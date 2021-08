Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Gladbach ; Florian Neuhaus ne donne pas d’indices sur l’avenir ; Kylian Mbappe du PSG au Real Madrid ?; Le Bayern a surenchéri pour Dodo ?; Un échange avec Arsenal impliquant Corentin Tolisso et Hector Bellerin ; et PLUS !

Le Bayern Munich a commencé sa campagne avec un match nul 1-1 durement disputé contre le Borussia Mönchengladbach. Il y avait du bon, il y avait du mauvais, mais c’était amusant – et surtout, la Bundesliga est de retour. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

J’étais ravi de voir la formation et la façon dont elle jouait ensemble. Il y a eu de très bons moments à différents moments du match. Gladbach a créé un problème dès le début. C’était incroyable de voir la qualité des occasions qu’ils ont générées dans les premières minutes. Alphonso Davies a forcé inutilement les choses plusieurs fois tôt et cela a coûté au Bayern Munich tôt sur le premier but de Gladbach. La passe initiale de Patrick Herrmann était parfaite et la passe tactile de Lars Stindl était fantastique. Alassane Plea a également enterré ce coup avec autorité. Peut-être que ces problèmes défensifs ne concernaient pas vraiment la ligne haute de Hansi Flick ? L’arrêt de Yann Sommer sur la tentative de volée de Robert Lewandowski à la 14e minute était excellent. Sommer est un étalon (évidemment). Donc, oui, les choses étaient très décousues au début pour les Bavarois. Le kit rouge n’est pas mon préféré, mais c’était mieux en live que sur les photos que nous avions vues. Je pense que Josip Stanisic s’est bien affirmé dans l’ensemble. Ce n’était pas parfait, mais le gamin n’a pas l’air dépassé. Il a fait de bonnes passes et d’énormes courses en avant. J’ai adoré son sang-froid et je suis prêt à commencer à penser qu’il peut être le remplaçant de Benjamin Pavard. Niklas Süle a réussi des dribbles efficaces et gourmands en espace depuis le défenseur central. Süle a également été très bon dans l’ensemble de la journée. Adi Hutter ressemble au vice-président des finances d’une start-up de la Silicon Valley. Davies a également commis une faute très paresseuse lorsque ses pieds ont stagné à la 22e minute. Ce fut un début très décevant pour le Canadien. Après que Dayot Upamecano ait dirigé le coup franc levé, cela a presque abouti à un autre but. Davies s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait – surtout offensivement – ​​mais son positionnement défensif et sa conscience ont besoin de beaucoup de travail. L’arrêt de Sommer à la 26e minute sur Lewandowski était en partie fortuit (Lewandowski aurait dû laisser cela aller à Thomas Müller) et en partie instinctif. Quoi qu’il en soit, encore un effort énorme. Leon Goretzka berçait absolument la chemise Schmedium. Goretzka a également connu une mauvaise première mi-temps. Il a parfaitement – ​​et par inadvertance – mis en place Lars Stindl, ce qui aurait pu être désastreux. Il était vraiment très pauvre au début, mais il s’est aussi amélioré au fur et à mesure que le match avançait. Joshua Kimmich était très, très bon ce jour-là.

| CONCENTRER Joshua Kimmich contre Gladbach : 105 touches

️ 1 aide

5 passes clés (la plupart)

↪️ 4/7 acc. croix (la plupart)

9/11 selon longues boules

75/84 acc. passe

⚔️ 2/3 duels au sol gagnés

️ 2/3 duels aériens gagnés

8.2 Évaluation de SofaScore Nouvelle saison, même Kimmich. #BMGFCB pic.twitter.com/wLAWUaxzxi – SofaScore (@SofaScoreINT) 13 août 2021

Leroy Sane a terriblement raté la 27e minute. Aïe. Cela aurait été un coup difficile de toute façon, mais cela aurait dû être mieux. Sommer a également contrecarré une tentative décente de Stanisic. Lewandowski le brisait absolument pour revenir et défendre tout au long du match. Quel joueur. Sane avait l’air, euh, très similaire à la saison dernière. Idem pour Serge Gnabry, terne. Le but de volée de Lewandowski dans le coin de Kimmich était incroyablement bon! Comment il a battu son défenseur sur place et positionné son corps était un manuel. Même Sommer n’a pas pu arrêter ça. Joe Scally était super pour Gladbach. Sane n’oubliera pas son nom de sitôt. Il a pu utiliser un positionnement supérieur pour contrecarrer Sane et Kingsley Coman à plusieurs reprises. Il était probablement épuisé après le match, mais quel effort ! Upamecano n’a pas fait de bons débuts, mais a été solide… jusqu’à l’arrivée de Marcus Thuram. Thuram lui a donné TOUTES sortes de problèmes. Süle et Lucas Hernandez seraient ma paire de défenseurs centraux de premier choix, c’est ce que je ressens depuis l’annonce de la signature l’hiver dernier. Musiala est toujours la meilleure aile de l’équipe. Gnabry et Sane n’étaient tout simplement pas impressionnants. Coman représentait au moins une menace quand il était là-bas. Sane et Gnabry sont tellement talentueux, mais on ne sait jamais quand ils vont se montrer. C’était un point mérité pour les deux équipes. On pourrait dire que Gladbach était en fait meilleur ce jour-là.

La star de Gladbach, Florian Neuhaus, n’a pas connu son meilleur match contre le Bayern Munich et est également discret sur ses projets futurs.

“Tout le monde sait que les choses peuvent arriver très vite dans le football, mais je m’attends à ce que je joue pour le Borussia cette saison”, a déclaré Neuhaus à Sportbuzzer.

Si le Bayern Munich réussissait à signer Marcel Sabitzer, on peut supposer qu’une poursuite de Neuhaus tomberait à l’eau.

Le timing semble étrange (si vrai), mais la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, se rapprocherait du Real Madrid :

Une autre semaine est dans les livres pour le Bayern Munich et quelle semaine ce fut.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’équipe ne prolonge officiellement le contrat de Joshua Kimmich, mais la rumeur selon laquelle le club poursuit Marcel Sabitzer aurait pu se heurter à un barrage routier.

Quoi qu’il en soit, voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Le chaos au milieu de terrain avec des prolongations de contrat potentielles pour Kimmich et Leon Goretzka, la poursuite de Sabitzer et la vente possible de Corentin Tolisso. Le cas curieux de Leroy Sane et pourquoi cette année est si importante pour Sane et Hasan « Brazzo » Salihamidzic – malgré le fait que l’ancien homme de Manchester City ne veuille pas être jugé sur ses buts ou ses passes décisives. La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Cela vient du champ gauche, mais le Bayern Munich et Arsenal pourraient-ils parler d’un échange impliquant Corentin Tolisso et Hector Bellerin? Euh… je suppose (mais je n’y crois pas) :

Arsenal et le Bayern Munich seraient en pourparlers sur un accord d’échange de choc impliquant Corentin Tolisso et Hector Bellerin. Selon Calciomercato, relayé par TuttoJuve, le Bayern Munich et Arsenal sont sur le point de parvenir à un accord sur un accord d’échange. Les champions d’Allemagne ont apparemment offert l’international français Corentin Tolisso, 27 ans, aux géants de la Premier League en échange d’Hector Bellerin dans l’autre sens. Cela semble être une manœuvre intelligente de la part du club bavarois, qui est à la recherche de Marcel Sabitzer. Mais pour signer le milieu de terrain du RB Leipzig, ils doivent décharger l’un des joueurs marginaux, Tolisso devenant une option idéale. Le Français était également lié à un déménagement à la Juventus, mais il semble qu’Arsenal soit actuellement la destination la plus probable.

Le Bayern Munich a été lié à Dodo dans le passé, mais pas récemment… n’est-ce pas ?

Peut être pas.

Selon le rapport ci-dessous, le Bayern Munich était prêt à soutenir Dodo, un arrière droit, plus tôt cet été :

Tottenham Hotspur a échoué avec une offre de 17 millions de livres sterling pour la star brésilienne du Shakhtar Donetsk, Dodo, selon Globo Esporte. Avec Shaktar rejetant cette offre d’emblée, la poursuite par les Spurs d’un arrière droit déchaîné est-elle morte comme le proverbial, vous savez, dodo? Pas nécessairement. Tottenham n’abandonnera pas si facilement, semble-t-il, les négociations entre les clubs se poursuivant au cours des dernières semaines de la fenêtre de transfert. Là encore, la sagesse d’offrir 17 millions de livres sterling – après que le champion de Bundesliga, le Bayern Munich, a mis 22 millions de livres sterling sur la table plus tôt cet été et a reçu la même réponse – est discutable.

Vous tous Tottenham… tous vous.