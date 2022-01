Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Gladbach ; Chelsea n’abandonne pas Sergino Dest du FC Barcelone ; Le Bayern ne poursuivra pas Donny van de Beek ; et plus!

Malgré mes espoirs, le Bayern Munich n’avait pas l’air bien contre le Borussia Mönchengladbach. Après une séquence d’ouverture forte, les Bavarois se sont effondrés… à part ? Endormi? Quoi qu’il se soit passé, ce n’était pas joli. Voici quelques frappeurs rapides sur le mess… euh, match :

Le stade vide, la neige, l’équipe réduite jouant pour le Bayern Munich… quelle scène. Il y avait une véritable intrigue et de l’excitation avant le match. L’une des choses que je voulais voir, c’était que les joueurs vétérans du Bayern Munich prennent le contrôle du match et je suis sorti déçu parce que – à part Robert Lewandowski et Thomas Müller – ils ont vraiment sous-performé. Serge Gnabry a une belle déchirure au début, mais Yann Sommer est venu gros pour Gladbach. Cela deviendrait un thème. Lewandowski a ouvert le score avec un but fantastique. La touche et la finition de Lewandowski étaient toutes les deux magnifiques et Thomas Müller a récolté une autre passe décisive. C’était vraiment un super objectif d’équipe. La joie ne durera pas trop longtemps, cependant. Florian Neuhaus a juste quelque chose de plus dans le réservoir contre le Bayern Munich, semble-t-il, car il a ajouté un autre but à son décompte contre Die Roten. C’était une belle finition de Neuhaus qui a capitalisé sur une panne défensive du Bayern Munich. La tête de Stefan Lainer a porté le score à 2-1 pour Gladbach. Sur les deux buts, Sven Ulreich était bien placé pour faire un jeu mais ne pouvait tout simplement pas faire les jeux. Ulreich a bien fait d’être juste dans le coup face à de si bonnes opportunités. Une fois que le but de Lainer est entré, les espoirs de voir un régime régulier des jeunes joueurs ont été anéantis. Le Bayern Munich allait devoir se battre et se frayer un chemin et il semblait manquer de… combat. Marcel Sabitzer ressemblait à un milieu de terrain central essayant de jouer l’arrière gauche. J’aime vraiment Sabitzer en tant que joueur, mais où et comment il s’inscrit dans la liste devient vraiment préoccupant. L’Autrichien ne ressemble tout simplement pas à lui-même – et n’a pas bougé depuis. Malik Tillman était un peu dépassé. Sommer et Lewandowski ont eu quelques accrocs dans le match. C’était un jeu intéressant du chat et de la souris. Dans la deuxième minute de prolongation de la première mi-temps, il semblait certain que le Bayern Munich allait nouer le match. Malheureusement, Lewandowski a décoché un tir à angle fermé qui a touché le deuxième poteau et a ricoché sur Müller, dont la tentative a été repoussée par un défenseur. Müller a eu des occasions en or aux 58e et 60e minutes, Lewandowski a frappé la barre transversale à la 62e minute. Peut-être plus que tout, le Bayern Munich a été extrêmement malchanceux. Je pense qu’il y avait des noix de muscade dans ce match que je ne peux me rappeler dans n’importe quel autre match depuis un bon moment. Musiala portant un kit avec le nom de Corentin Tolisso dessus a à peu près défini le match. Paul Wanner et Lucas Copado ont fait leurs débuts. Aucun des deux joueurs n’a eu la chance de faire grand-chose, mais c’était bien de voir des jeunes avoir une chance avec la première équipe. Sommer était formidable comme toujours. Joshua Kimmich était pour le moins rouillé. La vitesse de jeu et la conscience de Kimmich n’étaient tout simplement pas à la hauteur de son niveau habituel. Dans l’ensemble, c’est décevant. Je suis sûr que personne dans le club n’est content du résultat, mais même avec toutes les absences, les choses n’auraient pas dû paraître aussi décousues et agitées.

Le Chelsea FC pourrait tenter de convaincre Sergino Dest du FC Barcelone de faire l’amour à Londres :

Bien qu’il reste peu probable que Dest s’éloigne du Barça, Chelsea pourrait offrir au joueur et au club un bon package financier – quelque chose de bien plus que le Bayern Munich serait prêt à faire.

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide coup d’œil sur pourquoi Bayern Munich contre Gladbach est excitant (Spoiler : ça ne l’était pas !) Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.

Diego Costa emmènera ses talents au Brésil et jouera pour l’Atletico Mineiro :

Diego Costa a conclu un accord avec l’Atletico Mineiro pour résilier son contrat et se séparer avec effet immédiat. #transferts L’ancien attaquant de Chelsea et de l’Atletico Madrid sera désormais disponible en transfert gratuit. #Galo pic.twitter.com/oEytUus2hv – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 janvier 2022

Christian Falk a confirmé le précédent rapport de Sport Bild selon lequel le Bayern Munich ne poursuivrait pas le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek sur son podcast Bayern Insider :

Il n’y a pas de vérité dans les rumeurs liant Donny van de Beek au Bayern. Le milieu de terrain central n’est pas une position que le Bayern cherche activement à renforcer – il est considéré comme bien équipé. Un arrière droit et un renfort sur l’aile ont plus de priorité [Bayern Insider, @altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/pRjmHxVe4C – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 janvier 2022