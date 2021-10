Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen ; Le Real Madrid, le PSG et Liverpool parlent de la décision de Robert Lewandowski; La liste de souhaits de Madrid comprend Erling Haaland, Kylian Mbappe et d’autres; Super Mario partout ; et plus!

Le Bayern Munich a écrasé le Bayer Leverkusen lors d’un duel entre les meilleures équipes de Bundesliga. Dans un match qui était censé être serré, ça a fini par être tout sauf. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Abordons la grande question qui préoccupe tout le monde… Robert Lewandowski est-il heureux maintenant ? Nous savons tous comment Bunk Moreland de The Wire poserait cette question – avec un sourire narquois bien sûr : « Tu es heureux maintenant, b!tc% ? » Bien sûr, Lewandowski est satisfait du doublé, mais probablement un peu amer, il n’a pas réussi un tour du chapeau. C’est pourtant ce qui le rend formidable. Quel interprète. Quel joueur. Le tueur à gages polonais était magistral. L’exécution du Bayern Munich sur le coup franc qui a marqué le premier but de Lewandowski était superbe. Joshua Kimmich a trouvé Dayot Upamecano loin du deuxième poteau et la redirection du défenseur vers le Hitman polonais était excellente. C’est exactement le genre de but que de nombreux attaquants trouvent le moyen de rater. Pas Lewandowski. Pourtant, même avec cette avance précoce, le Bayern Munich était loin d’être à son meilleur. Ils étaient parfois agités et bâclés… cela n’a cependant pas duré longtemps. Les Bavarois ont finalement réalisé l’un de leurs efforts les plus complets et les plus dominants de la saison. Il semblait que le Bayern Munich était incroyablement amplifié. La presse de l’équipe était très active… peut-être plus que certains autres matchs que nous avons vus cette saison. Sérieusement – et je vous donne toute permission – donnez-moi les mains si jamais vous me voyez faire ça lors d’un match… ou n’importe où en public : le tir de Leroy Sane à la 19e minute était très effronté et a failli rentrer… sinon pour ce post embêtant. À ce stade du match, le Bayern Munich étouffait Leverkusen. Je suis sûr que Leon Goretzka veut sa tentative à la 22e minute. C’est un tir que le milieu de terrain enterre normalement. Alphonso Davies a été brillant en dribble pour aspirer la défense alors qu’il inscrivait le deuxième but de Lewandowski. Vous ne pouvez tout simplement pas laisser à Lewandowski un morceau d’espace. Le but de déviation de Thomas Müller sur la tentative de tir de Niklas Süle était plutôt soigné (et peut-être un peu chanceux). Müller avait l’air revigoré là-bas, ce qui était vraiment bon à voir. Avec un emploi du temps aussi chargé à son âge, il est toujours délicat de gérer ce type de charge de travail. Quelques secondes plus tard, Müller a parfaitement préparé Serge Gnabry pour le quatrième but de l’équipe. C’était une course brillante de Gnabry et juste une passe formidable de Müller. L’effort qui a déclenché le salaire, cependant, a été le pressage incessant de Leroy Sane. Le Bayer Leverkusen était complètement énervé à ce stade et un rapide va-et-vient de Gnabry et Goretzka a permis au Bayern Munich de marquer le cinquième but en première mi-temps. Je pense que ce match a été le meilleur effort de Kimmich et Goretzka pour travailler ensemble au milieu de terrain. Leur temps ensemble était dominant. Goretzka semblait jouer plus haut sur le terrain que ce que nous avons l’habitude de voir. Le taux de travail défensif du Bayern Munich était vraiment hors des charts. Süle était excellent. Quel match du grand homme ! Cela a été une excellente campagne pour l’international allemand jusqu’à présent. Toute la ligne arrière était vraiment exceptionnelle ce jour-là. C’était juste une performance dominante aux deux extrémités du terrain. Florian Wirtz et Patrick Schick pourraient être un combo très mortel avec un peu plus de temps ensemble. Je ne sais pas ce que Bayer Leverkusen retire de cet effort. Au début du match, ils allaient coup pour coup, mais perdaient. Ensuite, le Bayern Munich les a juste submergés avec un barrage avant que les choses ne se rétablissent en seconde période pour Die Werkself. Au minimum, Leverkusen a appris qu’il lui restait encore du chemin à parcourir pour rattraper le Bayern Munich.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Avec le mot de Robert Lewandowski frustré au Bayern Munich, les vautours tournent en rond. Plus précisément, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool :

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski est l’un des meilleurs joueurs du monde et 2022 pourrait être l’année où nous le verrons changer de club depuis qu’il a quitté Dortmund pour rejoindre le géant allemand. Le Polonais est l’un des mieux placés pour remporter le Ballon d’Or, ce qu’il aurait déjà réalisé en 2020, sans aucun doute, si le prix avait finalement été décerné. Il y a maintenant trois équipes qui rêvent de reprendre le pouvoir de la star polonaise. – Manchester City : Guardiola’s City a besoin d’un « 9 » de qualité qui se combine avec la grandeur de l’équipe bleue et Lewandowski est fait pour lui. Un attaquant qui tombe amoureux de l’entraîneur catalan, qui le connaît parfaitement et sait qu’il n’est pas seulement un buteur, mais qu’il est aussi un joueur qui s’intégrerait parfaitement dans son football. City a aussi la solvabilité de proposer une belle somme qui pourrait satisfaire le Bayern. – Real Madrid : Il y a quelques heures, on savait aussi que le footballeur polonais se serait offert au club blanc. Il est vrai que la star de l’équipe bavaroise a sonné pour Madrid à plusieurs reprises et cela pourrait être l’année où ils ont repris ses services, même s’il devrait s’inscrire dans une aliénation dont Karim Benzema ne peut se passer. – Liverpool : Compte tenu du départ possible de Salah, qui est en pleine reconduction ainsi que des spéculations, Lewandowski pourrait être celui qui ne perdrait pas le but et la qualité que l’Egyptien apporte aux « rouges ». Bien que ce soient des joueurs très différents, les deux sont très importants offensivement et il a l’aval de Klopp, qui saluerait l’arrivée du Polonais.

L’avenir de Lewandowski est peut-être incertain, mais il reste à voir s’il veut réellement quitter le Bayern Munich.

Le Bayern Munich est revenu dans l’action de Bundesliga ce week-end, mais le club a eu plus que quelques grandes histoires – et nous n’allons même pas trop loin dans la convocation de Lucas Hernandez en Espagne pour y faire face à une peine de prison.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif des progrès de l’Allemagne sous Hansi Flick. Plus de bruit autour de l’avenir incertain de Niklas Süle en Bavière. La rumeur de l’effondrement de Robert Lewandowski et pourquoi cela a probablement au moins une certaine validité. Le front office du Bayern Munich examine ce qu’il faudrait pour faire venir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

En parlant de Los Blancos, la liste complète des courses du Real Madrid est assez… ambitieuse :

Le Real Madrid est actuellement le seul club en Europe avec plus de rumeurs de transfert que Newcastle United. Selon « As », le « royal » veut être très gros sur le marché des transferts l’été prochain : ► Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) ► Erling Haaland (Borussia Dortmund) ► Raheem Sterling (Manchester City) ► Robert Lewandowski (Bayern Munich) ► Paul Pogba (Manchester United) ► Antonio Rüdiger (Chelsea FC) ► Franck Kessié (AC Milan)

Cela ne signifie pas nécessairement que le Real Madrid va essayer d’acheter tous ces joueurs, mais va probablement au moins chercher à voir ce qu’ils peuvent faire fonctionner.

Mario Götze a rencontré quelques fans inspirés de Nintendo :

West Ham United est sur le point de signer l’ancien joueur de l’académie de Chelsea Emran Soglo, qui a fait un essai avec le Bayern Munich l’été dernier :

West Ham United pourrait être sur le point de recruter la starlette adolescente Emran Soglo, qui a presque signé pour les géants européens du Bayern Munich cet été. David Moyes a clairement indiqué qu’il voulait construire West Ham autour de jeunes talents affamés. Et les Hammers ont remanié leur philosophie de recrutement au cours des 18 derniers mois, avec un accent renouvelé sur les jeunes. West Ham a recruté une multitude de jeunes joueurs qui, selon le club, se révéleront être de bonnes affaires.