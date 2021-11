Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Arminia Bielefeld ; Erling Haaland contre Angry Woman vole la vedette; Liverpool à la poursuite du joueur le plus rapide de la Bundesliga ? ; Manchester City veut Dani Olmo ; et plus!

Le Bayern Munich a vaincu une victoire 1-0 contre une équipe d’Arminia Bielefeld, profondément assise, dans un match qui semblait un peu plus serré que ne l’indiquent les chiffres finaux. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La mascarade selon laquelle le Bayern à Munich joue contre quatre continue de se poursuivre. Honnêtement, je suis d’accord pour que Julian Nagelsmann passe à trois, mais c’est tellement étrange qu’il y ait tant d’hésitation à le dire. De même, l’inquiétude de Robert Lewandowski concernant le fait que la boîte soit trop encombrée est légitime. Il faut trop de passes pour remettre le ballon à Lewandowski et Müller. N’en déplaise à Leroy Sane, Kingsley Coman ou qui que ce soit, mais je veux que Lewandowski et Müller soient bien plus sur le ballon dans le dernier tiers. L’attaque d’Alphonso Davies est tout simplement irréelle à ce stade. Le seul inconvénient est les corps supplémentaires qui obstruent la zone. Une partie de cela me fait me demander s’il n’est pas temps de pousser Davies à être un ailier à temps plein (si c’était en fait un 4-2-3-1). Même Davies a eu du mal à remonter le chenal gauche à cause du trafic parfois. Thomas Müller a fait d’excellentes livraisons dans le match. Mais cela va à mon point… Müller et Lewandowski doivent avoir plus le ballon. Müller était un élément inestimable de la machine du Bayern Munich pour son rythme de travail et son leadership. Ce fut un match formidable pour le Raumdeuter, qui a également été crédité d’une passe décisive. Corentin Tolisso a définitivement besoin de se trouver un nouveau logement. Tolisso a été bon contre Arminia Bielefeld et montre suffisamment qu’il peut être un joueur de départ précieux pour un bon club. Le Bayern Munich vient de se faire mordre par un serpent ce jour-là. Stefan Ortega a géré les tirs qui lui étaient adressés, mais ce n’est pas comme s’il s’étalait partout et s’arrêtait sur les temps forts. C’était un match solide d’Ortega, mais il n’était pas seul à faire des arrêts de classe mondiale partout. La finition du Bayern Munich n’était pas à la hauteur. Benjamin Pavard s’est plutôt bien comporté en tant que l’un des trois défenseurs centraux. Cela aurait pu être le meilleur match de Pavard cette saison. Jamal Musiala remplacer Leon Goretzka était quelque chose avec lequel je n’étais pas sûr d’être d’accord à l’époque, mais je suppose que cela a fonctionné. J’ai l’impression qu’il faut parfois laisser un joueur régler le problème sur le terrain s’il n’est pas tout à fait à son meilleur, mais Julian Nagelsmann en avait assez vu et Goretzka n’avait pas l’air ravi de frapper le pin. Donnez du crédit à Arminia Bielefeld, ils ont défendu leurs fesses et bien sûr, ils ont garé le bus, mais le point serait énorme pour eux et ils allaient faire tout ce qui était nécessaire pour essayer de l’obtenir. La fusée du pied gauche de Leroy Sane pour le but du Bayern Munich était exceptionnelle. Il a pris une petite touche et avait juste assez d’espace pour déclencher une explosion absolue.

Le Bayern Munich a simplement annulé la victoire dans des circonstances difficiles. Il y avait des choses que je n’aimais pas, mais il n’y a pas de défauts fatals dans l’équipe. Je m’attendrais à voir l’offensive s’améliorer au fil de la saison. Quels sont les plans pour un arrière droit ? Si la formation hybride continue de ressembler davantage à un back-trois qu’à un back-quatre, Pavard sera-t-il la réponse ou Nagelsmann optera-t-il pour une transition de position pour Kingsley Coman ou Serge Gnabry ? Josip Stanisic pourrait également se frayer un chemin dans ce mélange, mais il semble que – à un moment donné – Nagelsmann va régler ce problème parce que deux ailiers bombardant le terrain pourraient entraîner de nombreuses pauses, surtout depuis le Bayern Les défenseurs centraux de Munich sont également souvent pris trop loin sur le terrain. Dans l’ensemble, c’était une victoire et c’était trois points dont nous avions grandement besoin. Ce jour-là, c’est tout ce qui compte vraiment.

Liverpool aurait les yeux rivés sur le prodige du SC Freiburg Kevin Schade – que certains pensent être plus rapide qu’Alphonso Davies :

Fribourg a été l’équipe surprise de la Bundesliga cette saison, les ménés allemands constituant une équipe capable de défier des joueurs comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. L’un des jeunes talents émergents les plus brillants du club est Kevin Schade, qui s’est distingué par son rythme explosif et sa capacité de dribble exquise depuis ses débuts lors d’une victoire contre le Borussia Dortmund au début de la saison. Le joueur de 19 ans n’a pas encore marqué ou aidé pour Fribourg, mais il a été prolifique au niveau des jeunes et il serait sur le radar de Liverpool. Selon le média allemand NTV, Liverpool s’est intéressé à Schade au cours de l’été et a suivi les progrès de l’adolescent en Bundesliga. Malgré le manque de buts et de passes décisives dans la première équipe, il est facile de comprendre pourquoi Schade intéresserait Liverpool.

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un bref aperçu des rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.

Il semble que nous puissions ajouter Manchester City à la liste des clubs qui recherchent Dani Olmo du RB Leipzig :

Comme le rapporte le journal italien CalcioMercato sur son site Internet, Manchester City souhaite acquérir les services de Dani Olmo lors du prochain marché des transferts estival avec l’intention d’ajouter plus de jeunes talents à son équipe et pour son adéquation avec l’idée de jeu de Pep Guardiola, qui est fan de son talent. L’attaquant espagnol de 23 ans met fin à son contrat avec le RB Leipzig à l’été 2024, mais son intention est de changer de club au plus vite pour faire un saut de qualité au niveau individuel et faire ses preuves dans un club favori pour gagner important. titres. Sa décision a généré un impact important sur différents clubs qui, selon différents médias, ont contacté Leipzig pour connaître leur disponibilité à vendre à l’une de leurs principales stars. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool sont quelques-uns des clubs qui ont frappé aux portes de l’équipe allemande ces derniers mois. Manchester City a rejoint la candidature ces derniers jours parce que Dani Olmo est un footballeur que Pep Guardiola aime beaucoup et parce qu’il s’intègre dans l’idée du jeu, compte tenu du fait qu’il est un footballeur polyvalent et qu’il arriverait à occuper les Rôles que Raheem Sterling et Ferran Torres, tous deux dans le viseur du FC Barcelone pour l’hiver, peuvent laisser libres sur les prochains marchés.

C’est tellement parfait… d’Erling Haaland, de la dame au hasard… c’est juste le meilleur :

La police amusante s’est présentée et a retiré la vidéo, mais Haaland a essentiellement marqué, a pointé du doigt une femme dans les gradins (peut-être la grand-mère de quelqu’un) et elle n’en avait rien, alors elle l’a renversé.

La réponse de Haaland était inestimable :

Ce compte Twitter (@ElFrancoDeLFut) l’a cloué en 8 bits :

Haaland a ensuite commenté le graphique :

Haaland est le meilleur.

La Juventus, le FC Barcelone, Manchester United et l’AS Roma sont tous – prétendument – ​​sérieux au sujet de Denis Zakaria de Gladbach :

Le contrat de Denis Zakaria avec le Borussia Mönchengladbach expire en juin 2022. De nombreux clubs s’intéressent au milieu défensif qui évolue pour les poulains depuis 2017, quatre devraient désormais être sérieusement dans la course. L’expert italien du marché des transferts Nicolò Schira rapporte que la Juventus Turin, Manchester United, l’AS Roma et le FC Barcelone ont les yeux rivés sur le joueur de 25 ans. On ne sait toujours pas si l’un des quatre clubs deviendra éventuellement le nouvel employeur. La prolongation de contrat proposée par Gladbach aurait été rejetée par Zakaria jusqu’à présent. Plus récemment, le directeur sportif Max Eberl n’avait pas abandonné l’espoir de le prolonger avec Zakaria.