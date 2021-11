Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Benfica ; La liste de souhaits de Xavi pour le FC Barcelone comprend Erling Haaland, Paul Pogba, Dani Olmo et d’autres; Jude Bellingham se moque des rumeurs de Liverpool, et PLUS !

Le Bayern Munich a tenu sa cour sur son terrain lors d’une victoire 5-2 sur Benfica en Ligue des champions. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La formation de Julian Nagelsmann était un peu folle. Avec Lucas Hernandez et Niklas Süle blessés, Tanguy Nianzou a pris le départ surprise et le manager a choisi de faire démarrer Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sane ensemble. De plus, Thomas Müller n’a pas commencé — et Jamal Musiala n’a toujours pas pu entrer dans le XI. Aussi, Michel Cuisance a été inclus dans l’équipe du jour du match. De toute évidence, Nagelsmann n’a pas peur de faire bouger les choses, mais il a quand même commencé Joshua Kimmich. Kimmich devrait absolument prendre un coup à un moment donné pendant un match entier. Nagelsmann a retiré Kimmich à la 72e minute en faveur de Marcel Sabitzer, mais je veux voir les batteries de l’enfant complètement chargées. Benfica a sorti les armes en feu, mais c’était un effort rachitique. Après cela, la partie portugaise avait l’air fatiguée. Coman a bien fait de mettre son défenseur sur patins, puis de centrer un joli ballon à Robert Lewandowski, qui est juste toujours au bon endroit (c’est tout un art, vraiment). Lewandowski est rentré chez lui et le Bayern Munich semblait ne jamais avoir à regarder en arrière. La formation a vraiment joué comme un 3-1-5-1 en attaque. Le Bayern Munich étouffait la défense de Benfica et, même si elle semblait parfois encombrée, elle a usé la ligne de fond de Benfica. Le deuxième but du Bayern Munich était vraiment sympa alors que Kimmich envoyait un beau ballon à Lewandowski, qui glissait une passe à Gnabry pour le score. Tout avait l’air si bien à ce moment-là… Le Bayern était dominant, Benfica était lent et fatigué, et il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que les Bavarois mettent leur opposition de côté. Morato de Benfica avait d’autres idées, cependant. Sur une tentative de coup franc, il a devancé et dépassé Dayot Upamecano, qui n’a obtenu aucun soutien de Leon Goretzka et Benjamin Pavard sur le jeu. Cela a donné un peu de vie à l’équipe portugaise en réduisant le score à 2-1. Pourtant, le Bayern a fait une pause avec un handball dans la surface lorsque Goretzka a tenté d’arracher un tir. D’une manière ou d’une autre, cependant, Lewandowski l’a gonflé. Je suis toujours abasourdi par la tentative de penalty de Lewndowski. Je ne me souviens pas qu’il ait frappé une balle au sol faible si centralement sur un PK. Leroy Sane a terminé fantastiquement sur une passe décisive d’Alphonso Davies. Cela a donné au Bayern Munich une avance de 3-1 au début de la seconde mi-temps et les Bavarois, une fois de plus, se sentaient fermement en contrôle. Upamecano a décroché un autre jaune, il est donc absent pour le prochain match de Ligue des champions. Le deuxième but de Lewandowski était vraiment sympa. Il était si calme et serein et a juste terminé avec une petite puce. Le deuxième but de Benfica était le résultat d’une panne défensive complète de Nianzou, Upamecano, Pavard et Richards. Il convient de noter que le positionnement de Benjamin Pavard a permis à Darwin Nunez de marquer le but. Le troisième but de Lewandowski était tout aussi fluide. Mis à part son penalty manqué, Lewandowski a été fantastique. Il est le meilleur joueur de la planète… point final. Dans l’ensemble, ce n’était qu’un autre effort formidable pour le Bayern Munich … maintenant s’ils pouvaient simplement donner à Joshua Kimmich une journée complète de congé.

La star du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, a été amusée lorsqu’il a vu les rumeurs disant qu’il serait transféré à Liverpool cet été :

Le transfert de Jude Bellingham du Borussia Dortmund au Liverpool FC a-t-il déjà été décidé ? C’est du moins ce qu’a affirmé le footballeur professionnel anglais de longue date et né à Liverpool Craig Hignett – et a fait référence à des informations prétendument étanches. «Je pense que je l’ai obtenu d’une source fiable. Je ne peux pas dire d’où je l’ai entendu, mais il a évidemment déjà dit qu’il serait attiré par Liverpool », a déclaré Hignett, qui a lui-même joué pour les Reds à la fin des années 1980, sur la BBC. Que le changement ait lieu en hiver ou pas jusqu’à la fin de la saison n’a pas encore été définitivement clarifié, a expliqué Hignett, mais le transfert est « aussi bon que certain ». À Bellingham lui-même, cependant, la rumeur a apparemment causé plus d’amusement lundi: un message a été brièvement vu sur le compte Twitter du professionnel du BVB dans la soirée dans lequel il était fait référence à un tweet sur la spéculation de Liverpool – garni d’un GIF qui présentait un rire Bellingham. Un peu plus tard, le poste a de nouveau disparu. Selon les informations de SPORT1, un changement est pratiquement impossible, du moins en hiver, d’autant plus que l’Anglais de 18 ans se sent extrêmement à l’aise à Dortmund.

Un aperçu de ce qui était vraiment important pour les fans du Bayern Munich lorsqu'ils ont affronté l'Union Berlin. Les résultats en Bundesliga ce week-end et qui au sein des équipes nous surprennent. Juste quelques suppositions sur ce que certains joueurs du Bayern Munich pourraient habiller pour Halloween.

La folie des dépenses de Newcastle United pourrait commencer avec le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey :

En pleine recherche de renforts pour le mercato hivernal, Newcastle, actuellement 19e de Premier League, serait en discussion pour enrôler le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey selon Tuttosport. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2023, l’ancien d’Arsenal n’est pas dans les plans de Massimilano Allegri, qui ne l’a titularisé qu’une seule fois en cinq matchs joués, précédé de McKennie, Bentancur, Locatelli et Rabiot dans l’entrejeu. Si l’international aux 69 sélections (18 buts) serait prêt à quitter la Serie A pour retrouver la Premier League qu’il connaît depuis 11 saisons, ses revendications salariales ne feraient pas peur au Fonds d’investissement public saoudien, propriétaire des Magpies depuis quelques semaines. Une signature de choix avec un joueur expérimenté, qui pourrait permettre au NUFC d’être mieux équipé pour la suite de cette saison.

Xavi n’est pas encore l’entraîneur du FC Barcelone, mais beaucoup s’attendent à ce qu’il prenne la relève la saison prochaine (dont Marc Roca). La légende espagnole, cependant, a une liste de souhaits élevée :

Le FC Barcelone travaille à la signature de la légende du club Xavi comme nouvel entraîneur. Selon Mundo Deportivo, les patrons du club se rendront au Qatar après le match de première classe contre le Dynamo Kiev pour négocier le transfert avec Al Sadd. L’ancien joueur le plus performant des Catalans aurait déjà déposé une liste de souhaits avec le Barça, selon El Nacional. Xavi souhaiterait un transfert gratuit de Paul Pogba de Manchester United l’été prochain. L’attaquant du BVB Erling Haaland est également sur la liste et, selon les informations de SPORT1, peut changer pour un forfait de 75 millions d’euros cet été. Dani Olmo du RB Leipzig et le défenseur central Jules Koundé du Sevilla FC aimeraient également avoir Xavi dans son équipe. Cependant, compte tenu de la situation financière des Catalans, ces transferts ne sont guère réalistes.

C’est fou de considérer – si c’est vrai – que Xavi pense que le Barça peut se permettre tous ces joueurs compte tenu des problèmes financiers du club.

Ricardo Pepi, cible présumée du Bayern Munich et actuel attaquant du FC Dallas, dit qu’il veut jouer pour le Real Madrid à un moment donné :

Interrogé par 90min.com, l’attaquant international américain Ricardo Pepi, qui aura 19 ans le 9 janvier prochain, a dévoilé son rêve de rejoindre le Real Madrid, un jour : « Comme je l’ai dit à mes parents et à mon agent depuis le début, mon plus grand rêve est de jouer pour le Real Madrid. Avant d’arrêter de jouer au football, je veux faire partie de l’équipe des Blancos, pendant au moins trois ou quatre ans. Ce serait le meilleur absolu ». Actuellement en contrat avec le Dallas FC jusqu’en décembre 2026, le tueur à gages de la Major League Soccer, déjà interrogé par l’Atalanta, la Fiorentina et Wolfsburg, a récemment été lié à l’AC Milan ou à la Juventus.