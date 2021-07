Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre l’Ajax ; Le Bayern Munich veut Timo Werner de Chelsea ; Liverpool échoue sur 100 millions d’euros à la Juventus pour Federico Chiesa; Manchester City patiente avec Harry Kane ; et plus!

Le Bayern Munich a obtenu un match nul 2-2 avec l’Ajax dans ce qui était un match très divertissant – en ce qui concerne les matchs amicaux de pré-saison. Nous en apprenons un peu plus sur Julian Nagelsmann et les jeunes joueurs sur le campus tout au long de la semaine. Voici quelques frappeurs rapides sur ce que nous avons vu dans le match :

Le Bayern Munich s’est démené défensivement pendant la majeure partie de la première mi-temps. Bouna Sarr, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou et Josip Stanisic ont parfois laissé des trous devant Sven Ulreich. Dans l’ensemble, même s’ils étaient assez solides et n’ont commis aucune erreur flagrante. Même en accordant deux buts, les défenseurs ont obtenu des notes de passage. Ulreich, bien sûr, a commencé le désordre qui a conduit au premier but avec une mauvaise passe. Il a cependant réalisé d’excellents arrêts dans la dernière ligne droite pour préserver le match nul. Omar Richards commencer plus haut sur le terrain était intéressant et probablement un peu un essai pour voir s’il était une possibilité s’il pouvait être considéré pour aider à remplir le rôle de quatrième ailier. Richards aurait dû enterrer une opportunité en première mi-temps et ne pas avoir assez de puissance sur une autre qui aurait également dû être un but. Il semble qu’il ait de bonnes compétences et du talent avec lequel travailler, mais sa finition est très grossière. Le Bayern Munich a eu du mal à se connecter offensivement au début, mais il est devenu plus à l’aise de travailler ensemble au fur et à mesure que le match avançait. Aucun des problèmes que nous avons vus du Bayern Munich n’était surprenant ou inattendu en mélangeant autant de nouveaux et/ou de jeunes joueurs dans le mélange. C’était une excellente mise en place de Sarr sur le but d’Eric Maxim Choupo-Moting. Michael Cuisance a maintenu le jeu en vie avec un jeu de fente sur le ballon pour trouver Sarr. Pour Sarr et Cuisance, ce jeu a semblé stimuler les deux joueurs dans de meilleurs efforts à partir de ce moment-là. Torben Rhein n’a pas l’air déplacé de jouer à ce niveau. Sa passe décisive sur le fantastique but de la tête de Nianzou était superbe. Cet enfant peut jouer. La tête de Nianzou était d’ailleurs spectaculaire. Armindo Sieb a connu de bons moments, mais n’a pas eu autant d’impact dans ce match qu’il l’a été la semaine dernière… mais ça va. Sieb a encore montré beaucoup d’habileté et de faim et – avec Rhein – a été extrêmement impressionnant. L’échec de Joshua Zirkzee juste avant la mi-temps était vraiment inexcusable. Il n’avait aucune raison d’être aussi arrogant, même dans un “un contre aucun”. Le défenseur de l’Ajax Perr Schuurs a simplement fait le jeu avec une volonté pure et en profitant de la prise de décision téméraire de Zirkzee. La honte de ce jeu est que Zirkzee se débrouillait plutôt bien avant ce point et était correct dans l’ensemble. Comme notre propre Phillip Quinn l’a écrit, cependant, cette pièce était tout ce dont tout le monde se souviendra de la performance de Zirkzee dans ce match. Cuisance était très bonne le jour et très active. Il a eu quelques jeux qu’il aimerait sûrement reprendre, mais c’était un progrès pour le milieu de terrain. J’ai adoré l’intrépidité de la deuxième unité du Bayern Munich. Ils étaient amusants, essayaient des choses et étaient agressifs pour aller de l’avant. Cela n’a pas toujours été facile pour eux, mais ils ont fait grand usage de leur opportunité collective.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Selon un rapport de Football Insider, ils ont une source qui déclare que le Bayern Munich va tenter de faire venir Timo Werner du Chelsea FC :

Le Bayern Munich a pour objectif de signer l’attaquant de Chelsea Timo Werner, Football Insider peut révéler en exclusivité. Les géants de la Bundesliga sont à la recherche d’un avant-centre capable de couvrir et de concurrencer Roman Lewandowski et éventuellement de le remplacer. Une source allemande a déclaré à Football Insider que le Bayern avait un “intérêt concret” à attirer Werner, 25 ans, de Stamford Bridge cet été. Le nouveau manager Julian Nagelsmann est un grand admirateur de l’international allemand et le connaît bien depuis leur passage au RB Leipzig. Chelsea est prêt à décharger sa signature de 2020 de Leipzig, comme ce site l’a révélé pour la première fois le 10 mars. Un retour dans son pays natal est une option sérieuse pour Werner et un déménagement au Bayern plairait certainement.

Nous pensions que ce serait une semaine relativement morte pour Bayern Munich nouvelles, mais nous étions bien loin.

Non seulement nous avons vu des nouvelles absolument folles concernant les négociations en cours du club avec certains joueurs vedettes, mais nous avons reçu une bonne dose de nouvelles “Robert Lewandowski s’apprête à partir” qui nous a fait penser que c’était encore une fois 2018. Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons à votre disposition :

Un aperçu du rapport Sport Bild détaillant les problèmes liés aux négociations contractuelles du Bayern Munich avec Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Kingsley Coman. Comment l’accord de Leroy Sane à partir de 2020 joue dans ce gâchis. Robert Lewandowski étant à nouveau lié à tous les grands clubs avec de l’argent.

Apparemment, le Bayern Munich et Chelsea ne sont pas les seuls clubs à avoir échoué – prétendument – ​​à faire une offre pour la Juventus tar Federico Chiesa. Entrez à Liverpool :

Repubblica rapporte que Liverpool a fait tomber une offre de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling / 118 millions de dollars) pour l’ailier de la Juventus Federico Chiesa. L’international italien a joué pour son pays lors de leur triomphe à l’Euro 2020 et est maintenant recherché par les poids lourds de la Premier League.

Si vous cherchez à compléter votre entraînement et que vous avez toujours voulu transpirer avec un Bayern Munich, @FCBayernEN a ce qu’il vous faut :

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, a reconnu que le milieu de terrain Denis Zakaria voulait passer à autre chose. Zakaria était lié au Bayern Munich la saison dernière :

Denis Zakaria (contrat jusqu’en 2022, PAS de clause libératoire) & ses agents poussant pour un transfert. Le directeur de @borussia Sport, Max Eberl : « Denis nous a clairement fait savoir qu’il voulait faire un changement cet été. » Le milieu de terrain suisse de 24 ans veut jouer en Premier League. ⚫️ @SPORT1 – Patrick Berger (@berger_pj) 24 juillet 2021

Il semble que Manchester City ne soit pas pressé de payer trop cher pour Harry Kane de Tottenham Hotspur :

Manchester City serait heureux d’attendre que Tottenham baisse son prix demandé pour Harry Kane, alors que l’équipe de Pep Guardiola poursuit le skipper anglais, selon The Sun. Les Spurs espèrent que Manchester United pourrait déclencher une guerre d’enchères pour les services du joueur, même s’ils continuent de souligner qu’il ne quittera pas le nord de Londres cet été. Le désir de Kane de se déplacer à la recherche d’argenterie et un besoin d’argent de transfert peuvent cependant forcer le déménagement à la fin – et City se contente d’attendre un prix inférieur aux 160 millions de livres sterling (220 millions de dollars) actuellement fixés comme son prix.

Si City parvient à conclure cet accord, il paiera probablement encore trop cher … mais pas autant que le montant insensé que Tottenham souhaite.

Comme la plupart des gens le savent maintenant, le club gallois Wrexham AFC appartient en partie à la star de It’s Always Sunny à Philadelphie Rob McElhenney et Deadpool lui-même Ryan Reynolds. Pour suivre les racines réelles de McElhenney à Philadelphie, le club présentera une couleur verte inspirée des Philadelphia Eagles pour son kit extérieur cette saison à venir :