Daily Schmankerl : les conséquences de l’écrasement 9-0 de l’Allemagne contre le Liechtenstein ; Le FC Barcelone veut Timo Werner ; Chelsea pourchassant Karim Adeyemi ; Wout Weghorst à Wolfsburg ?; et plus!

L’Allemagne n’a pas perdu de temps pour commencer le score et n’a jamais abandonné lors d’une victoire 9-0 – tout cela grâce au menton fort de Leon Goretzka du Bayern Munich. C’était un effort tout à fait dominant et le Liechtenstein n’a jamais eu de chance, surtout lorsqu’il est tombé à 10 hommes. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Une botte haute imprudente et dangereuse de Jens Hofer du Liechtenstein sur Leon Goretzka a vraiment donné le coup d’envoi. İlkay Gündoğan a enterré le penalty, mais l’Allemagne et le Bayern Munich ont apparemment esquivé une balle alors que Goretzka a pu revenir dans le match. Mirko Cro Cop aurait été fier du placement de ce coup de pied. Hofer, parti avec un carton rouge tôt (9e minute), a rendu un travail presque impossible pour le Liechtenstein encore plus difficile. Un but contre son camp de Daniel Kaufmann neuf minutes seulement après le penalty de Gündoğan rendait cette tâche officiellement impossible. L’Allemagne était partout au Liechtenstein, malgré l’absence d’une pléthore d’acteurs clés. C’était une pression incessante et incessante. Le coup de sifflet final a dû être un tel soulagement. À la 22e minute, Leroy Sane a décoché un tir précis pour le troisième but de l’Allemagne. La passe de Goretzka à Sane était parfaite. Dans l’ensemble, Goretzka était assez spectaculaire. La capacité de l’Allemagne à dominer avec une formation de fortune était vraiment impressionnante. Marco Reus a ajouté un but à la 24e minute pour une avance de 4-0 et la déroute était officiellement lancée. Le Liechtenstein n’était tout simplement pas équipé pour minimiser un homme, même contre une équipe allemande épuisée. Reus était extrêmement bon ce jour-là. Un Reus sain et dynamique pourrait faire la différence pour l’Allemagne pour la Coupe du monde, même en sortant du banc. Sane a ajouté son deuxième but au début de la deuxième mi-temps pour faire bonne mesure. Il est difficile de vraiment évaluer quoi que ce soit du match, à part à quel point l’Allemagne est meilleure que le Liechtenstein (en particulier une équipe de 10 joueurs du Liechtenstein). Les points positifs étaient que l’Allemagne a fait ce qu’elle était censée faire dans un jeu comme celui-ci – et c’est dominer. La défense et Manuel Neuer n’ont pas vraiment été testés du tout. Il est difficile de vraiment réfléchir à l’évaluation de l’un d’entre eux étant donné le peu d’action qu’ils ont vue. Le gardien du Liechtenstein Benjamin Buchel a dû se demander ce qu’il a fait dans une vie antérieure pour mériter ce traitement. Thomas Müller et Ridle Baku ont marqué respectivement les sixième et septième buts pour l’Allemagne. Pour Bakou, c’était son premier but pour l’équipe senior d’Allemagne. Honnêtement, je n’avais pas l’impression que Bakou jouait très bien, mais son but a enlevé une partie de ce ternissement à son jeu parce que c’était vraiment gentil. Müller n’avait pas fini, cependant, il a ajouté le huitième but de l’Allemagne. Müller a vraiment été fantastique pendant tout le match. Il ne semble pas manquer un battement quand il est frais. Le neuvième but de l’Allemagne était une tentative de centre de Bakou qui a été déviée par un défenseur du Liechtenstein qui a marqué contre son camp. Dans l’ensemble, c’était un piétinement impressionnant… et cela aurait dû l’être. C’est bien à Flick d’avoir surmonté tous les défis de la liste de cette semaine et d’avoir toujours fait un effort dominant.

Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Xavi, beaucoup de choses bougent au FC Barcelone. Les changements n’ont pas seulement lieu en interne chez Blaugrana, de nouvelles impulsions doivent apparemment également être définies en externe. Le journal espagnol Marca rapporte que le Barça veut renforcer son offensive. En raison des mauvaises finances des Catalans, un prêt sera sollicité à partir de janvier afin d’apporter une qualité supplémentaire à l’équipe à un prix relativement bas. La liste de souhaits du Barça comprend trois attaquants de Premier League : Timo Werner de Chelsea, Raheem Sterling de Manchester City et Edinson Cavani de Manchester United. Les trois attaquants ne font actuellement pas partie de l’équipe dans leurs clubs respectifs. En revanche, Luuk de Jong devrait faire de la place dans l’offensive du Barça. L’ancien joueur de Gladbach était un joueur de rêve de l’ancien entraîneur Ronald Koeman, mais son prêt du FC Séville sera désormais annulé prématurément en janvier, selon le journal espagnol Sport. Xavi n’a aucune utilité pour le grand Néerlandais, qui a marqué un but en neuf apparitions pour le Barça.

Le Chelsea FC est le dernier club puissant à entrer dans la mêlée de l’attaquant du Red Bull Salzbourg et international allemand Karim Adeyemi :

Chelsea a l’intention d’améliorer son avance pour le prochain marché estival et tout semble indiquer qu’ils feront tout leur possible pour essayer de signer Karim Adeyemi, actuel star du Red Bull Salzburg. L’attaquant allemand fait partie des joueurs les plus en forme en ce début de saison et a surpris le monde entier à tout juste 19 ans, les Londoniens vont chercher sa signature sur les conseils de Thomas Tuchel. Selon ‘Calciomercato’, le footballeur allemand est le grand désir de Tuchel d’améliorer son avance et les premiers contacts auraient déjà eu lieu pour lui faire susciter son intérêt. Le très jeune attaquant est devenu le grand objectif de nombreux géants du monde du football, sans aller plus loin, le FC Barcelone et le Real Madrid ont manifesté un certain intérêt pour lui, mais Chelsea serait sans aucun doute très bien placé pour remporter son contrat. car il a beaucoup plus d’argent et de meilleures conditions sportives à offrir.

En regardant l’écurie d’attaquants de Chelsea, je ne vois aucune raison pour qu’Adeyemi aille là-bas à part le club londonien faisant l’offre la plus lucrative. Ce serait l’un des pires endroits où aller pour un jeune joueur à la recherche d’un temps de terrain immédiat et constant.

La célébration de Karneval était, eh bien, assez géniale aussi. J’adore les gars habillés en Steffen Baumgart :

Wout Weghorst pourrait-il quitter Wolfsburg ? On dirait que ça :

Wout Weghorst en est à sa quatrième saison en tant qu’attaquant du VfL Wolfsburg, mais certains signes indiquent que le Néerlandais quittera l’Autostadt l’été prochain. Les responsables du VfL sont au courant des intentions de Weghorst de faire un autre changement de carrière un an avant la fin de son contrat. Weghorst a rejoint Wolfsburg depuis Alkmaar à l’été 2018 et a marqué 56 buts en 109 matches de championnat pour le VfL jusqu’à présent. Cette saison, cependant, le joueur de 29 ans a affronté la concurrence du jeune international Lukas Nmecha, et il a même été récemment sur le banc.

Weghorst est l’un des joueurs les plus intrigants de la Bundesliga. S’il partait, ce serait une perte pour Wolfsburg et la Bundesliga, mais cela ouvrirait également la porte à Lukas Nmecha pour prendre le relais.