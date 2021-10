Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Hoffenheim ; Le Real Madrid prévoit des mouvements pour Erling Haaland, Mo Salah et Kylian Mbappe; Sébastien Haller de l’Ajax au Borussia Dortmund ?; et plus!

Le Bayern Munich a continué à rouler et a battu Hoffenheim 4-0 dans un effort complet. Pas de Julian Nagelsmann, pas de problème apparemment. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le Bayern Munich continue d’être un mastodonte. Mon gars Phillip Quinn a compilé ces chiffres sur la qualité des Bavarois : 12 victoires, 1 nul, 1 défaite, 60 buts marqués, 9 buts encaissés. Le onze de départ du Bayern Munich était intéressant et cela a fonctionné. Omar Richards a eu beaucoup de temps de jeu pour vraiment le premier dans un vrai match et a profité de son opportunité. Jamal Musiala a commencé et Marcel Sabitzer aussi. Musiala était très bon (comme d’habitude) en jouant un rôle d’itinérance. Musiala a obtenu une passe décisive sur le but de Serge Gnabry à la 16e minute. Sabitzer, quant à lui, a connu son meilleur match en tant que Bayern Munich et commence à avoir l’air un peu plus à l’aise dans son nouvel environnement. C’est cependant le but de Robert Lewandowski qui a volé la vedette. Thomas Müller a utilisé toute son expérience et sa ruse pour empêcher Chris Richards de prendre le ballon et a poussé une passe à Lewandowski, qui a déclenché une fusée absolue : les remplaçants Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman ont terminé le score. Dayot Upamecano a été crédité d’une passe décisive sur les deux, bien que sa passe décisive sur le but de Choupo ait été plus chanceuse que l’habileté (car elle a dévié de son corps). Le pressing du Bayern Munich a été un facteur important dans la victoire alors que les Bavarois bourdonnaient partout à Hoffenheim. TSG1899 n’avait rien à offrir pour éloigner le Bayern Munich. J’aime Jacob Bruun Larsen, Florian Grillitsch et Chris Richards, mais le Bayern Munich était tout simplement écrasant ce jour-là. Oliver Baumann a été bon dans la défaite contre Die Kraichgauer, mais a passé la majeure partie du match sous la contrainte. Dans l’ensemble, ce n’était qu’un autre excellent effort pour le Bayern Munich.

Le Borussia Dortmund envisage de ramener l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort Sébastien Haller en Bundesliga. Haller, qui a quitté Die Adler en faveur de West Ham United en 2019, est maintenant avec l’Ajax et ressemble à un remplaçant potentiel d’Erling Haaland la saison prochaine :

Sébastien Haller est l’un des attaquants les plus en forme de toute l’Europe en ce début de saison car il est dévastateur dans l’attaque de l’Ajax Amsterdam, cela a incité plusieurs grands clubs à se tourner à nouveau vers lui pour renforcer leurs équipes respectives. L’un des clubs qui lui a montré le plus d’intérêt est le Borussia Dortmund, qui cherche déjà des alternatives au cas où Erling Haaland finirait par quitter le club lors du prochain marché estival. Comme le dit ‘Calciomercato’, le footballeur franco-ivoirien est à l’ordre du jour de l’équipe allemande car ils sont conscients qu’il peut être un footballeur qui peut faire oublier Haaland en cas de départ du Norvégien puisqu’il est un attaquant avec beaucoup de but qui a subi un énorme changement à l’Ajax par rapport à la performance qu’il avait à West Ham United il y a des saisons. Rappelons que Haller a déjà joué en Bundesliga et depuis qu’il a été dans les rangs de l’Eintracht Francfort deux saisons au cours desquelles il a enflé pour marquer des buts, le Borussia le tient en haute estime.

J’aime toujours les kits Mainz 05 Carnival :

RI prévoit-il un transport multi-joueurs cet été ? Si l’on en croit un rapport, le Real Madrid envisage un parcours estival qui pourrait inclure les acquisitions de Haaland, de la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe et de Mo Salah de Liverpool :

Son rival catalan, le FC Barcelone, est stupéfiant en Liga – et en Ligue des champions – à la fois sportivement et financièrement. La rumeur s’est propagée non seulement à Madrid, mais aussi au FC Bayern. Le «royal» veut maintenant apparemment utiliser l’avantage concurrentiel et utiliser un transfert pour le présenter à son rival de la ville, l’Atlético Madrid. Il n’y aurait pas d’autre explication à une attaque aussi radicale, telle qu’elle est esquissée dans les reportages des médias anglais. L’un après l’autre : L’accent devrait être mis sur Kylian Mbappé (PSG) et l’omniprésent Erling Haaland (Borussia Dortmund). Tous deux devraient s’installer dans la capitale espagnole selon les idées des Madrilènes. Combien de centaines de millions d’euros cela coûtera en termes de frais de transfert, de salaires de joueurs et de bonus pour les consultants peut difficilement être imaginé par un citoyen normal. A ne pas oublier : Mohamed « Mo » Salah, superstar de Jürgen Klopp au Liverpool FC, sera également de la partie.

Le Real Madrid chercherait à financer cet ensemble massif de mouvements en utilisant un transfert gratuit de Mbappe et en vendant Eden Hazard.

Une autre semaine est dans les livres et le Bayern Munich l’a rendu excitant comme toujours.

Les Bavarois ont écrasé à la fois le Bayer Leverkusen (Bundesliga) et Benfica (Ligue des champions), ont perdu Alphonso Davies sur une blessure mineure, ont vu Leon Goretzka tomber malade et ont découvert que Julian Nagelsmann avait été testé positif pour COVID-19. Alors, oui, certaines choses ont définitivement baissé.

Le FC Barcelone pourrait ne pas avoir les mêmes objectifs ambitieux pour sa fenêtre de transfert d’été que le Real Madrid. En fait, le Barça pourrait viser l’acquisition du milieu de terrain de Manchester United Nemanja Matic :

Le FC Barcelone a apparemment l’œil sur Nemanja Matic de Manchester United. Le joueur de 33 ans est très populaire auprès des Catalans et pourrait hériter des stars du milieu de terrain Sergi Roberto et Sergio Busquets, dont les contrats expireront respectivement à l’été 2022 et 2023. Comme l’a rapporté le Sun, les responsables du Barça espèrent pouvoir signer le vétéran pour près de onze millions d’euros après l’expiration de son contrat avec Manchester en juin 2023. Si le Serbe ne prolonge pas cela, le club pourrait au moins percevoir un petit transfert de cette manière. . À Man United, Matic a jusqu’à présent gagné environ 166 000 euros par semaine – une aubaine par rapport aux 241 000 que Sergio Busquets collecte actuellement auprès du meilleur club espagnol en difficulté. Après trois années couronnées de succès, le polyvalent défensif n’est qu’un joueur supplémentaire cette saison et a du mal à gagner du temps de jeu dans le milieu de terrain de premier plan des Red Devils. Au total, le Nemanja Matic compte 165 matchs toutes compétitions confondues pour les champions du record d’Angleterre.