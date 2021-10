Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Benfica en Ligue des champions ; Chelsea fait monter la pression sur la poursuite d’Erling Haaland ?; Club de combat de Liverpool ? ; Charlie Brown fait AC/DC ? ; et plus!

Le Bayern Munich et Benfica se sont livrés à une bagarre à grande échelle pendant une grande partie du match, mais le superbe coup franc de Leroy Sane à la 70e minute a donné au Bayern Munch une avance qu’il n’abandonnerait pas. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le Bayern Munich aurait pu facilement prendre une avance de deux buts dans les cinq premières minutes. Benfica n’a tout simplement pas été à la hauteur de la tâche de défendre le Bayern Munich. Lorsque la tête de Robert Lewandowski à la 10e minute a été durement touchée à Odysseas Vlachodimos, cela représentait la meilleure des premières chances du Bayern Munich, mais elle a été juste frappée à Vlachodimos. La première mi-temps était juste folle. Des corps volants, beaucoup de bonnes chances (plus pour le Bayern Munich que pour Benfica), mais juste un football globalement agressif et compétitif. Benfica a montré beaucoup de cœur et de combat à domicile. Le Bayern Munich était tellement proche sur tellement de chances différentes. Tête et hand de Lewandowski, hors-jeu de Thomas Müller, tir de Leroy Sane à côté… c’était fou. Manuel Neuer était fou et son arrêt à la 55e minute était hors des charts. Neuer a été spectaculaire ce jour-là. Cela aurait pu être la meilleure performance de Neuer de la saison. L’homme l’a toujours. L’aspect le plus fou du jeu était peut-être les fluctuations galopantes de l’élan. Parfois, le Bayern Munich était juste complètement dominant (sans le produit final – jusqu’à la fin du match). À d’autres moments, le Bayern Munich se bagarrait juste pour retenir une équipe fougueuse de Benfica. Benfica était extrêmement physique avec Lewandowski et lui a rendu la vie un enfer, mais le Hitman polonais n’a cessé d’absorber les coups et de s’en aller. Kingsley Coman avait l’air extrêmement énergique et était un problème pour Benfica. Coman était extrêmement bon la nuit. La même chose pourrait être dite pour Sane. Le coup franc de Sane à la 70e minute (obtenu par une faute sur Lewandowski) était magnifique. Quel bon coup plongeant ! Le rôle de Sane sur le terrain était à nouveau intéressant. Sane était souvent central sur le terrain et ne se limitait pas à rester large. Nous avons vu cela devenir de plus en plus répandu pour Sane. Cela constitue une configuration non conventionnelle pour les Bavarois, mais cela fonctionne dans l’ensemble. Le but contre son camp de Benfica était malheureux pour eux, mais a été causé par la menace de Serge Gnabry et la pression qu’il subissait Benfica. Gnabry et Sane ont fait du bon travail pour préparer Lewandowski pour le troisième but du Bayern Munich. Finalement, l’avantage global du Bayern Munich en termes de qualité et de profondeur a pu transparaître. C’était un jeu altruiste de Sane et exactement le genre de chose que l’on attend d’un joueur du Bayern Munich. Sane a obtenu son doublé quelques minutes plus tard et la déroute était lancée. Le remplaçant Josip Stanisic a envoyé une belle passe pour mettre en place l’ancien homme de Manchester City. Dans l’ensemble, c’était une victoire bien méritée et durement disputée pour le Bayern Munich.

Le Chelsea FC se préparerait à poursuivre la star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, même s’il pensait déjà avoir Romelu Lukaku, Timo Werner, etc.

Erling Haaland devrait être l’un des joueurs les plus recherchés sur le marché des transferts l’été prochain. Presque tous les meilleurs clubs européens auraient dû envisager de signer le Norvégien du BVB. Le Chelsea FC a également affaire au Norvégien de 21 ans. Cela a été confirmé par l’entraîneur Thomas Tuchel. « Nous avons parlé plusieurs fois d’Erling Haaland. Même pendant la période de transfert. Mais cela semblait alors absolument irréaliste et pas du tout faisable », soutient le joueur de 48 ans dans Sport Bild. Cependant, cela ne signifie pas que la signature de Haaland ne peut plus être un problème au cours de l’année à venir. « Nous en parlons régulièrement, bien sûr, car c’est un joueur fantastique et clairement la figure déterminante de Dortmund qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions. » Cependant, Tuchel a souligné: « Je pense que nous n’avons jamais vraiment été sérieux à ce sujet jusqu’à présent. » Néanmoins, il a donné un léger espoir aux fans de blues : « Mais voyons ce qui va se passer dans les prochaines semaines. »

Après la victoire 3-2 de Liverpool sur l’Atletico Madrid, le manager de l’Atleti Diego Simeone a choisi d’aller directement aux vestiaires après le match plutôt de serrer la main de Jurgen Klopp. Alors que Klopp ne semblait pas en faire une si grosse affaire, les experts ont pesé, et maintenant je me demande si, peut-être, Klopp et Simeone devraient simplement se jeter pour résoudre les différences:

Après le match, cependant, Klopp a relativisé l’incident : « Je voulais lui serrer la main, il ne voulait pas. À ce moment-là, je peux comprendre qu’il s’est précipité – nous sommes tous les deux émotifs », a déclaré Klopp. «Il était en colère contre le jeu – rien d’autre. Lorsque nous nous reverrons, nous nous serrerons la main à 100 pour cent. « Il a également admis, » Pour être honnête, je n’étais pas non plus très satisfait de ma réaction, mais ce n’est pas si mal. « Cependant, ce que l’homme de 54 ans n’a pas compris, ce sont les questions ciblées dans un rapport sur l’absence de poignée de main : « Je n’étais pas en colère. Il est émotif, je suis émotif, et tu n’es pas une bonne personne parce que tu veux en faire une histoire. Quand étais-je en colère ? Je suis en colère maintenant à cause de votre question. Allez. » Puis Klopp a quitté l’interview. Simeone lui-même n’a pas voulu détailler la situation après le match et a souligné qu’il n’était pas fan de serrer la main de l’entraîneur adverse après le match : « Je n’aime pas ça et je pense que ce n’est pas sain car il y aura toujours quelqu’un qui n’est pas content du jeu », a-t-il déclaré. « Ils ont une culture différente que je ne partage pas. Quand je vois Jürgen Klopp maintenant, je n’ai aucun problème à le saluer. Joleon Lescott a trouvé le comportement de Simeone inapproprié. « Ne pas lui serrer la main puis courir dans le tunnel était un peu lâche à mon avis », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester City chez BT Sport. L’attaquant culte Peter Crouch a déclaré: « Qu’il ne s’est pas serré la main à la fin … Je pense qu’il s’est déçu. »

Une pause internationale vient de se terminer et le Bayern Munich est revenu à l’action avec une victoire dominante 5-1 sur le Bayer Leverkusen. Ce match était censé être un test énorme pour Julian Nagelsmann, car Leverkusen était invaincu en Bundesliga et réalisait l’un de ses meilleurs départs en championnat. Sûr de dire, die Werkself ne s’est pas beaucoup battu.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Le résultat du match de Leverkusen et à quel point Nagelsmann semble convaincant jusqu’à présent. Les gros points positifs que l’on voit dans l’équipe. Quelles améliorations sont encore nécessaires. Comment les problèmes juridiques de Lucas Hernandez affectent l’image du Bayern Munich. Que se passe-t-il si Lucas va en prison ? Discuter de la question de la profondeur, en particulier des conséquences pour Alphonso Davies. Les carrières sans issue de Michael Cuisance et de Marc Roca.

Sport Bild a dressé une liste des 27 meilleurs joueurs de Bundesliga de moins de 20 ans. Si vous voulez prendre des notes sur les jeunes à regarder cette saison, c’est par ici :

Bayern Munich

Jamal Musiala (18 ans), milieu de terrain/ailier Tanguy Nianzou (19 ans), défenseur central

Borussia Dortmund

Jude Bellingham (18 ans), milieu de terrain Giovanni Reyna (18 ans), milieu de terrain/ailier Youssoufa Moukoko (16 ans), attaquant Ansgar Knauff (19 ans), ailier Reinier (19 ans), milieu de terrain

RB Leipzig

Josko Gvardiol (19 ans), arrière gauche Brian Brobbey (19 ans), avant-centre Ilaix Moriba (18 ans), milieu de terrain

Borussia Mönchengladbach

Joe Scally (18 ans), arrière droit Luca Netz (18 ans), arrière gauche

Bayern Leverkusen

Florian Wirtz (18 ans), milieu de terrain Piero Hincapié (19 ans), défenseur central

1899 Hoffenheim

Georginio Rutter (19 ans), avant-centre Marco John (19 ans), milieu de terrain

FC Cologne

Jan Thielmann (19 ans), ailier Tim Lemperle (19 ans), ailier

Hertha BSC

Marton Dardai (19 ans), défenseur central Linus Gechter (17 ans), défenseur central

VfB Stuttgart

Ömer Beyaz (18 ans), milieu de terrain Enzo Milot (19 ans) : milieu de terrain Mohamed Sankoh (17 ans), avant-centre

SC Fribourg

Kevin Schade (19 ans), ailier

Mayence 05

FC Augsbourg

Lasse Günther (18 ans), ailier

VfL Bochum

Armel Bella Kotchap (19 ans), défenseur central