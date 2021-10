Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Gladbach ; Newcastle United lorgne Florian Wirtz, Kingsley Coman; L’ancien FC Barcelone incertain à propos d’Erling Haaland et de Kylian Mbappe ; et plus!

Le Bayern Munich a été battu par le Borussia Mönchengladbach.

C’était tellement mauvais, j’ai l’impression que nous devons publier le nom complet de Gladbach : Borussia Verein für Leibesübungen 1900 e. V. Mönchengladbach.

Je ne sais pas par où commencer, alors allons-y. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La ligne de fond du Bayern Munich était terrible. Je veux dire HORRIBLE. Dayot Upamecano a peut-être connu sa pire journée en tant que professionnel. Lucas Hernandez était au mieux négligent. Alphonso Davies était perdu. Benjamin Pavard allait bien… jusqu’à ce qu’il ne l’était pas. Niklas Süle et Josip Stanisic sont venus aider un peu, bien que Süle ait fait équipe avec Pavard pour une erreur qui a conduit à un but. Dans l’ensemble, c’était brutal. Regarder Breel Embolo abuser d’Upamecano n’était pas bon. Le Français semble avoir un problème avec les attaquants physiquement forts. C’est devenu un modèle qui n’augure rien de bon pour les futurs matchs. Le milieu de terrain du Bayern Munich n’était guère meilleur que la ligne de fond. Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’ont tout simplement pas regardé complètement « avec ça ». Les attaquants du Bayern Munich étaient également relativement édentés. Robert Lewandowski et Thomas Müller étaient lents. Leroy Sane et Serge Gnabry n’étaient pas affûtés. Ce n’était pas bon. C’était un match aussi frustrant que vous ne le verrez jamais et non pas parce que les joueurs étaient mauvais (ce qu’ils étaient), mais à cause du manque général d’énergie dont ils ont fait preuve du début à la fin. Ce match nécessitait que Jamal Musiala soit remplacé à la mi-temps. Cela ne s’est pas produit. Tout d’un coup, Musiala a dérivé dans un temps de jeu irrégulier. Malgré les récents succès de Sane et de Gnabry, l’équipe semble mieux fonctionner avec Musiala sur le terrain. Le Bayern Munich a immédiatement reçu un coup de poing au visage et n’avait rien dans le réservoir pour riposter. En fait, ils n’arrêtaient pas de baisser la garde, absorbant fenaison après fenaison. Cela dit, le Bayern Munch peut – et sera – être meilleur. Ce n’était qu’un écho sur le radar de cette saison. Un match ne définit pas une équipe ou un joueur. C’est décevant, mais pas quelque chose à renverser. Les fans du Bayern Munich devraient tenir compte de quelques mots du regretté Tom Petty :

Il est temps de bouger,

Il est temps d’y aller,

Ce qui m’attend, je n’ai aucun moyen de le savoir

Le Bayern Munich pourrait avoir une concurrence acharnée pour l’as du Bayer Leverkusen Florian Wirtz alors que Newcastle United se lancerait dans le mélange avec les Bavarois et Liverpool:

Florian Wirtz est l’un des talents les plus en vue d’Europe. Pas étonnant que de nouvelles perspectives pour le jeune de 18 ans soient nommées presque tous les jours. Selon les informations de SPORT1, il existe un accord selon lequel Bayer 04 – tout comme Kai Havertz 2020 – traitera toutes les offres intéressantes à la fois pour les joueurs et pour le club. Est-ce là que Newcastle United entre en jeu ? Comme le rapporte Sport Bild, Geoff Lockhardt, dépisteur du nouveau riche Sheikh Club, était assis dans les tribunes lors du duel entre Leverkusen et le 1. FC Köln. Mais comme des clubs comme le Bayern ou Liverpool espèrent également Wirtz à l’avenir, on peut se demander s’il considère Newcastle comme suffisamment sportif.

À l’heure actuelle, les rumeurs concernant chaque joueur majeur qui seraient envisagés par Newcastle United sont rapidement dissipés en raison du statut inexistant du club en Europe. Il suffit de deux ou trois joueurs pour saisir des offres énormes, cependant, pour inverser rapidement la tendance à un afflux vers un club riche.

Wirtz pourrait-il faire partie de ceux qui décident de bouger ? Peut-être, mais il pourrait y en avoir d’autres avant lui. Jetez un œil ci-dessous.

Alors que Newcastle United cherche à faire sensation, le nom de Gareth Bale du Real Madrid a été évoqué, mais le club de Premier League pourrait en fait envisager un joueur plus jeune – Kingsley Coman du Bayern Munich :

La superstar du Real Madrid, Gareth Bale, serait désireuse de voir son contrat au Bernabeu au milieu de l’intérêt du club de Premier League Newcastle United. Selon un rapport de la publication espagnole Defensa Central, Newcastle United a reçu un coup dur dans sa poursuite de Gareth Bale alors que la superstar galloise a l’intention de rester au Santiago Bernabeu jusqu’à la fin de son contrat. Pour l’instant, il semble que Bale ne bougera nulle part pendant la fenêtre de transfert de janvier. Quant à Newcastle, ils ont été liés à de nombreux autres joueurs de premier plan, dont la star du Bayern Munich Kingsley Coman.

L’ancien joueur du FC Barcelone Albert « Chapi » Ferrer ne voudrait pas d’Erling Haaland du Borussia Dortmund ni de Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain en Catalogne :

Des déclarations qui peuvent surprendre. Dans une interview accordée au Mirror, l’ancien joueur du FC Barcelone Albert « Chapi » Ferrer a évoqué l’actualité des Blaugrana et notamment les besoins offensifs de l’équipe après les départs de Luis Suarez, parti pour l’Atlético Madrid l’an dernier, et Lionel Messi, au Paris Saint-Germain depuis cet été. Et selon lui, pour remplacer les deux Sud-Américains, ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland n’auraient le profil adéquat pour s’adapter à ce FC Barcelone : « Je pense que Barcelone peut se battre pour les titres même maintenant, mais je pense qu’ils ont besoin d’un attaquant pour faire la différence. Si vous regardez les grands clubs, la plupart d’entre eux ont un meilleur attaquant qui marque 20 buts chaque saison et c’est quelque chose qui manque au Barca. Je ne dis pas que Mbappé et Haaland ne s’intégreraient pas, mais ils pourraient ne pas jouer au football avec lequel ils sont à l’aise. Ils ont besoin d’un attaquant, mais vous devez faire attention au type d’attaquant dont vous avez besoin, compte tenu des circonstances et de la philosophie du club », a-t-il déclaré au tabloïd anglais.

Le FC Barcelone aura un look différent lorsqu’il rencontrera le Bayern Munich en décembre. Le club a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur :

Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première – FC Barcelone (@FCBarcelona) 27 octobre 2021

Une autre semaine s’est écoulée et il y a encore plus de nouvelles du Bayern Munich à raconter. Bien sûr, le plus important est la façon dont Joshua Kimmich s’est révélé non vacciné, créant une fracture massive dans la base de fans du Bayern. Nous ne pouvons pas consacrer un podcast entier à cela, mais nous en avons discuté ainsi que de nombreux autres sujets pertinents pour le club et le football allemand en général.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Pourquoi El Clasico a perdu de son éclat et pourquoi vous devriez plutôt regarder la Bundesliga. Pourquoi les fans allemands ne semblent pas se détester comme le font les fans du Real Madrid et de Barcelone. Comment la Bundesliga est commercialisée en Inde maintenant, avec ACTUAL PUNDITRY ! De la place pour améliorer le marketing, surtout par rapport à la Premier League. Samrin intimide INNN pour qu’il se souvienne de trois joueurs de Bielefeld/Mainz. La catastrophe de la Ligue des champions de l’Allemagne en Europe. Un débat Haaland vs Lewandowski ! Comment Thomas Muller va au Bayern comme un gant. La décision vaccinale de Joshua Kimmich (dernier tiers du podcast).