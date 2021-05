Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach; Hansi Flick savait que Thomas Tuchel réussirait à Chelsea; Bayern, Juve, Séville parmi les clubs qui se disputent Khvicha Kvaratskhelia; Une véritable célébration de la «Ligue des fermiers»; et plus!

Le Bayern Munich a été exceptionnel du début à la fin contre le Borussia Mönchengladbach et Robert Lewandowski a réussi un tour du chapeau à domicile pour se mettre à deux buts de battre le record de Gerd Müller. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La programmation de Hansi Flick était pour le moins curieuse. Pas de Leon Goretzka. Pas de Serge Gnabry. Pas de Leroy Sane (au moins pour commencer) … pas de problème je suppose. Le signe de tête de Jamal Musiala était mérité et bien mérité. Le jeune est le meilleur ailier du Bayern Munich depuis environ deux mois maintenant. Robert Lewandowski a mis les choses en branle très tôt avec son 37e but, ce qui a donné un bon départ aux Bavarois. Musiala a rendu Flick intelligent en créant le deuxième but de l’équipe, qui a finalement été marqué par Thomas Müller. Le deuxième but de Lewandowski était une volée fantastique et a donné au Bayern Munich une avance de 3-0. À juste titre, Müller a obtenu l’aide sur cet effort incroyable. La déroute était lancée. Kingsley Coman a ajouté un quatrième but en première période pour le Bayern Munich. La présence de Lewandowski attirait tellement l’attention que le travail de Coman était assez facile. Lewandowski a été crédité d’une passe décisive sur le jeu. Coman a effectué un virage très solide dans l’ensemble, ce qui était génial à voir étant donné qu’il s’était battu un peu plus tard. Lewandowski a couronné sa journée avec son 39e but sur penalty. Quelle journée phénoménale pour le Hitman polonais. La blessure de Goretzka a souillé ce qui était autrement une journée spectaculaire pour le Bayern Munich. Espérons que ce n’est rien de grave ni même de persistant. C’était aussi bien de voir Leroy Sane se remettre sur les rails avec un but tardif également. Benjamin Pavard était super. Ce fut une seconde période totalement réconfortante pour le Français et il semble que ce soit vraiment les effets persistants de sa blessure de l’été dernier qui l’ont retenu plus tôt dans la saison. Manuel Neuer a eu sa propre feuille blanche, alors oui, c’était une bonne journée.

Séville est un autre club qui examine la cible supposée du Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia. Le jeune géorgien a une liste assez impressionnante de prétendants, notamment Séville, le Bayern Munich, le Borussia Monchengladbach, Leeds United, la Juventus et l’AC Milan:

L’avenir de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Sebastian Rudy, est dans les limbes. Prêté par Schalke 04, bientôt relégué, le joueur de 31 ans a besoin de savoir si Hoffenheim prévoit de le garder:

Sebastian Rudy de Hoffenheim fait face à un avenir incertain cet été. Le contrat du milieu de terrain avec le FC Schalke court jusqu’en 2022. Mais il semble absurde qu’il remplisse son contrat avec l’équipe reléguée. TSG reste également indécis quant à savoir si et dans quelles conditions Rudy peut être impliqué. Et Schalke pourrait également travailler à la résiliation du contrat contre une indemnité de départ, afin que le joueur de 31 ans ne retourne pas à Schalke après la saison ni ne reste avec TSG.

Thomas Tuchel a rendu Hansi Flick très intelligent. Lorsque Tuchel a succédé à Frank Lampard, Flick avait ceci à dire:

“Chelsea a un potentiel énorme en termes de qualité et de quantité”, a déclaré Flick. «C’est une jeune équipe avec beaucoup de talent. Ils peuvent aller loin en Ligue des champions cette saison. Thomas a acquis une expérience au PSG qui lui sera bénéfique à Chelsea. Il est prêt à relever ce défi.

Sans aucun doute, Flick aime le travail que Tuchel a fait avec le club, mais aussi avec deux des favoris de Flick: Timo Werner et Kai Havert. Werner et Havertz, bien sûr, sont deux joueurs dont Flick a été accusé de «faire cavalier seul» en ce qui concerne les transferts de l’été dernier.

De Graafschap a été promu à l’Eredivisie et a remporté un défilé avec du matériel agricole:

De Graafschap, une équipe néerlandaise de deuxième division, peut être promue en Eredivisie aujourd’hui, alors leurs fans ont décidé d’escorter le bus de l’équipe dans des tracteurs. Les vrais fermiers du football ‍ pic.twitter.com/fidENJ8GvJ – ESPN FC (@ESPNFC) 7 mai 2021

La star de l’Atalanta et international allemand Robin Gosens retient beaucoup l’attention sur le marché des transferts de Leicester City, de l’Atletico Madrid, de l’Inter Milan et de la Juventus:

Selon des sources italiennes et britanniques, Leicester City est en pourparlers avec Atalanta au sujet de l’attaque de l’ailier international allemand Robin Gosens (26). Issu d’une nouvelle performance saisonnière de premier ordre, La Dea sensation, fixée sur des frais de transfert de 40 millions d’euros, est toujours suivie par l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et la Juventus. S’il rejoignait les Foxes, Gosens retrouverait son ancien coéquipier de l’Atalanta et «jumeau du flanc opposé», Timothy Castagne.

Wolfsburg veut trouver un moyen de garder l’avant Maximilian Philipp avec l’équipe, mais doit s’assurer que le prix est correct:

Le VfL Wolfsburg souhaite garder Maximilian Philipp, venu du Dynamo Moscou à l’été 2020 pour un prêt d’environ deux millions d’euros – bien que le club ait laissé passer l’option d’achat pour onze millions d’euros. «Si l’ensemble est correct, nous aimerions continuer à travailler avec lui», déclare le directeur général Jörg Schmadtke. A Moscou, il a encore un contrat jusqu’en 2023, mais le joueur de 27 ans peut encore imaginer rester à Wolfsburg. Cela devient donc une question de prix.

Philipp est un talent intrigant, dont la carrière a pris plusieurs virages. Au bon club, il peut être un membre très solide de la liste.