitif. Dans l’ensemble, cette pause internationale a été un premier passage très réussi au poste de manager de Hansi Flick. Il a battu les équipes qu’il était censé battre. Ce n’est pas quelque chose que nous pourrions toujours dire au cours des 6,5 dernières années.

Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

D’abord . . . Reykjavik : ce cadre est génial. Il y a juste quelque chose de fondamentalement cool à jouer à un jeu en Islande. Le match s’est terminé 4-0, mais aurait pu facilement être 7-0 ou 8-0 [editor: *cough, cough TIMO WERNER,* cough]. Je le répète : l’Allemagne semble beaucoup plus confiante et rythmée sous Hansi Flick. Offensivement, l’équipe fait preuve d’un sentiment d’urgence sur chaque possession. Ceci est très similaire à l’effet que Flick a eu sur le Bayern Munich en 2019/2020. Le premier but de l’Allemagne, signé Serge Gnabry, a été magistral. Un tel passage, mouvement et vision pour aller de Niklas Süle à Joshua Kimmich à Leroy Sane à Gnabry pour le Chef’s Special. Allemagne Gnabry > Bayern Munich Gnabry, non ? C’était gentil de l’Islande de s’assurer que Manuel Neuer était toujours éveillé à la 16e minute avec un tir au but. Je n’ai actuellement pas – et vraiment jamais – vu ce qu’il y a de si génial chez İlkay Gündoğan. C’est un bon joueur. . . mais, je veux dire, je ne suis pas sûr qu’il soit digne de tout le battage médiatique qu’il a reçu dans sa carrière. Quoi qu’il en soit, c’était bien de voir l’Islande faire pression sur l’Allemagne. Ni le Liechtenstein ni l’Arménie ne l’ont fait. La livraison de Joshua Kimmich à Antonio Rüdiger était formidable, et la tête du défenseur du Chelsea FC était parfaitement frappée. La vue de la crinière flottante de Birkir Bjarnason lorsqu’il courait était ce que j’ai toujours aspiré à avoir. Ouf. Mauvaise erreur de Kai Havertz à la 55e minute après un ravitaillement désintéressé de Werner. Sane a récupéré Havertz peu de temps après avec une très belle finition. Leon Goretzka a également eu une très belle passe décisive sur le jeu. Les garçons de Chelsea ont eu du mal en attaque. Werner a raté une gardienne complète après un superbe centre de Lukas Klostermann. Klostermann avait l’air vif lors de son passage sur le terrain. Werner avait lui-même un jeu de ratés, cependant. L’homme aurait pu facilement faire un tour du chapeau. Il a finalement atteint son but, cependant, grâce à une excellente rotation du ballon et à un Havertz astucieux (et généreux), qui l’a protégé pendant qu’il tournait. Dans l’ensemble, juste une formidable série de qualifications pour l’Allemagne sous Hansi Flick.

Au cas où vous vous poseriez la question, Toni Kroos du Real Madrid n’envisage pas de revenir à Die Mannschaft :

Toni Kroos n’a pas l’intention de réviser sa démission DFB. “Après le Championnat d’Europe, nous avons délibérément eu une longue conversation au cours de laquelle je lui ai dit (éditeur: l’entraîneur national Hansi Flick) mon idée, mon plan, mon souhait”, a déclaré le distributeur de balles du Real Madrid dans le podcast “Einfach mal Luppen”, qui il court avec son frère Félix, “Le résultat est bien connu.” “J’espère”, note Kroos, “que Hansi a tellement de succès avec l’équipe qu’il n’a même pas à penser à m’appeler pour quoi que ce soit à voir avec le sport.” a déclaré l’ancien joueur national après un total de 106 internationaux.

[editor: JAAAAAWOOOOHL!]

Voici quelques reconstitutions des meilleurs moments de l’Euro :

[editor: seriously, I was laughing out loud. These guys rock. Baby Saka and Southgate—I lost it.]

Le Paris Saint-Germain rejoindrait le Bayern Munich, le Real Madrid et la Juventus à la poursuite d’Antonio Rüdiger :

Le Paris Saint-Germain serait entré dans la course pour le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger. Rüdiger a moins de 12 mois sur son contrat actuel à Stamford Bridge et sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en janvier dans sa forme actuelle. Selon Le 10 Sport, le PSG souhaite profiter de la situation contractuelle de l’international allemand. Le PSG rejoint le Bayern Munich et le Real Madrid dans la course au défenseur de Chelsea

[editor: I mean, awesome! Go get him, PSG!]

