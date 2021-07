Daily Schmankerl : Les conséquences de l’Italie contre l’Angleterre lors de la finale de l’Euro ; Le séjour de Sven Ulreich au Bayern Munich pourrait être bref ; Chelsea prêt à affronter le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga ; et plus!

Il n’y avait pas de stars du Bayern Munich dans le match, mais l’Italie et l’Angleterre ont offert un spectacle divertissant lors de la finale de l’Euro 2020. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Gareth Southgate va devoir répondre pendant longtemps à des questions sur ses sélections d’alignement, ses remplacements et son ordre de pénalité. Les joueurs sont des professionnels… ils devraient être capables de faire mieux aux tirs au but que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, mais Southgate ne leur a pas rendu service – surtout avec autant de joueurs capables et plus expérimentés disponibles. Saka a été complètement mis dans une position injuste pour un si jeune joueur. C’était une gaffe majeure de Southgate. Gianluigi Donnarumma est aussi proche d’une réplique de Manuel Neuer qu’il n’y en a dans le jeu aujourd’hui. Je ne dis pas qu’il est à ce niveau, mais physiquement, son ensemble d’outils le compare très favorablement à Neuer. La décision de l’Angleterre de lever le pied du gaz – ironiquement, c’est exactement la même erreur que Joachim Löw a commise pour permettre aux Three Lions de prendre le relais contre l’Allemagne – hantera leurs fans pour toujours. Federico Chiesa est un problème et probablement l’ailier le plus « de style bayernien » qui existe dans le jeu moderne. Il ne fera probablement jamais son domicile à l’Allianz Arena, mais pouvez-vous imaginer le type d’excitation qu’il pourrait apporter sur le terrain s’il le faisait ? Après le premier but de Luke Shaw, la ligne de fond de l’Italie est passée en mode verrouillage. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ne sont pas mauvais pour un couple de vieux, hein ? Au final, l’Italie était la meilleure équipe de ce tournoi, mais elle est extrêmement battable malgré ce que l’histoire récente a montré. La Coupe du monde de l’année prochaine pourrait être sauvage.

Le Bayern Munich n’aura pas assez d’argent pour débarquer le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga… surtout pas quand des clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea sont prêts à jeter du butin :

Chelsea devrait rivaliser avec Manchester United dans la course pour recruter le jeune rennais Eduardo Camavinga, selon le Mirror. Le directeur du club de blues Petr Cech a joué pour Rennes et a toujours des amis proches au club, il espère donc utiliser son influence pour attirer Camavinga à Stamford Bridge. Manchester United a été régulièrement lié à un déménagement pour le joueur de 18 ans, qu’ils considèrent comme un remplaçant à long terme de Paul Pogba.

Je pense que l’on arrive au point où il est sûr de dire que le Bayern Munich devra se retirer de la course pour Camavinga.

Robert Lewandowski mérite son temps libre… et il en profite :

L’ère Julian Nagelsmann au Bayern Munich est officiellement lancée et le nouveau patron a pris son envol. Au bout d’une semaine, nous avons déjà eu un aperçu de ses plans et avons même commencé à entendre des rumeurs sur des joueurs que le manager aimerait faire venir. Voici de quoi nous parlons dans cet épisode :

Des nouvelles de la première semaine de Nagelsmann à la barre. Une folle rumeur impliquant Dani Olmo et le souhait secret de Nagelsmann de faire atterrir Federico Chiesa. Espoir pour Michaël Cuisance et PLUS !

Le retour de Sven Ulreich au Bayern Munich semblait parfait. Ulreich connaît, comprend et accepte son rôle de remplaçant de Manuel Neuer, mais son séjour pourrait de toute façon être de courte durée. Si Alexander Nübel revient de son prêt à l’AS Monaco la saison prochaine, Ulreich devra probablement repartir :

L’avenir de Sven Ulreich au FC Bayern dépend d’Alexander Nübel. Si Nübel restait à Monaco pendant deux ans comme prévu, Ulreich resterait jusqu’en 2023. Si le club décide de ramener Nübel l’année prochaine, Ulreich devra quitter le FCB [Kicker] pic.twitter.com/kUfWark6uj – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 juillet 2021

Achraf Hakimi vient d’être transféré au Paris Saint-Germain, mais son agent parle déjà d’un futur transfert au Real Madrid :