Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Bremer SV ; Chelsea effrayé par les frais de transfert de Kingsley Coman; L’Inter Milan voulait Timo Werner ; Manchester United a poursuivi Joshua Kimmich; et plus!

Le Bayern Munich a écrasé Bremer SV dans le DFB-Pokal dans un match qui n’était pas exactement compétitif (enfin, duh!). Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Eric Maxim Choupo-Moting a été roi d’un jour. En termes simples, l’ancien PSG a pris les choses en main avec quatre buts. Jamal Musiala était un plaisir à regarder… comme toujours. Il a toujours l’air si confiant et comme s’il s’amusait. Son but de passe-et-go avec Choupo était énorme. C’était bon de voir Sven Ulreich faire une feuille blanche. Leroy Sane, Michael Cuisance et Corentin Tolisso avaient tous besoin des buts qu’ils ont marqués respectivement – ​​pour diverses raisons. Sane s’est beaucoup bagarré en première mi-temps. Il se bat définitivement sur le terrain. Il n’y a rien de pire pour un joueur talentueux que d’être à un point où il ne peut pas comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. C’est là qu’il semble que Sane en soit de nos jours. Sane jouer sur le côté gauche était également très intéressant. Son but était vraiment, vraiment sympa d’ailleurs. Tolisso a réalisé de bons runs agressifs dans la surface. C’est sans doute la partie la plus forte de son jeu et c’était formidable de le voir se déplacer de manière agressive et avec confiance. Atta guy à Malik Tillman pour avoir marqué. Bremer SV lui a facilité les choses, hein ? Bouna Sarr a également marqué – mais il ne s’est pas rendu service s’il essayait d’impressionner suffisamment un prétendant pour payer son plein salaire. Le Bayern doit regretter le jour où il a contracté Sarr. Je me demande à quel moment Bremer SV a eu cette dure dose de réalité dans laquelle ils étaient trop profonds ? C’était comme si Tanguy Nianzou avait mis du temps à démarrer, mais s’est finalement transformé en un effort stellaire. Niklas Süle a renfloué la ligne de fond à quelques reprises après qu’ils soient devenus bâclés – en particulier dans la défense homme contre homme. Je comprends… c’était une équipe de 5e division et ils n’ont jamais vraiment été une menace, mais c’était bien de voir Süle ne pas laisser les choses se déchaîner pendant qu’il était dans le match. C’est tôt, mais j’en suis déjà à la partie « Je veux voir Thomas Müller être plus égoïste » de la saison. J’ai l’impression qu’il y a encore tellement plus en lui, mais il s’en remet trop aux autres. L’équipe est juste meilleure quand Müller est une menace de but.

Je voulais juste remercier tout particulièrement quelques membres du personnel de BFW qui se sont mobilisés ainsi que beaucoup d’entre nous n’avaient plus de leur poche lorsque le jeu était en direct :

Miran Kostic a fait un travail d’enfer en couvrant les observations et les récompenses. Ineednoname a lutté contre une maladie pour apporter son mélange spécial de sarcasme sur le blog en direct. John Dillon l’a présenté avec une apparition en soulagement sur le compte Twitter (notre fan de A devrait juste se laisser pousser la moustache de Rollie Fingers après cette apparition de l’enclos des releveurs). Phillip Quinn pour l’aide à l’édition. Tous ceux qui ont aidé tout au long de la journée à gérer les problèmes de disponibilité.

Il a remporté un titre en Ligue des champions, mais Timo Werner n’a pas eu grand-chose d’autre depuis son arrivée au Chelsea FC. Il n’a pas mal joué, mais le club aux poches profondes ne fait qu’accumuler des attaquants au point qu’il devra éventuellement se débarrasser de deux ou trois très bons joueurs pour que les choses fonctionnent … Werner pourrait être l’un d’entre eux.

L’international allemand, cependant, essaie de se battre pour une place à Londres alors qu’il a rejeté un transfert à l’Inter Milan :

Cependant, la rumeur selon laquelle Chelsea cherchait à échanger Werner contre l’Atletico Madrid contre Saul Niguez n’était pas vraie :

Le Bayern Munich est extrêmement réticent à décharger Kingsley Coman cette saison et son prix demandé pour l’ailier français a même fait fuir le prétendant aux poches profondes du Chelsea FC :

Chelsea était intéressé par un transfert pour Kingsley Coman du Bayern Munich cet été, mais a été «effrayé» par les exigences du géant allemand. C’est selon SportBILD, qui dit que les champions de Bundesliga veulent un mammouth de 90 millions d’euros s’ils doivent sanctionner une vente. Coman est actuellement en train de négocier un contrat avec le Bayern, qui ne correspond pas encore vraiment à ce que recherche le joueur de 25 ans. Son contrat actuel expire en 2023, il n’y a donc pas de précipitation immédiate pour un nouvel accord, mais cela deviendra plus urgent l’été prochain lorsqu’il entrera dans la dernière année de son accord.

Il est difficile de comprendre ou de comprendre l’orientation stratégique du Bayern Munich avec Coman. Le Français veut se voir jouer un salaire haut de gamme, mais il est sujet aux blessures et a eu des problèmes d’incohérence.

Sans précipitation à vendre, il est facile de comprendre pourquoi le Bayern Munich voudrait garder Coman pour cette saison, mais il semble probable que les deux parties auront devant elles une série de négociations controversées l’été prochain si les Bavarois cherchent à prolonger le contrat de Coman.

