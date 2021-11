Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Augsbourg ; Le FC Barcelone voulait que Kingsley Coman soit prêté cet hiver ; Erling Haaland en Angleterre ; Barca, Manchester United veulent Dani Olmo ; et plus!

Les lumières du vendredi soir? Pas bon pour le Bayern Munich.

Le FC Augsburg a choqué le Rekordmeister 2-1 et a ouvert les vannes pour s’interroger sur le drame que l’équipe peut supporter en même temps. Quoi qu’il en soit, voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’absence de joueurs comme Joshua Kimmich et Niklas Süle a fait mal. De plus, l’incertitude quant à la façon dont leurs absences affecteraient l’équipe a absolument créé des maux de tête et de la confusion cette semaine. Pour Süle, il ne pouvait vraiment pas s’en empêcher. Pour Kimmich, cela pourrait être un problème récurrent. Plus que tout, le Bayern Munich ne semblait pas prêt à jouer, tandis que le FC Augsburg semblait être une finale de Coupe du monde. Ces types de matchs se dérouleront toujours au cours d’une saison, mais c’est certainement très douloureux quand ils le font. Serge Gnabry… oooooof. Pas le meilleur match de l’Allemagne à coup sûr. Gnabry n’a jamais été sur la bonne voie et semblait juste hors de propos. Manquer ce temps en quarantaine était un tueur absolu. Car aussi pauvre que fût Gnabry, Marcel Sabitzer aurait pu être pire. Sabitzer commence à ressembler à un joueur qui ne peut pas s’adapter à la vie sur le banc. Quand il joue, il n’a pas l’air confiant et presque… incertain de presque toutes les décisions (ce qui pourrait expliquer son rôle dans le deuxième but du FC Augsburg). Le plus difficile est que Sabitzer est un joueur de classe mondiale, mais tous les «alphas» ne peuvent pas gérer être le deuxième choix sur n’importe quelle liste. Bien qu’il reste encore beaucoup de temps à Sabitzer pour réussir, il est juste de se demander s’il obtiendra jamais suffisamment de minutes cohérentes pour que cela se produise. Là encore, si Kimmich continue à être mis en quarantaine, Sabitzer pourrait bien faire ce qu’il veut. Omar Richards était… d’accord. En tant que jeune joueur, cependant, il aura certainement plus de chances de faire ses preuves sur la route, mais pas beaucoup compte tenu de sa position. Je n’en suis pas forcément ressorti super impressionné. Il est probablement certain que Julian Nagelsmann ne voulait pas du tout utiliser Alphonso Davies, mais il a fourni une étincelle. Cela m’étonne toujours que le Bayern Munich classe cette formation comme un 4-3-2-1 alors qu’il s’agit vraiment d’un 3-4-2-1. Je veux dire… c’est le Bayern Munich. S’ils veulent diriger une formation différente, dites-le simplement. Robert Lewandowski est entré dans la colonne des buteurs une fois de plus un jour où la plupart des fans auraient échangé ce but de Lewandowski contre quelques-uns des quasi-échecs des autres joueurs. Il est difficile de blâmer Lewandowski et Thomas Müller, mais mec, cela aurait été formidable de voir le duo mettre l’équipe sur le dos respectif. Dans l’ensemble, c’était un pas en arrière pour l’équipe, mais ce n’est pas non plus la fin du monde. En avant et en haut, je suppose.

Le FC Barcelone et Manchester United sont tous deux à la poursuite de Dani Olmo du RB Leipzig :

Dani Olmo a longtemps été l’un des grands objectifs du FC Barcelone pour renforcer son attaque pour la saison prochaine, il y a plusieurs rumeurs qui ont évoqué la possibilité de l’arrivée de l’international espagnol de 23 ans tout au long du marché d’hiver, quelque chose que Mateu Alemany lui-même, le chef visible de la direction sportive du Barça, a démenti il ​​y a quelques jours, assurant que le fair-play financier dont dispose actuellement l’équipe du Camp Nou ne lui permet pas d’effectuer des opérations sur le marché au-delà de l’arrivée gratuite de Dani Alves. . Ces doutes sur la possibilité de signer Dani Olmo alimentent l’espoir d’un Manchester United qui serait apparemment l’autre grand intéressé à reprendre les services du footballeur de Leipzig, qui depuis le départ de Julian Nagelsmann au Bayern Munich n’a pas eu grand-chose moins l’importance attendue en équipe d’Allemagne, ce qui l’amène à valoriser sérieusement une sortie de la Bundesliga, pouvant débarquer dans l’un de ces deux géants européens en vue de 2022.

En parlant de folie, le FC Barcelone voulait que l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman rejoigne le club par prêt pendant cette fenêtre de transfert d’hiver :

Rumeur spectaculaire en provenance d’Espagne : Comme le rapporte le journal barcelonais Sport, le FC Barcelone a frappé le Bayern à cause de Kingsley Coman. Curieux: le Barça aurait espéré un prêt à partir de janvier. Sans surprise, la société munichoise a décliné cette prétendue offre. Coman était déjà sur la liste de souhaits de Barcelone cet été. L’avenir du Français au Bayern est encore incertain. Le contrat de Coman court jusqu’en 2023, mais les négociations pour une prolongation ont été rompues cet été par le père Christian et Benoît Menye (un ami de la famille) en raison d’attentes salariales différentes entre eux et les patrons du Bayern. (SPORT1 signalé) Jusqu’à présent, le côté des Français, que le Bayern aimerait garder, aurait demandé environ 20 millions par an pour des informations sur SPORT1. Selon certaines informations, son salaire n’est actuellement « que » d’environ 12 millions. Cependant, il n’est pas exclu que les parties parviennent à un accord au cours de la saison, d’autant plus que le mandat du notoire conseiller Pini Zahavi, que les Comans ont recruté après la rupture des pourparlers, a récemment expiré. Si Coman ne prolonge pas le contrat, le Bayern pourra générer une indemnité de transfert pour les Français pour la dernière fois l’été prochain, car les patrons du Bayern veulent éviter un deuxième cas d’Alaba, qui a déménagé au Real Madrid gratuitement. .

Il ne sert à rien de prêter Coman – même si le Bayern Munich envisage de le vendre pendant l’été.

La carrière de Niklas Stark du Hertha Berlin n’a pas exactement suivi la trajectoire que beaucoup espéraient, mais il suscite l’intérêt de West Ham United :

Selon The Sun, Mino Raiola complote pour que la star du Borussia Dortmund Erling Haaland se dirige vers la Premier League :

L’avenir d’Erling Haaland semble passer par la Premier League et tout semble indiquer que Mino Raiola va tout faire pour le « faufiler » dans l’un des clubs avec lequel il entretient les meilleures relations. Le footballeur nordique est l’un des meilleurs attaquants de la planète et il existe de nombreux clubs avec lesquels il a été lié, cependant, il semble que son désir soit d’atteindre la Premier League, une compétition qui a toujours attiré son attention. Selon le tabloïd britannique ‘The Sun’, le Borussia Dortmund semble pouvoir laisser partir Haaland pour environ 75 millions d’euros, soit l’intégralité de sa clause de résiliation et, bien que le Real Madrid sonne fortement comme son possible destin, il semble que le les meringues commencent déjà à accepter qu’elles ne pourront pas l’embaucher. Le milieu précité assure qu’il y a deux grands clubs qui se battent pour s’offrir les services du puissant attaquant norvégien, ce serait Manchester United et Chelsea. Ces deux clubs feront ce qu’ils peuvent pour obtenir les services du Norvégien, tout dépendra de qui mettra le plus d’argent sur la table du joueur et de Mino Raiola.

Chelsea FC, Liverpool, Manchester City et Manchester United ont tous été répertoriés comme destinations potentielles pour Haaland.