Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund ; La Juventus sortira probablement contre Corentin Tolisso; Liverpool sur Renato Sanches ; Manchester United veut Eduardo Camavinga ; et plus!

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont liés pour une bataille intense dans la DFL-Supercup, qui a vu les Bavarois repartir avec une victoire impressionnante – et durement disputée – 3-1 sur l’équipe locale. Voici quelques frappeurs rapides sur la première victoire de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur du Bayern Munich :

Nagelsmann est retourné au puits avec son alignement de côté en utilisant Kingsley Coman pour Leroy Sane et cela a bien fonctionné. Il y avait une bonne pression tout au long, à l’exception d’une partie de la seconde mi-temps que le Borussia Dortmund a dominé juste avant de marquer son but. Coman, bien sûr, a fini par quitter le match tôt avec une blessure. Le jeu de pressing du Borussia Dortmund était fort et a définitivement énervé le Bayern Munich au début, mais les Bavarois ont commencé à mieux le gérer au cours du match. Serge Gnabry a inexplicablement fluffé un énorme changement à la 6e minute où il aurait pu faire à peu près n’importe quoi d’autre que ce qu’il a fait. Gnabry a vraiment eu du mal au début du match, mais il s’est beaucoup amélioré. Le Bayern Munich, en fait, a gâché quelques occasions en or dès le début. Le Bayern Munich n’a pas manqué de bonnes occasions au début du match, mais s’est juste battu pour les convertir. Coman a envoyé un but infaillible après que Gnabry ait fait un travail fantastique en pressant pour gagner le ballon. C’était l’un de ces moments “J’espère que cela ne reviendra pas nous mordre”. Le Bayern Munich a fait un travail solide pour limiter les touches d’Erling Haaland, mais le grand Norvégien recherchait souvent les longs ballons du home run. Il serait intéressant de savoir si c’était le plan de match spécifique ou si Haaland lisait ce qu’il pensait que le Bayern Munich lui donnait. Quoi qu’il en soit, les défenseurs du Bayern Munich ont rendu la vie difficile au phénomène. Les deux équipes ont eu du mal à gérer la pression en première mi-temps. Les passes ont été forcées et/ou hors cible. Cela a donné lieu à un jeu vraiment bâclé. L’arrêt de Manuel Neuer sur Marco Reus à la 20e minute était insensé. La course de Reus pour en arriver là était presque aussi bonne. La faute de Niklas Süle sur Haaland à la 23e minute était un véritable crime de « homme de main sur homme de main ». L’un ou l’autre des deux gars semble être prêt à affronter Titus Pullo dans la fosse Gladiator pendant cette glorieuse scène “XIII” de l’ancienne série, “Rome”. Comment Müller n’a-t-il pas marqué à la 34e minute sur le coup franc de Kimmich ? Le Bayern Munich a eu de la chance que Youssoufa Moukoko commence à la place du blessé Thorgan Hazard. La chimie de Hazard avec Reus et Haaland aurait rendu les choses beaucoup plus difficiles pour les Bavarois. Cette touche de Haaland à la 39e minute qui a finalement conduit à un formidable arrêt de Neuer était exquise. Süle et Josip Stanisic étaient super. Dayot Upamecano et Alphonso Davies ont également été extrêmement bons. C’était un effort très fort de la part de la ligne de fond dans son ensemble. Je suis reparti extrêmement impressionné par le quatuor. Quelle tête de Lewandowski sur le premier but du Bayern Munich ! Cet effort n’avait rien d’extraordinaire. C’était aussi une excellente balle de Gnabry. Gnabry a fait beaucoup de bonnes choses. Il a eu des moments exaspérants en perdant le ballon, mais dans l’ensemble un effort très positif après un début difficile ! Kimmich a été pris trop profondément dans le but de Marco Reus, ce qui a laissé le capitaine de Dortmund grand ouvert. Reus a également réussi un tir fantastique. Müller nettoyer cette tentative de filature de Lewandowski était approprié. Le Raumdeuter est toujours au bon endroit. C’était génial de voir Corentin Tolisso entrer et avoir un impact. Les blessures ont fait dérailler sa carrière prometteuse, mais son tacle dur sur Manuel Akanji a forcé le ballon à libérer Lewandowski, qui était tellement cool en déposant le ballon dans le filet. Dans l’ensemble, vous devez être satisfait de cet effort si vous étiez un fan du Bayern Munich. L’équipe a joué dur, dur et physique dans une bataille très intense. Merci aux deux équipes… la meilleure équipe vient de gagner, cependant.

Juventus probablement sur Tolisso (@FabrizioRomano)



La Juventus semble avoir un accord en place ou Manuel Locatelli, qui les retirera probablement du concours Tolisso :

Manuel Locatelli à la Juventus, accord conclu et c’est parti ! Accord total conclu avec Sassuolo pour 35 millions d’euros plus ajouts. Contrat jusqu’en juin 2026. ⚪️⚫️ #Juventus Annonce officielle dans les prochains jours. Affaire conclue. pic.twitter.com/ge7nUgXGOc – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 août 2021

L’Arsenal FC pourrait cependant envisager de retirer Tolisso des mains du Bayern Munich, selon Calciomercato (tel que capturé par The Sport Review):

Arsenal envisage une offre pour recruter le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, selon un rapport en Italie. Le site italien Calciomercato, cité par TuttoJuve, rapporte que les Gunners pourraient tourner leur attention vers l’international français alors que Mikel Arteta cherche à signer un nouveau milieu de terrain central dans la fenêtre de transfert d’été 2021.

Arsenal aider le Bayern Munich ici serait énorme – surtout parce qu’un Juventus a maintenant quitté le chat de Tolisso.

Avec le Bayern Munich apparemment concentré sur Marcel Sabitzer et le Paris Saint-Germain ajoutant à sa masse salariale déjà ridicule en ajoutant Lionel Messi, il semble que Manchester United pourrait être le concurrent le plus sérieux sur le terrain pour le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga :

De la Liga Financial, Manchester United poursuivrait toujours les actions de l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et du meneur de jeu rennais Eduardo Camavinga avant la saison prochaine. Les 20 fois champions d’Angleterre ont dépensé beaucoup pour l’attaquant international anglais Jadon Sancho et le défenseur central français Raphael Varane cet été. Cependant, selon ESPN, les Red Devils veulent toujours augmenter leurs rangs en ajoutant Camavinga et Trippier. Le défenseur de l’Atletico Madrid serait tranquillement confiant de pouvoir déménager à Old Trafford avant la fin de la fenêtre estivale, l’international anglais étant prêt à rester patient lorsqu’il s’agira d’un éventuel déménagement à Manchester. Camavinga, quant à lui, continue de faire l’objet de rumeurs avec un certain nombre d’équipes, dont les géants de la Liga, le Real Madrid, car le joueur de 18 ans n’a plus qu’un an pour terminer son contrat actuel avec Rennes.

Il semble que Max Eggestein du Werder Brême soit en route pour le SC Freiburg :

Ce serait une décision fantastique pour Eggestein.

Le Liverpool FC était très intéressé par l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches, mais la récente déchirure du ménisque de l’homme lillois les pousse à chercher ailleurs :