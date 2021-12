Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund ; Liverpool fera une offre pour Toni Kroos du Real Madrid ? ; Manchester City, Bayern parmi les équipes lorgnant Denis Zakaria ; et plus!

Ce n’était pas facile, mais le Bayern Munich a remporté une victoire 3-2 sur le Borussia Dortmund qui était embourbée dans la controverse, grâce à l’arbitre Felix Zwayer. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Je n’ai pas aimé que Niklas Süle commence celui-ci sur le banc. Je suppose qu’il est toujours en train de retrouver une forme physique complète après COVID-19, mais il y a eu des trous béants dans la défense tout au long du match. Je ne peux pas – pour la vie de moi – comprendre pourquoi la perception est toujours que le Bayern Munich est à quatre. Cela ne fonctionne pas comme un back-four et… c’est bon. Appelons ça comme ça et passons à autre chose. Je ne sais pas pourquoi cela me dérange autant. Robert Lewandowski est le meilleur. Deux autres buts (dont un sur penalty controversé) pour le Polonais Hitman. Le premier but de Julian Brandt pour le Borussia Dortmund semblait pouvoir enflammer l’équipe, mais le Bayern Munich n’a pas tardé à répondre, ce qui était absolument essentiel pour les Bavarois. Erling Haaland est une menace. Le Norvégien n’est qu’une merveille physique. Donc… je suis d’accord avec l’appel de pénalité contre Hummels même si cela n’a pas été vraiment chanceux pour lui et… je pense aussi que Lucas Hernandez aurait dû être appelé à une pénalité pour son jeu contre Marco Reus. Jamal Musiala devrait avoir une autre chance de jouer dans une position large. Que vous appeliez cela un ailier ou un ailier arrière… Musiala devrait avoir du temps à l’extérieur de la formation, afin qu’il puisse utiliser son rythme, sa créativité et sa capacité de dribble. Dayot Upamecano a beaucoup de travail à faire. Haaland est une poignée pour la plupart des défenseurs centraux, mais il y a des trous dans le jeu d’Upamecano et traiter avec des attaquants physiques en fait partie. Dans l’ensemble, la défense du Bayern Munich doit être meilleure et plus cohérente qu’elle ne l’a été. Je pensais que Kingsley Coman était assez perturbateur, ce qui est bon à voir. Corentin Tolisso n’était pas bon ce jour-là. Honnêtement, Alphonso Davies non plus. Dans l’ensemble, quelque chose ne se synchronise tout simplement pas complètement pour le Bayern Munich. Je ne suis pas sûr que les joueurs s’adaptent pleinement à la formation hybride pour l’instant. Parfois, cela a l’air fantastique et à d’autres moments, cela laisse beaucoup de trous… comme beaucoup trop de trous. Cela dit, une victoire est une victoire. Le Bayern Munich avait besoin de ces trois points et les a obtenus. Parfois, cependant, une victoire semble encore un peu creuse… et c’était l’une d’entre elles.

Liverpool serait prêt à faire une offre au Real Madrid pour Toni Kroos :

Selon un rapport du média catalan El Nacional, Liverpool est prêt à intensifier ses efforts pour signer Toni Kroos lors de la fenêtre de transfert de l’été prochain. Les Reds sont prêts à soumettre une offre d’une valeur d’environ 50 millions d’euros pour s’assurer les services du milieu de terrain du Real Madrid. Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en provenance du Bayern Munich en juillet 2014 et s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Faisant partie d’un tiercé légendaire du milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et Casemiro, l’international allemand a été une figure clé de Los Blancos au cours des sept dernières années et demie.

L’offre du Borussia Dortmund au RB Salzbourg pour Karim Adeyemi serait de 35 millions d’euros, mais le BVB pourrait devoir aller à 50 millions d’euros pour décrocher l’attaquant :

L’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi est également visé par le Real Madrid. L’intérêt de Barcelone pour le jeune est bien connu – et ils sont en bonne position – mais Los Blancos sont également entrés dans la chasse. Adeyemi, 19 ans, est le meilleur buteur d’Autriche. Il a marqué 11 buts en 15 matches de championnat et 15 en 25 toutes compétitions confondues. Il est également plus abordable qu’Erling Haaland, avec son prix à l’origine autour de 20 millions d’euros, bien que le Borussia Dortmund ait déjà offert 35 millions pour tenter de repousser la concurrence. Par conséquent, le coût pourrait grimper jusqu’à 50 millions, bien que cela reste moins cher que Haaland, qui, y compris les frais, les commissions et les salaires, coûtera beaucoup plus cher. Outre le Barça, Madrid et Dortmund, le Bayern Munich, Liverpool, l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain sont également derrière Adeyemi.

Denis Zakaria de Gladbach semble être l’un des milieux de terrain les plus recherchés au monde l’été prochain. Dans cette pépite sur l’intérêt présumé de Manchester City pour Zakaria, le Bayern Munich figurait parmi les équipes qui le surveillaient :

Jouant pour le Borussia Mönchengladbach depuis 2017/18, le milieu de terrain défensif international suisse de 25 ans Denis Zakaria, qui a refusé le club allemand – apparemment une fois pour toutes – sur leur énième offre de prolongation, semble avoir pris sa décision et veut apparemment partir, peut-être même à mi-saison. À cette fin, la direction de Manchester City est sur le point de faire un geste qui compte, lors de la prochaine fenêtre d’hiver, et d’assurer la signature de la star de la Bundesliga. Actuellement en contrat avec Die Fohlen jusqu’en juin 2022, Zakaria, qui devrait autrement partir librement l’été prochain, est toujours suivi par un tas d’autres clubs, dont la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Roma, Arsenal, le Bayern Munich et le Real. Madrid.

Quelle semaine…

Le Bayern Munich était piégé au milieu d’environ un milliard d’histoires, mais aucune n’était plus grande que le Ballon d’Or bâclé.

Ce sujet – et quelques autres – était au centre de ce podcast d’échauffement du week-end. Voici ce que nous avons en attente :

La réalité que Robert Lewandowski était, en effet, meilleur que Lionel Messi en 2020 et 2021 – et pourquoi les fanboys et les bots ont juste besoin d’obtenir de l’aide. Le moulin à rumeurs insensé de Pini Zahavi selon lequel le super agent s’est totalement arrangé pour tenter de mettre une pression précoce sur le Bayern Munich pour prolonger Robert Lewandowski. Une plongée dans Der Klassiker et ce que le Bayern Munich pourrait essayer de couvrir pour le trou potentiellement béant de son milieu de terrain.