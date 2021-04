Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen; La liste des entraîneurs du Bayern comprend Naglesmann, Allegri, Mourinho, Glasner, Löw, Rangnick, Ten Hag, Van Bommel et Wenger; plus PLUS!

Le Bayern Munich a largement dominé le Bayer Leverkusen dans une victoire 2-0. Les Bavarois n’ont jamais été vraiment menacés et ont envoyé Die Werkself assez proprement. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le Bayern Munich a été absolument dominant dès le départ. Le démarrage rapide était extrêmement impressionnant à voir. Jouant sur un court repos, les joueurs du Bayern Munich semblaient beaucoup plus énergiques qu’ils ne l’avaient fait samedi. L’équipe aurait peut-être retrouvé ses jambes après un calendrier aussi rigoureux. Les buts du Bayern en première période étaient vraiment sympas. La passe de David Alaba à Thomas Muller a donné lieu à une tentative de tir que Lukas Hradecky a bloquée. Eric Maxim Choupo-Moting, cependant, a frappé à la maison son suivi pour la tête tôt. L’explosion de Joshua Kimmich dans le coin le plus éloigné était également excellente. Le Bayer Leverkusen pouvait difficilement se permettre à Kimimich ce genre de temps et d’espace et le joueur de 26 ans les a fait payer puissamment. Kimmich était magistral ce jour-là. Quelle performance. Alphonso Davies, qui s’était disputé ces derniers temps, avait l’air bien mieux contre le Bayer Leverkusen qu’il ne l’avait fait à tout moment récemment. La pièce de Jamal Musiala est si mature pour son âge. Il a déjà choisi certaines des nuances subtiles du positionnement flottant du Bayern Munich parmi les quatre premiers joueurs. Il a dérivé dans des poches d’espace avec aplomb et a clairement gagné la confiance de Flick pour le faire. Kingsley Coman, quant à lui, paraissait parfois plus vivant, mais pas tranchant. Je dirais qu’il est temps de lui donner un match complet et peut-être quelques jours d’entraînement. Quelque chose ne va pas avec le Français à ce stade. David Alaba a également réalisé un très bon effort. Malgré tous ses hauts et ses bas cette saison, Alaba est absolument un joueur précieux et fera bien avec le Real Madrid (si le rapport est vrai). Manuel Neuer était génial et s’est occupé de tout ce qui se présentait à lui (ce qui n’était certes pas beaucoup). Leon Goretzka a besoin de secouer un peu de rouille. Goretzka avait l’air d’essayer de rattraper la vitesse du jeu par moments. Je prévois qu’il reviendra à la normale d’ici le week-end. Je suis convaincu à 100% que Leroy Sane a besoin de temps d’arrêt. Il n’a pas l’air bien et sa confiance semble ébranlée. Sa forme de tir est également désactivée et crée tellement de tentatives par avion. Jerome Boateng faisait des hauts et des bas. Je vais dire ceci … Je vais manquer de regarder l’entraîneur de Hansi Flick. Son influence positive sur tant de joueurs avait été un vrai régal à regarder. Voici l’espoir qu’il puisse avoir la même influence sur l’Allemagne qu’il l’a fait avec le Bayern Munich.

Le rapport indiquant que David Alaba avait signé un accord avec le Real Madrid a été rompu pendant le match du Bayern Munich, mais Flick a déclaré après le match que le défenseur autrichien ne lui avait rien mentionné:

“Il ne m’a encore rien dit”, a déclaré Flick. «Vous pouvez m’en dire beaucoup à ce sujet. Il me dira le moment venu.

Selon le journaliste en chef de Sport Bild, Christian Falk, le Bayern Munich et Tottenham Hotspur devraient se battre contre le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann:

Sauf une sorte de contrariété, il semble que le Bayern Munich serait le favori pour amener Nagelsmann.

En plus de Nagelsmann, le Bayern Munich aurait examiné de près le patron de l’Ajax Erik Ten Hag et Mark Van Bommel, qui est entraîneur adjoint de l’équipe nationale des Émirats arabes unis.

Fait intéressant, certains autres noms de la liste sont assez familiers: Massimiliano Allegri, José Mourinho, Oliver Glasner, Joachim Löw, Ralf Rangnick et Arséne Wenger:

Alors que dans des discussions avancées présumées avec l’actuel manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, les hauts gradés du Bayern Munich, selon Sky Sport Deutschland, examinent l’entraîneur-chef de l’Ajax Erik ten Hag, ainsi que l’ancien joueur de leur Mark Van Bommel. En outre, d’autres noms énumérés dans le même de remplacer Hansi Flick sont: Massimiliano Allegri, José Mourinho, Oliver Glasner, Joachim Löw, Ralf Rangnick et Arséne Wenger.

Tout cela ressemble à un écran de fumée. Je pense que Nagelsmann est le seul – et le seul – candidat qui compte pour le Bayern Munich.

Dans la bataille de Hansi Flick contre Hasan «Brazzo» Salihamidzic, il semble que de nombreux fans (au moins 21 000 qui y apposeraient leur nom) préféreraient que le Bayern Munich limoge Brazzo au lieu de laisser Flick marcher:

Les supporters du Bayern Munich ont lancé une pétition “pro Hansi Flick, Brazzo raus”. La pétition demande au club de s’engager à long terme à Flick en tant qu’entraîneur-chef et à limoger Hasan Salihamidzic à la tête du sport s’il ne démissionne pas de son propre chef. La pétition compte plus de 21 000 signatures. ✍️ pic.twitter.com/r6adKWFp4h – DW Sports (@dw_sports) 20 avril 2021

Je suis pro-Flick. Sera toujours. Cela ne veut pas dire que je n’aime pas ou ne respecte pas Hasan «Brazzo» Salihamidzic, mais j’accorde une grande valeur aux entraîneurs … en particulier aux entraîneurs qui montrent la capacité de fondre une équipe.

Gary Lineker fait partie des nombreux experts louant le Bayern Munich pour sa position en évitant la Super League européenne (vous savez, avant qu’elle n’explose):

Hoffenheim sait qu’il a un joyau au Bayern Munich, Chris Richards et Achtzehn99 vont essayer de lisser Richards autant que possible pour le convaincre de rester plus longtemps – ou de manière permanente:

Je l’ai dit un million de fois, mais j’étais convaincu sur Richards la minute où je l’ai vu monter sur le terrain à Philadelphie contre la Juventus. Ce gamin aurait dû être au moins un peu nerveux, mais a joué comme s’il avait pris le terrain avec Arjen Robben, Javi Martinez et Franck Ribéry pendant des années.

Parfois tu sais juste … et parfois même une drogue comme moi a raison.